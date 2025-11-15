Într-un an extrem de dificil din punct de vedere financiar, perioada Sărbătorilor se anunță a fi la fel de apăsătoare pentru mulți români. Temându-se că prețurile ar putea crește semnificativ până în preajma Crăciunului, tot mai mulți oameni au început deja să se intereseze de achiziția unui porc.

Micii crescători spun că fenomenul avansurilor plătite din timp se extinde rapid, cumpărătorii preferând să plătească prețurile mai mici care sunt în prezent, față de cum ar putea crește pe măsură ce se apropie Crăciunul.

Dacă anul trecut kilogramul de porc în viu se vindea cu aproximativ 15 lei, în multe zone a ajuns deja la 18 lei kilogramul, iar tendința este de creștere.

Micii crescători confirmă că oamenii vin mult mai devreme decât în alți ani pentru a-și asigura porcul de Crăciun. Fenomenul este vizibil mai ales în zonele rurale, unde tradiția sacrificării porcului se păstrează puternic, dar bugetele sunt mai fragile ca oricând.

Unii clienți achită integral animalul, alții dau doar un avans pentru a-și fixa prețul, iar o parte preferă să cumpere împreună cu rude sau prieteni, pentru a împărți costurile.

Ioan Ladoși, președintele APCPR (Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România), a declarat pentru Antena 3 că este posibil ca oamenii să se orienteze spre achiziții în comun, în încercarea de a reduce cheltuielile. Acesta a explicat că mulți cumpărători își analizează atent bugetele și, într-un an atât de dificil, vor să se asigure că nu vor fi surprinși de o majorare bruscă a prețurilor.

„Este posibil ca oamenii să se orienteze și în această direcție și să găsească un prieten cu care să să înțeleagă și să zică hai să mergem împreună să cumpărăm un porc. Își gândește fiecare ce cheltuieli va face de sărbători și într-un an ca ăsta vor să se asigure. Poate e și o chestiune de negociere, da, îl antamez acuma ne înțelegem acuma la un preț și după aceea batem cuie, nu mai ne trezim că după aceea modifici prețul”, afirmă președintele APCPR.

Scumpirile la alimente sunt deja evidente, iar carnea se află în topul produselor care au crescut cel mai mult.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, carnea de vită este cu peste 10% mai scumpă față de anul trecut, carnea de porc a urcat cu aproximativ 5%, iar cea de pui cu aproape 9%. Și prețul peștelui a crescut cu 8%.

Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR (Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România), a explicat că România depinde masiv de importuri în ceea ce privește carnea de porc, aproximativ 80% din cantitate provenind din țări precum Spania sau Germania.

El a mai spus că multe persoane cumpără deja carnea de porc chiar și cu o lună înainte de Crăciun, dacă o găsesc la preț bun, și o congelează pentru a evita scumpirile de final de an.

O problemă suplimentară care ar putea influența masa de Crăciun este gripa aviară, care afectează state din Vestul Europei. Din această cauză, multe țări cer importuri din România, iar fermierii români preferă să exporte la prețuri mai mari. Specialiștii avertizează că, până la finalul anului, cele mai afectate produse ar putea fi carnea de pui și ouăle.

În ciuda scumpirilor, carnea de porc rămâne preferata românilor pentru preparatele tradiționale de Crăciun. Crescătorii atrag însă atenția că porcul cumpărat viu, deși pare o variantă mai avantajoasă, nu aduce economii reale.

După tranșare, greutatea se reduce chiar și cu 30%, ceea ce înseamnă că o mare parte din ceea ce se plătește nu ajunge de fapt în farfurie. În plus, gospodăriile nu folosesc niciodată întregul porc, iar o parte rămâne nefolosită sau este dată altcuiva.

În prezent, porcul viu vândut de micii crescători costă între 15 și 18 lei pe kilogram, iar carcasa se vinde cu aproximativ 25 de lei kilogramul.

În supermarketuri, prețurile variază în funcție de piesele de carne: cotletul se vinde în jur de 27,5 lei kilogramul, ceafa ajunge la aproape 29,9 lei, pulpa se vinde cu aproximativ 22,9 lei, spata este în jur de 22 lei, iar picioarele pornesc de la 8,9 lei kilogramul.

Pentru cei care caută calitate superioară, carnea de mangaliță rămâne o opțiune, dar una costisitoare. Porcul viu ajunge la 18 lei kilogramul, carcasa se apropie de 20 de lei, slănina depășește 30 de lei, iar piesele premium – precum pulpa fără os, cotletul sau ceafa – se situează între 50 și 70 de lei kilogramul.