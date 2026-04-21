Jurnalistul Dan Andronic a relatat, pe Facebook, detalii dintr-o ședință a Partidului Național Liberal (PNL), la care a participat și premierul Ilie Bolojan. Potrivit lui Andronic, Bolojan a transmis, la finalul reuniunii, că nu consideră necesară votarea rezoluției senatoarei Nicoleta Pauliuc, care viza interzicerea colaborării cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România și POT. În schimb, premierul a sugerat că parlamentarii liberali ar trebui să obțină voturi „de unde pot”, inclusiv din partea acestor formațiuni.

În cadrul ședinței, conform surselor, Bolojan a criticat situația Partidului Social Democrat (PSD), afirmând că formațiunea se confruntă cu probleme în sondaje și că nu a reușit să-și impună candidatul, pe Crin Antonescu, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. El a susținut că liderii locali ai PSD pierd din influența asupra guvernării și a bugetului și că aceștia și-ar fi dorit să controleze alocările financiare.

Premierul a mai explicat colegilor că România nu se află pe o traiectorie stabilă din punct de vedere economic și că spațiul de manevră este limitat. În acest context, el ar fi arătat că țara pierde aproape 3% din PIB pentru plata dobânzilor și că reducerea deficitului bugetar se poate face fie prin creșterea veniturilor, fie prin reducerea cheltuielilor.

Totodată, în ședința PNL a existat un consens ca partidul să rămână la guvernare pentru cel puțin 45 de zile după o eventuală demisie a miniștrilor PSD.

„Idolul progresiștilor se dă cu Alesul! SURSE: Bolojan a zis la finalul ședinței PNL că nu e cazul să se voteze rezoluția senatoarei Nicoleta Pauliuc (de interzicerea colaborării cu AUR, SOS, POT), fiecare parlamentar PNL sa aducă voturi de unde poate, inclusiv de la AUR, SOS, POT… Jucați-o pe asta!”, este mesajul lui Andronic.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a propus marți, într-o ședință a partidului, ca PNL să adopte o rezoluție prin care să anunțe clar că nu mai merge mai departe alături de PSD.

Motreanu le-a spus colegilor că situația politică este gravă și diferită de alte crize, deoarece nu mai este vorba despre cine câștigă, ci despre cine pierde, iar în final ar avea de suferit cetățenii. El a susținut că decizia importantă a momentului este ruperea de PSD. În acest context, el ar fi propus o rezoluție care să precizeze clar că, din această zi, drumurile celor două partide se separă definitiv.

În paralel, liderii PNL ar discuta în Parlament despre cum ar putea funcționa Guvernul timp de aproximativ 45 de zile fără sprijin parlamentar majoritar, cu miniștri interimari din PNL, USR și UDMR. Sursele mai arată că Motreanu ar fi acuzat PSD că încearcă să influențeze oameni din interiorul PNL. El ar fi explicat că astfel de crize nu apar din senin și că social-democrații ar fi avut discuții inclusiv în interiorul partidului liberal.

Motreanu ar fi spus că PNL trebuie să se desprindă nu doar de PSD ca partid, ci și de modul în care acesta face politică. El ar fi avertizat că, dacă liberalii nu își schimbă stilul și nu înțeleg că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) ar putea profita de situație, viitorul partidului ar putea fi afectat serios. El ar fi reiterat că rezoluția propusă are scopul de a stabili clar că relația politică dintre PNL și PSD s-a încheiat.

