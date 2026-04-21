Premierul Ilie Bolojan a spus marți, 21 aprilie 2026, după ședința conducerii PNL, că vor avea loc discuții cu parlamentarii care susțin acum guvernul (USR, UDMR și grupul minorităților), pentru a vedea dacă poate funcționa un guvern minoritar. El a explicat că PNL a decis să nu mai colaboreze cu PSD și că vor începe negocieri pentru a obține sprijin în Parlament.

Bolojan a transmis că partidul a adoptat o rezoluție prin care își menține poziția exprimată anterior: conducerea PNL și el, ca premier, vor încerca să mențină stabilitatea guvernului, în contextul crizei provocate, în opinia lor, de deciziile PSD. El a mai spus că vor face toate demersurile necesare pentru a avea susținere parlamentară și că discuțiile cu celelalte grupuri politice vor începe imediat, pentru a stabili cum ar putea funcționa un guvern minoritar.

El a precizat că perioada următoare este foarte dificilă și plină de presiuni, iar responsabilitatea este mare. Premierul a explicat că una dintre principalele urgențe este finalizarea investițiilor în autostrăzi, școli, spitale și reabilitarea blocurilor, finanțate prin PNRR. El a subliniat că, pentru a primi acești bani până la sfârșitul lunii august, este nevoie ca Parlamentul să adopte rapid câteva legi importante.

Bolojan a mai spus că va propune un acord între partide (un moratoriu parlamentar), astfel încât, indiferent de diferențele politice, să fie adoptate aceste legi și România să nu piardă fondurile. El a adăugat că este esențial să fie menținut echilibrul bugetar, deoarece o criză politică poate anula progresele făcute și poate crea probleme economice.

În același timp, el a reafirmat că PNL nu va mai face alianță cu PSD. A explicat că această decizie fusese luată încă de acum o lună, când PNL a avertizat că va ieși din colaborare dacă apare o criză politică, iar acum această poziție a fost reconfirmată.

Bolojan a mai spus că nu este vorba despre un conflict între partide, ci despre dorința de a schimba un mod de a face politică pe care îl consideră dăunător pentru România. El a subliniat că pentru PNL nu sunt negociabile câteva principii: folosirea corectă a banilor publici, reducerea risipei, transparență în guvernare, promisiuni realiste, eliminarea privilegiilor și o administrare cinstită în interesul cetățenilor.

„S-a votat o rezoluţie care întăreşte ceea ce am declarat aseară, pentru conducerea PNL şi pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în faţa crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD şi de a face toate demersurile pentru a asigura susţinerea parlamentară pentru guvern. Vom iniţia discuţii cu grupurile politice care susţin actualul guvern, în zilele următoare, începând de astăzi şi mâine, grupurile USR, UDMR şi grupul minorităţilor, în aşa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar. Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investiţiilor în autostrăzi, în şcoli, în spitale, în anvelopări de blocuri. Aceste investiţii sunt finanţate din PNRR. Pentru a absorbi aceşti bani, până la finalul lunii august, este nevoie de un sprijin parlamentar, în aşa fel încât să putem adopta legislaţia necesară pentru îndeplinirea jaloanelor, trei, patru proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârşitul sesiunii parlamentare, în aşa fel încât să putem să facem această absorbţie de fonduri şi să finanţăm aceste lucrări importante de investiţii. Pentru asta, vom propune un moratoriu parlamentar în aşa fel încât, indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante, şi să putem finanţa în continuare aceste lucrări. De asemenea, este foarte important să menţinem echilibrele bugetare, pentru că tot ceea ce s-a câştigat, necazuri pe care mulţi români le-au avut în această perioadă, poate fi anulat foarte uşor şi o criză guvernamentala şi politică declanşată în mod iresponsabil de către Partidul Social Democrat, într-un context internaţional complicat, în constrângerile bugetare pe care le avem. Aşa cum ştiţi, acum o lună de zile, am adoptat o decizie prin care, văzând paşii, ceea ce făcea Partidul Social Democrat, am solicitat acestuia şi am făcut un apel la raţiune pentru a menţine o stabilitate guvernamentală şi în coaliţie şi am avertizat atunci că, dacă se va declanşa o criză politică, Partidul Naţional Liberal nu va mai fi într-o coaliţe cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi şi, în condiţiile în care avem această criză în desfăşurare, decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu Partidul Social Democrat. Este pur şi simplu vorba de a rupe faţă de un anumit fel de a face politică care este unul defavorabil pentru România şi pe care am crezut, la modul cinstit în această perioadă, că îl putem îndrepta. Lucrurile care pentru noi nu sunt negociabile, ţin de o corectă administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă şi corectă cu cetăţenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat şi a crea speranţe deşarte, de a elimina privilegii şi sinecuri şi de a guverna corect şi cinstit pentru cetăţenii noştri. Ăsta este mesajul pe fond din punct de vedere al unei rupturi. Partidul Naţional Liberal înţelege că acest mod de a face politică nu este în avantajul României şi nu ne poate crea condiţii pentru dezvoltare în anii următoare”, a declarat Bolojan.

