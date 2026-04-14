Partidul AUR a venit cu clarificări privind depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, decizia fiind motivată de analiza unor indicatori economici și de o strategie politică independentă de evoluțiile din coaliția de guvernare.

Senatorul Petrișor Peiu a precizat, în cadrul unor declarații politice, că formațiunea nu își corelează acțiunile cu disputele interne ale majorității parlamentare, inclusiv cu poziționările PSD.

Potrivit liderului senatorilor AUR, formațiunea dorește ca inițiativa de contestare a Guvernului să fie susținută de date macroeconomice considerate relevante. În viziunea sa, un criteriu esențial îl reprezintă posibila înregistrare a trei trimestre consecutive de scădere economică.

Această abordare este prezentată de AUR ca o fundamentare „obiectivă” a moțiunii de cenzură, în opoziție cu argumentele strict politice sau conflictuale din interiorul coaliției.

”Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliţie, noi criticăm prestaţia guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că am dori să avem o moţiune de cenzură în preajma datei sau după data de 13 mai, inclusive, pentru a putea contabiliza 3 trimestre consecutive de scădere economică. Vom avea 3 trimestre de scădere economică, este o bază obiectivă pentru o moţiune de cenzură. Noi facem o moţiune de cenzură pentru că arătăm că guvernul are o prestaţie economică proastă, că nu mai este creştere economică, avem scădere economică, avem scăderea veniturilor populaţiei, avem îngheţarea pensiilor. Asta este baza unei moţiuni de cenzură, politica publică. Noi nu putem să facem moţiuni de cenzură în funcţie de nemulţumirile din coaliţie”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, la Parlament, întrebat despre depunerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

În evaluarea partidului, actualul Executiv este criticat pentru performanța economică generală, fiind invocate mai multe probleme:

încetinirea sau scăderea economică

reducerea veniturilor populației

înghețarea unor drepturi sociale, inclusiv pensiile

AUR susține că aceste elemente indică o deteriorare a capacității de administrare guvernamentală și justifică o dezbatere parlamentară amplă.

Formațiunea a transmis că moțiunea de cenzură nu va fi depusă în perioada imediat următoare, ci este planificată pentru a doua jumătate a lunii mai sau ulterior datei de 13 mai.

Decizia este legată de dorința de a integra date economice suplimentare în analiza politică, înainte de declanșarea procedurii parlamentare.

Petrișor Peiu a subliniat că strategia AUR nu este influențată de tensiunile din coaliția de guvernare și nici de eventualele inițiative ale PSD. În opinia sa, fiecare partid are libertatea de a iniția propriile demersuri parlamentare, în funcție de numărul de voturi de care dispune.

”Noi avem o bază obiectivă, faptul că acest guvern are o prestaţie proastă la guvernare, în calitatea de administrator al ţării. Nu ne raportăm la năbădăile dintr-un mariaj politic, ci ne raportăm la o realitate obiectivă şi avem un program alternativ de guvernare, cu care venim tot timpul în faţă şi spunem: asta a livrat guvernul Bolojean, asta vă oferim noi, dragi români, comparaţi! Şi în sensul ăsta cerem, prin moţiunea de cenzură, votul parlamentarilor să compare cele două oferte. Deci AUR nici nu va semna şi nici nu va iniţia o moţiune luna aceasta. Putem să o iniţiem de luna asta, dar o vom depune aşa cum v-am spus, pe calendarul pe care l-am spus, astfel încât să fie discutată în preajma zilei de 13 mai sau după, sau când vom avea rezultatul oficial al acestei contracţii economice, trei trimestre la rând”, a subliniat Peiu.

Totodată, AUR își prezintă intenția de a aduce în spațiul public și o alternativă de guvernare, pe care o va compara cu actuala politică executivă în momentul dezbaterii moțiunii.