„Un lucru este cert. Astăzi, decizia clară, strategică este că e momentul să ne despărţim de PSD. Crizele politice nu apar din senin. PSD a avut cel puțin discuții și în interiorul PNL. Altfel, nu cred că mergeau atât de departe. E tragic că de data aceasta criza politică nu mai e despre cine va câștiga, ci despre cine va pierde jocul politic. Un lucru este cert. Astăzi, decizia clară, strategică, este că a venit momentul să ne despărțim de PSD (aplauze în sală). Ani de zile ne-am făcut rolul, dar acum gata, trebuie să ne despărțim de PSD nu doar ca partid, ci și de modul lor de a face politică. Dacă noi nu înțelegem că AUR ar putea să aibă de câștigat, dacă nu înțelegem că trebuie să ne schimbăm modul de a face politică, atunci viitorul nostru ca partid e negru. Rezoluția pe care vi-o propun e o rezoluție care spune foarte clar că drumurile PNL și PSD s-au despărțit în această zi”, a declarat Motreanu.

Biroul Politic Național al Partidul Național Liberal și-a reafirmat angajamentul de a continua guvernarea și de a duce mai departe reformele promise prin programul de guvernare. Liberalii și-au exprimat sprijinul pentru menținerea Executivului sub conducerea premierului Ilie Bolojan și pentru finalizarea măsurilor asumate.

În același timp, PNL a criticat dur PSD, acuzând formațiunea că a provocat o criză politică într-un moment dificil pentru România. Liberalii consideră că această decizie este iresponsabilă și reprezintă o evitare a responsabilității guvernării, inclusiv în ceea ce privește întârzierile în absorbția fondurilor europene. PNL a subliniat că nu acceptă blocarea reformelor, mai ales a celor legate de reducerea deficitului bugetar, și a avertizat că țara nu își permite instabilitate într-un context economic complicat.

De asemenea, conducerea partidului a transmis că, dacă PSD va declanșa efectiv criza politică, PNL nu va mai rămâne într-o coaliție cu social-democrații. Liberalii au respins și orice presiune pentru demisia premierului, considerând că nu există motive pentru ca Ilie Bolojan să plece din funcție.

PNL l-a mandatat pe premier să continue, împreună cu echipa guvernamentală, procesul de modernizare a statului, prin reforme, reducerea risipei și a privilegiilor, accelerarea atragerii fondurilor europene și menținerea stabilității.

Ședința conducerii PNL a fost însă marcată de tensiuni, după ce Ilie Bolojan ar fi respins o propunere venită din partea Nicoletei Pauliuc, care viza interzicerea negocierilor cu partide considerate extremiste. Potrivit unor surse din partid, premierul ar fi spus că nu este momentul pentru o astfel de decizie și că, în actualul context, fiecare parlamentar trebuie să își asigure susținerea „de unde poate”, inclusiv din partea unor formațiuni precum Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) sau SOS România.

Această poziție este văzută în interiorul PNL ca o abordare pragmatică, dar sensibilă din punct de vedere politic, deoarece contrazice linia adoptată în ultimii ani, când liberalii au refuzat colaborarea cu aceste partide pe motiv de diferențe de viziune și orientare. Propunerea Nicoletei Pauliuc urmărea tocmai întărirea acestei delimitări, însă intervenția premierului a mutat discuția spre nevoia de a asigura majorități funcționale în Parlament.

Situația apare pe fondul retragerii sprijinului politic de către PSD, care a lăsat Guvernul fără o majoritate clară. În aceste condiții, PNL încearcă să mențină guvernarea, fie printr-un executiv minoritar, fie prin negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Totuși, calculele politice sunt complicate, iar fiecare vot devine important, inclusiv cele venite din partea unor partide cu care până acum nu exista dialog.

Această posibilă deschidere creează însă dificultăți în relația cu Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), partener tradițional al PNL. Potrivit pozițiilor exprimate public, UDMR nu ar accepta să facă parte dintr-un guvern care depinde de voturile AUR, considerând o astfel de formulă instabilă.

În interiorul PNL, poziția premierului riscă să accentueze tensiunile deja existente. O parte dintre lideri cer o delimitare clară față de zona suveranistă, considerând că orice apropiere de aceste partide ar afecta imaginea și identitatea politică a formațiunii. Pe de altă parte, susținătorii unei abordări pragmatice spun că, fără compromisuri, guvernarea nu poate fi menținută în lipsa unei majorități stabile.