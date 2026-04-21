Ilie Bolojan ar fi susținut, în același context, că PSD ar avea nevoie de un PNL subordonat sau „arondat”, subliniind tensiunile din relația politică dintre cele două formațiuni.

Bolojan a mai precizat că deciziile pe care PNL le va lua în perioada următoare vor influența direct viitorul partidului, în contextul actualei crize politice.

”E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthhouse-uri şi alte lucruri”, le-a spus Bolojan liberalilor.

Ilie Bolojan a reiterat argumentele privind menținerea la conducerea Guvernului și relația cu PSD în cadrul coaliției, susținând că programul de guvernare a fost respectat, iar deciziile au fost luate prin consens.

Acesta a criticat afirmațiile venite din partea social-democraților, potrivit cărora nu ar fi fost de acord cu unele măsuri guvernamentale, calificând aceste declarații drept neadevăruri. În opinia sa, astfel de poziționări reprezintă o strategie de evitare a responsabilității și de identificare a unui vinovat pentru deciziile asumate la nivel guvernamental.

”România nu este pe o traiectorie stabilă, nu avem spaţii mari de mişcare. România nu avea nevoie de o criză guvernamentală în această situaţie”, a spus el.

Liderul liberal a precizat că Biroul Politic Național urmează să adopte o rezoluție privind situația actuală, subliniind totodată necesitatea corectării deficitului bugetar. Acesta a arătat că ajustarea poate fi realizată fie prin creșterea veniturilor, fie prin reducerea cheltuielilor.

”Pe măsură ce înaintam cu reformele am constatat că lucrurile înaintează tot mai greu, practic mergeam cu frâna de mână trasă”, a spus el, acuzându-i pe cei de la PSD de fugă de răspundere.

Ilie Bolojan a afirmat că, în opinia sa, în interiorul PSD persistă la unii lideri o mentalitate de tipul „suntem un partid de 45%”, asociată cu perioada lui Liviu Dragnea, deși formațiunea nu mai înregistrează în prezent astfel de procente electorale.

”Acest mental “că nouă ni se cuvine” nu mai merge. Vor să meargă în Opoziţie sau, dacă vor să guverneze, înseamnă că au nevoie de un PNL care să fie o anexă sau care să fie arondat PSD”, a declarat Bolojan. ”Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele. Le-am zis: până nu vă faceţi ordine, nu vă trec bugetele şi asta, evident, a deranjat. PNL trebuie să asigure această guvernare în aceste condiţii, să facem ce ţine de noi pentru a asigura o stabilitate”, a mai afirmat Bolojan în şedinţa PNL.

În cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat în termeni duri conducerea partidului pentru modul în care a gestionat conflictul actual cu PSD.

În prezența lui Ilie Bolojan, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de strategia adoptată, susținând că PNL ar fi trebuit să se afle într-o poziție mai ofensivă și să fie cel care formulează criticile la adresa miniștrilor social-democrați.

Totodată, Rareș Bogdan a reproșat conducerii liberale că partidul ar fi ajuns să reacționeze în loc să inițieze acțiuni politice, considerând că această abordare dezavantajează formațiunea în actualul context politic.

„Noi să spunem nu mai putem să guvernăm cu PSD. Nu să reacționăm, să acționăm!”, a izbucnit Rareș Bogdan, în cadrul ședinței BPN al PNL.

Cătălin Predoiu a declarat în cadrul ședinței PNL că formațiunea are o singură certitudine, și anume decizia de a-l susține pe Ilie Bolojan „până la capăt”.

„Dincolo de această certitudine, avem în față numai incertitudini”, a spus Predoiu. „Oricât am încerca să planificăm, suntem în fața unui interval de timp nedefinit în care trebuie să confruntăm incertitudini. Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri. Această coaliție nu trebuia să ajungă în acest punct. Cred că singura cale pentru a evita acest decont e să scoatem țara din criză, de aici am și plecat”, a adăugat vicepremierul.

El a subliniat că partidul nu trebuie să își piardă identitatea și că este esențial să își păstreze valorile și profilul politic care îl definesc.