Bolojan a lăsat să se înțeleagă că situația din PNL nu este complet sigură. El a mărturisit că, deși votul din ședință a fost unanim, în realitate se verifică susținerea în teritoriu. Are încredere că membrii partidului politic vor rămâne consecvenți.

„Constat că a fost vot în unanimitate. În teren, se testează voturile. Am încredere în partid că e unul consecvent”, a recunoscut Bolojan.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a spus în ședința partidului că actuala criză politică nu a apărut întâmplător și că, în opinia lui, există mai multe motive legate de PSD. El a sugerat că ar fi existat inclusiv discuții sau influențe în interiorul PNL, care au contribuit la situație, altfel lucrurile nu ar fi escaladat atât de mult.

În opinia lui, este momentul ca PNL să rupă relația cu PSD, nu doar la nivel de alianță, ci și în ceea ce privește modul de a face politică. El a avertizat că, dacă partidul nu înțelege că formațiuni precum AUR pot profita de situație și dacă nu își schimbă stilul politic, viitorul PNL ar putea fi foarte prost. În acest context, a explicat că rezoluția propusă stabilește clar că, din acel moment, drumurile PNL și PSD se despart.

„Crizele politice nu apar din senin. În cazul PSD, găsim toate motivele. A avut cel puțin discuții și în interiorul PNL. Altfel, nu cred că mergeau atât de departe. (…) E momentul să ne despărțim de PSD. Trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică. Dacă noi nu înțelegem că AUR ar putea să aibă de câștigat, dacă nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm modul de a face politică, atunci viitorul nostru ca partid e negru. Rezoluția pe care vi-o propun e o rezoluție care spune foarte clar că drumurile PNL și PSD s-au despărțit în această zi”, a punctat Motreanu.

În aceeași ședință, Ciprian Ciucu a spus că vede declarații de susținere doar de formă și că, în realitate, au existat încercări de a complota împotriva președintelui partidului. El a adăugat că aceste încercări nu au reușit deoarece Ilie Bolojan are în continuare multă încredere din partea societății.

Ciucu le-a transmis colegilor că, dacă își vor trăda propriul lider, oamenii nu vor uita acest lucru. El a subliniat că decizia luată atunci — dacă partidul rămâne unit sau nu și dacă acceptă să fie pus într-o poziție slabă — va influența viitorul PNL și chiar dacă actuala generație va fi ultima.

„Văd declarații de susținere de fațadă, deși știm că au existat încercări de a conspira împotriva președintelui partidului nostru. Toate strategiile s-au lovit de zidul de încredere pe care Ilie Bolojan îl are în societate. Decizia pe care o luăm astăzi, dacă rămânem un partid unit sau nu, dacă mergem într-o zonă în care să fim umiliți, va determina dacă vom fi sau nu ultima generație de liberali”, a adăugat Ciucu.

Pe de altă parte, în aceeași ședință, Hubert Thuma, unul dintre criticii lui Ilie Bolojan din partid, a sugerat că ar fi nevoie de o împăcare între PNL și PSD. El a spus că partidul riscă să se izoleze politic, inclusiv în relația cu președintele Nicușor Dan, și l-a criticat pe Bolojan pentru creșterea TVA-ului.

Europarlamentarul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al partidului politic, s-a numărat printre cei care l-au criticat pe premierul Ilie Bolojan în ședința PNL. El a spus că nu își dorește ca pe sediul PNL să fie arborat steagul curcubeu, ci că preferă steagul României și simboluri creștine. În opinia lui, partidul ar trebui să susțină familia și tradițiile, nu alte direcții pe care le consideră nepotrivite.