PNL pregătește formalizarea unei poziții interne ferme privind menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier, în contextul în care partenerii social-democrați au decis retragerea sprijinului politic. Documentul care va fi adoptat în cadrul Biroului Politic Național include explicit reconfirmarea mandatului acestuia.

Surse din interiorul partidului indică faptul că votul din conducerea PNL va consfinți o decizie deja conturată informal în ultimele ore. Strategia liberalilor urmărește să transmită că schimbarea premierului nu poate fi impusă unilateral de un fost partener de coaliție și că legitimitatea politică a lui Bolojan rămâne intactă în interiorul formațiunii care l-a propus.

Această poziționare vine după ce PSD a votat, luni seară, în proporție covârșitoare, retragerea sprijinului politic pentru actualul premier. Decizia a amplificat tensiunile din coaliție și a deschis perspectiva unei rupturi guvernamentale, cu efecte directe asupra stabilității executive.

În paralel, PNL încearcă să transmită un mesaj de coeziune internă, într-un moment în care presiunile politice cresc, iar incertitudinea privind viitorul guvernării devine tot mai pronunțată.

PNL analizează, prin rezoluția care urmează să fie adoptată, mai multe scenarii politice care să acopere evoluțiile posibile ale crizei. Unul dintre acestea vizează continuarea guvernării în formulă minoritară, în eventualitatea retragerii miniștrilor PSD din Executiv.

În acest context, liberalii ar încerca să mențină funcțional guvernul condus de Ilie Bolojan, apelând la susținere parlamentară punctuală pentru adoptarea proiectelor legislative. Această variantă ar presupune negocieri constante și o flexibilitate politică sporită.

Un al doilea scenariu luat în calcul de PNL este trecerea în opoziție, în cazul în care actualul Executiv nu va mai putea funcționa sau dacă va fi demis printr-o moțiune de cenzură. Sursele politice indică faptul că partidul vrea să își pregătească toate opțiunile într-un climat caracterizat de volatilitate accentuată.

În același timp, perspectiva unei moțiuni de cenzură și a reconfigurării majorității parlamentare rămâne una reală, iar deciziile din perioada imediat următoare vor influența decisiv direcția politică a țării.

În acest context tensionat, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a susținut menținerea actualului Executiv până la conturarea unei noi majorități parlamentare. Oficialul a subliniat importanța stabilității politice într-un moment critic.

„Nu spun că guvernarea de astăzi este perfectă, dar este astăzi cea mai bună soluție pentru ca țara să nu intre în alte derapaje și să aibă mai multe greutăți decât oricum există în momentul de față”, a declarat Emil Boc.

Acesta a explicat și cadrul constituțional aplicabil în situația retragerii PSD de la guvernare.

„Din punct de vedere constituțional, lucrurile sunt destul de simple. În condițiile în care partenerii de la PSD își mențin opțiunea de a ieși de la guvernare, timp de 45 de zile, premierul Ilie Bolojan are posibilitatea să desemneze dintre membrii guvernului alți miniștri pentru a ocupa portofoliile – am avut și o asemenea situație în 2009”, a explicat Boc.

Ulterior acestei perioade, Executivul trebuie să revină în Parlament cu o nouă formulă.

„După 45 de zile, te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți membri în locul miniștrilor PSD, fie din PNL, fie tehnocrați, și-și asumă politic premierul împreună cu Partidul Național Liberal și cu ceilalți parteneri de guvernare. Și aici este o chestiune constituțională: dacă schimbarea compoziției politice este aprobată de Parlament, mergem mai departe; dacă nu este aprobată de Parlament, acest guvern rămâne în continuare cu puteri depline”, a precizat edilul.

Boc a insistat asupra responsabilității politice în cazul schimbării unui guvern.

„În consecință, acest guvern va rămâne în vigoare până când o altă majoritate politică se va constitui în Parlament. Cu alte cuvinte spuse în termeni populari: cine dă jos un guvern trebuie să aibă și posibilitatea să pună unul nou. Aceeași majoritate politică, repet, care dă jos un guvern, trebuie să-l și pună”, a subliniat acesta.

Boc a atras atenția asupra absenței unui mecanism constituțional esențial în gestionarea crizelor politice, comparând situația din România cu modelul german.

„Și mai includ o chestiune: în România nu există mecanismul german numit moțiune constructivă de neîncredere. Ce înseamnă aceasta? Că atunci când vrei să dai jos un guvern prin moțiune de cenzură, aprobi în același timp și numele noului cancelar. În România nu există asemenea mecanism – dai jos și după aceea vezi ce se întâmplă”, a explicat Boc.

Fostul premier a reamintit că a susținut introducerea acestui instrument în procesul de revizuire constituțională, subliniind rolul său în asigurarea stabilității politice.

„Am susținut introducerea și în sistemul constituțional românesc a moțiunii constructive de neîncredere, care ar fi însemnat: «Da, vrei să dai jos un premier, ai o majoritate negativă, dar trebuie să ai și o majoritate pozitivă să pui ceva în loc». Or, așa ceva nu există în România în momentul de față”, a adăugat el.

