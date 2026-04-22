Mihai Fifor a relansat tema responsabilității guvernării, susținând că liberalii au controlat principalele decizii economice ale statului român în ultimii șapte ani. Senatorul a evidențiat faptul că România a fost condusă, în majoritatea timpului, de premieri PNL, indicând o continuitate clară a influenței liberale în actul de guvernare.

„România a fost condusă de PATRU prim-miniștri ai PNL: Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă și, mai nou, Ilie Bolojan. Singura excepție: Marcel Ciolacu, din partea PSD, pentru aproximativ un an și jumătate”, aminteşte senatorul PSD.

În același context, acesta a subliniat că Ministerul Finanțelor a fost, în mare parte, coordonat de miniștri liberali, ceea ce, în opinia sa, indică o responsabilitate directă pentru politica fiscală, nivelul deficitului și împrumuturile contractate de stat.

Senatorul a invocat și perioada pandemiei ca moment critic, acuzând guvernele conduse de liberali de decizii care au amplificat datoria publică și au generat costuri ridicate pentru stat.

„Probabil că românii au uitat. Sunt prinși în grijile de zi cu zi, în facturi, în prețuri, în nesiguranța economică. Dar tocmai de aceea trebuie să le reamintim din când în când care este realitatea. Să le reamintim despre jafurile uriașe și tunurile din perioada pandemiei, girate de guvernele PNL conduse de Orban și Cîțu. Decizii care au aruncat România într-o spirală a împrumuturilor scumpe, ale căror dobânzi le plătim și acum, zi de zi”.

Într-un discurs mai amplu, Mihai Fifor, a extins criticile către actuala conducere guvernamentală și către proiectele strategice aflate în derulare, inclusiv Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Să le reamintim și un alt adevăr pe care unii încearcă să-l ascundă: PNRR-ul a fost conceput în 2021, în perioada în care USR era la guvernare, iar unul dintre principalii artizani a fost Cristian Ghinea, „părintele” PNRR din partea USR”, a adăugat politicianul, susținând că „dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare în decembrie 2021, pentru a corecta din aceste derapaje, consecințele ar fi fost mult mai dure. Pensionarii din România ar fi avut astăzi venituri și mai mici, pensie și așa ciopârțită fără niciun fel de logică sau empatie de „miracolul” de la Bihor, Ilie Bolojan”.

Retorica senatorului a devenit și mai dură în ceea ce privește stilul de guvernare al liberalilor și presupusele lor intenții economice.

„Eu știu că tupeul, aroganța și autosuficiența partidelor de dreapta, în speță a liberalilor, nu pot fi întrecute de nimic. Sunt cei mai buni la făcut zgomot și cei mai slabi la făcut ceva pentru țara asta. Cei mai buni la găsit vinovați în altă parte și cei mai slabi la a-și asuma propriile decizii”.

Totodată, acesta a susținut că actuala configurație politică este una atipică, în care partide aflate pe locuri inferioare în clasamentele electorale dețin controlul executivului.

„Înțelegem acum foarte bine zbaterea lui Ilie Bolojan de a se agăța de scaunul de premier și zbaterea USR de a rămâne în acest guvern. Partidele de pe locul 3 și locul 4 conduc astăzi România și românii trebuie să știe asta”, susținând că eșecurile guvernării actuale sunt puse pe umerii PSD, iar partidul lor „îi încurcă teribil în agenda reală pe care Ilie Bolojan și ai săi o au”, interesul PNL fiind „de a gestiona programul SAFE și miliardele de euro din acest program, ca să nu mai vorbim de PNRR. Toată lumea știe că cei care au adus țara în dezastru au fost, de fiecare dată, cei de dreapta. Iar ori de câte ori PSD a venit la guvernare, a încercat să repare, să corecteze, să apere nivelul de trai al românilor și să readucă echilibrul, acolo unde alții au lăsat haos. Partidul Social Democrat este incomod atunci când vine vorba de lucruri care nu ar trebui să se întâmple niciodată. Dar Partidul Social Democrat nu poate fi părtaș la așa ceva și nu poate gira un premier care are o agendă total diferită de cea a românilor și a intereselor României”.

Criticile au vizat și intențiile economice atribuite liberalilor, inclusiv posibile privatizări.

„Ne pare rău că vă încurcăm, domnule Bolojan, atunci când punem întrebări despre cum se desfășoară programul SAFE. Ne pare rău că vă încurcăm atunci când cerem sprijin pentru categoriile vulnerabile din această țară. Ne pare rău că vă încurcăm în planul dumneavoastră de a vinde companiile profitabile din România”, a mai transmis politicianul.

În contrast cu poziția exprimată de Mihai Fifor, primarul Robert Negoiță a lansat o perspectivă diferită asupra direcției politice a PSD, pledând pentru o retragere strategică în opoziție.

Acesta a argumentat că o astfel de mișcare ar permite partidului să se reconecteze cu electoratul și să susțină reforme din afara guvernării.

„Ca cetățean susțin pe oricine este capabil să facă reforme în țara asta, în care am fost conduși, s-au făcut lucruri bune, vreo două le-am amintit eu și sper ca cele pe care le-am amintit să fie făcute până în vară. Pentru reforme e nevoie de susținere, chiar dacă sunt dureroase anumite reforme, anumite persoane au de suferit. Noi la primărie disponibilizăm 150 de persoane fix luna viitoare. Sunt chestiuni care trebuiesc făcute pentru că sunt necesare.”, a transmis Robert Negoiță.

Edilul a atras atenția asupra duratei îndelungate în care PSD s-a aflat la guvernare, sugerând că acest lucru afectează capacitatea de reformă.

„Am vorbit cu mai mulți colegi și au multe nelămuriri, multe semne de întrebare, nu prea înțeleg ce se întâmplă. Că tot doriți un punct de vedere politic, spun că este momentul ca PSD să intre în opoziție. În ultimii 14 ani de zile PSD a fost la guvernare 12 dacă nu mă înșel. Nu are legătură cu normalitatea”.

Negoiță a subliniat că susținerea reformelor nu este incompatibilă cu statutul de partid de opoziție și a indicat posibilitatea sprijinirii unui guvern minoritar.

„Îmi doresc reforme în România pentru că sunt absolut necesare și din punctul meu de vedere aș susține pe oricine și le asumă și este capabil să le facă. Consider că PSD a stat prea mult la guvernare în ultimii 15 ani, consider că PSD are nevoie de o perioadă de opoziție. Pentru a face reforme poate fi susținut cineva și din opoziție, pe anumite programe. Nu aș exclude deloc varianta unui guvern minoritar. Pe zona de reformă în energie unde avem costul foarte sus pentru că avem reglementări proaste și suspiciune de corupție, felul în care se dau avize și cui le dau și cum se întâmplă lucrurile în zona de energie. Foarte explicit a spus-o premierul și știm toți ce am avut de a face cu zona asta că este adevărat și trebuie să o facă cineva. Partea de societăți de stat care sunt găuri negre și pierd zeci de miliarde de euro. Din nefericire sunt foarte multe și nu avem timp acum să discutăm, trebuie ceva făcut cu ele. De ce nu reducerea numărului de parlamentari și continuarea reformei administrative. Astăzi când discutăm administrația publică este mult prea grasă și consumă prea multe resurse”.

