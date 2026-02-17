Călin Georgescu consideră că această situație este consecința a 35 de ani de politici economice implementate după 1989, care au slăbit statul român și au făcut economia săracă și înapoiată.

Georgescu s-a prezentat marți la sediul Poliției din Buftea pentru controlul judiciar pe care trebuie să-l semneze săptămânal. Instanța urmează să decidă miercuri dacă acesta va continua să fie supus măsurii preventive. La sosirea sa, Georgescu a fost întâmpinat de mai mulți susținători, care au scandat mesaje de susținere pentru candidatura sa la prezidențiale și pentru poziția sa politică.

În cadrul acestei apariții publice, fostul candidat la Cotroceni a transmis un mesaj de avertisment atât pentru cetățenii României, cât și pentru statul român. El consideră că soluția pentru redresarea economică nu constă în măsuri de austeritate, ci într-o „revoluție a prosperității” bazată pe economia reală și pe munca productivă. În acest context, Georgescu promovează modelul „Hrană, apă, energie”, conceput de el în timpul campaniei prezidențiale din 2024, drept singura soluție viabilă pentru depășirea crizei economice actuale.

„Am un mesaj pentru poporul român din țară și de pretutindeni, dar și pentru statul român, în toate formele sale. România nu este doar un teritoriu, este o responsabilitate vie. Nu este o recesiune tehnică, ci poate un dezastru tehnic, deși ți se spune că nu este nimic grav. România, astăzi, nu trăiește o simplă recesiune, ci rezultatul dezastruos, dacă nu inevitabil, al aplicării unui model neoliberal globalist, bazat de datorie și distrugerea producției”, a declarat Georgescu.

Conform analizei sale, modelul neoliberal globalist adoptat de clasa politică românească după 1989 a condus la slăbirea instituțiilor statului și la o scădere generală a nivelului de trai. Pentru Georgescu, revenirea României la prosperitate depinde de implementarea unui sistem economic sustenabil, centrat pe resurse reale și producție, în conformitate cu principiile modelului „Hrană, apă, energie”.