Întrebat despre eventuale negocieri pentru susținerea unui guvern minoritar, edilul a precizat că nu deține informații în acest sens și a insistat asupra priorității menținerii stabilității guvernamentale.

„N-am participat la nicio discuție ieri, sunt astăzi, nu știu de așa ceva să existe. În acest moment ne preocupă guvernarea acestei țări și țara să nu fie lăsată în derivă. În consecință, avem mecanismele constituționale prin care să continuăm guvernarea responsabilă”, a declarat acesta.

În același context, Boc a invocat experiența partidului în gestionarea unor perioade dificile, sugerând capacitatea acestuia de a menține stabilitatea.

„Este un partid care și-a asumat în cele mai grele momente destinele țării, luând măsuri complicate, nu totdeauna cele mai bune, dar oricum necesare, și cred că în perioada următoare poate să continue și să îmbunătățească lucrurile care, repet, pot fi îmbunătățite”, a conchis Emil Boc.

Prezența tandemului Rareș Bogdan – Ciprian Ciucu la ședința Biroului Politic Național al PNL a atras atenția în contextul tensiunilor interne și al crizei politice declanșate după retragerea sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan. Cei doi lideri liberali au ajuns împreună la Parlament la aproximativ 20-25 de minute de la începerea reuniunii, semnalând o posibilă coordonare politică într-un moment sensibil pentru partid.

Participarea lor vine într-un context în care vocile critice din interiorul PNL devin tot mai vizibile, iar poziționările publice capătă o greutate suplimentară. Rareș Bogdan s-a numărat printre liderii care au exprimat anterior rezerve față de direcția economică promovată de actuala guvernare.

„Eu vă spun un singur lucru. Eu cred că sunt oportunități pentru România. Cred că filozofia bazată pe tăieri, pe impozitări, pe supraimpozitări, pe biruri puse către micile companii este greșită. Cred că România are o șansă istorică, pentru că este poziționată foarte bine, pentru că este o țară profund pro-occidentală, pro-americană, să aducă business mult în România, care să aducă bani la bugetul României și să nu ne uităm ca și contabilii cu mânecuțe doar la chestiunile pe care le putem tăia și să ne uităm mai atent.Sigur, trebuie flexibilizat statul, trebuie făcută puțină ordine în companiile unde încasează oameni bani, fără a face lucruri extraordinare, foarte bune. Dar trebuie făcută reforma administrativă reală, dar nu văd că se mai vorbește de ea”, afirmat Rareș Bogdan, în luna februarie.

La rândul său, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj ferm în privința relației cu PSD, subliniind că deciziile privind conducerea guvernului aparțin exclusiv PNL.

„Nu vine să ne spună PSD cine trebuie să fie prim-ministru, pe care îl dă Partidul Național Liberal sau ministru sau secretar de stat. (…) Nu ne interesează să facem coaliție cu un partid care va contribui la dărâmarea acestui guvern”, a declarat Ciucu.

PSD a decis oficial ieșirea de la guvernare, în urma unui vot intern în care 97,7% dintre delegați au susținut retragerea miniștrilor din Executiv. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a precizat direcția politică a formațiunii.

„Ne dorim să facem parte dintr-o coaliție pro-europeană. Dacă asta nu se va putea, atunci trecem în opoziție”, a declarat Grindeanu.

Acesta a subliniat caracterul clar al votului intern.

„Nu vom continua cu Bolojan, acesta a fost votul pe care eu și colegii mei l-am dat în acest referendum intern. Când procentul e peste 97%, nu cred că mai e loc de interpretări”, a adăugat liderul social-democrat.

În același timp, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat critici dure la adresa întregii clase politice.

„Clasa politică din România poartă integral răspunderea pentru prăbuşirea economică la care asistăm. Discursul lozincard, gol de conţinut şi axat doar pe mesaje politice primitive a făcut să ajungem aici: singura tara din UE cu trei trimestre consecutive de scădere economică, ţara cu cea mai ridicata rată a inflaţiei din UE ( următoarea cea mai mare inflaţie nu atinge jumătate din rata inflaţiei de la noi), ţara cu cel mai mare deficit bugetar fin UE, ţara cu cel mai mare deficit de cont curent din UE, ţara care plăteşte cele mai mari rate ale dobânzilor din UE”, afirmă liderul senatorilor AUR.

În evaluarea sa, faptul că problemele economice majore sunt complet ignorate reflectă nivelul de degradare la care a ajuns scena politică de la București.

„Imperativele au ajuns să fe postările influencerilor pe reţelele sociale şi lătratul violent al unor voci schimonosite. Legile economiei rămân, însă, la fel de valabile astăzi ca şi acum 100, 50 sau 30 de ani. Politicienii români au mai ignorat cu vitejie economia şi în anii 80, si in anii 90 şi în perioada 2007-2009. De fiecare data efectul s-a văzut imediat: crize prelungite, catastrofe sociale şi depopularea ţării”, spune el.

