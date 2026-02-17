Avocatul lui Călin Georgescu, Giorgiu Coman, a precizat că se așteaptă ca instanța să decidă miercuri ridicarea măsurii preventive. Coman a subliniat că Georgescu este implicat în deplasări frecvente între instanță și poliție fără ca să existe dovezi clare împotriva sa și că nu există acuzații privind utilizarea necorespunzătoare a banilor publici.

Apărarea susține că acuzațiile legate de propagandă legionară nu sunt întemeiate, argumentând că citatele biblice făcute de Georgescu nu pot fi considerate propagandă.

„Din punctul meu de vedere, dacă lucrurile ar fi respectate, ad literam și mă refer la rolul activ al judecătorului în aflarea adevărului în procesul penal, atunci mâine (n.red. miercuri) ar trebuit ridicată această măsură pentru domnul Călin Georgescu, care oricum este plimbat de la instanță la poliție și de la poliție la instanță, fără ca să existe niciun fel de dovadă. Domnul Călin Georgescu nu a devalizat România, domnul Călin Georgescu nu a folosit niciodată bani din banii publici, iar acest element, această acuzație care ar fi propagat fel și fel de lucruri și aspecte legionare, nu stă – din punctul meu de vedere – în picioare, pentru că a citi din Biblie și a da citate din Biblie nu înseamnă că faci propagandă legionară”, a explicat Giorgiu Coman.

Avocatul a mai afirmat că sistemului îi este teamă de influența lui Călin Georgescu asupra românilor.

„Sistemului îi este frică pentru că poate coaliza în jurul dumnealui foarte mulți români și dacă coroborăm chestiunea aceasta cu raportul care a fost prezentat în Senatul Statelor Unite, ne dăm foarte simplu răspunsul de ce sistemlui îi este frică de domnul Călin Georgescu”, a mai spus avocatul.

Coman a exprimat încredere că judecătorii vor analiza cu atenție dosarul și vor decide să ridice măsura preventivă, considerând că momentul este potrivit pentru ca puterea judecătorească să fie de partea dreptății și a legalității. În apărare, s-a subliniat că Georgescu este nevinovat și că măsura actuală reprezintă un act de opoziție împotriva mișcării suveraniste pe care o reprezintă.

„Am încredere în judecători că mâine (n.red. miercuri) poate că s-au aplecat mai mult asupra a ceea ce este în dosar, poate că au citit mai bine dosarul, poate că și-au dat și ei seama că este un moment extrem de potrivit ca puterea judecătorească să fie de partea dreptății, de partea constituțională a lucrurilor, să respecte cadrul legal și să ridice această nedreptate împotriva acestui om care, nevinovat, este supus unui oprobiu din partea celor care sunt la butoane cu un singur scop: cu scopul de a slăbi mișcarea suveranită și de a pune într-un con de umbră că uite ce propagandă legionară face Călin Georgescu”, a conchis avocatul.

Procurorii au anunțat pe 26 februarie 2025 punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Călin Georgescu, măsură care stă la baza controlului judiciar pe care fostul candidat trebuie să îl semneze săptămânal.