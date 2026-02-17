Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) avertizează că activitatea fermelor a devenit nerentabilă.

Potrivit datelor Comisiei de Clasificare a Carcaselor, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, prețul mediu al porcului în viu a fost de 4,95 lei/kg. În același timp, costul real de producție depășește 6,5 lei/kg. Diferența de peste 1,5 lei/kg generează pierderi pentru producători.

APCPR a transmis că, fără măsuri urgente și fără susținerea partenerilor din procesare și distribuție, fermele românești vor începe să se închidă.

Asociația arată că situația este agravată de importurile masive de carne de porc, în contextul pestei porcine africane din Spania. În plus, România nu are un preț de referință național comparabil cu alte state membre ale Uniunii Europene.

Piața este afectată și de comercializarea neautorizată a porcilor, inclusiv prin rețele sociale și platforme online.

Conform datelor Institutul Național de Statistică, în 2025 au fost comercializate aproximativ 604.000 de capete în acest mod, cu 330.000 mai mult decât în 2024. Această ofertă nereglementată concurează direct cu fermele comerciale autorizate, care respectă norme stricte de biosecuritate și siguranță alimentară.

Fermierii autorizați nu pot reduce costurile prin relaxarea măsurilor de biosecuritate, deoarece acestea sunt obligatorii.

Prezența constantă a focarelor de pestă porcină africană limitează posibilitatea exportului și afectează valorificarea completă a carcaselor.

România continuă să importe carne și porci vii, inclusiv din țări vecine precum Bulgaria.

APCPR avertizează că închiderea fermelor ar însemna pierderea locurilor de muncă în mediul rural, creșterea dependenței de importuri și majorarea prețurilor pentru consumatori.

Pentru sprijinirea sectorului, APCPR a lansat campania „Porcul românesc bine crescut” și discută despre etichetarea corectă a cărnii provenite din fermele românești.

Asociația încurajează consumatorii să aleagă carne de porc crescută în România și solicită partenerilor din retail să susțină producătorii autohtoni prin politici de achiziție responsabile.

„Alegând carnea românească, nu doar că ne bucurăm de gustul tradiţional, ci susţinem economia locală şi familiile din sector”, subliniază producătorii.

APCPR, fondată în 1991, reprezintă fermele comerciale autorizate sanitar-veterinar și are un rol activ în dezvoltarea filierei cărnii de porc prin implicare în politici sectoriale și parteneriate naționale și europene.