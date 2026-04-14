Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți că scenariul formării unui guvern minoritar este unul nedorit și riscant pentru România.

„Aşa cum am mai declarat, planul (PNL în cazul în care PSD iese de la guvernare) va fi stabilit de Biroul Politic Naţional în situaţia în care vom ajunge în acest scenariu de nedorit pentru România din niciun punct de vedere, pentru că asta ar genera instabilitate politică, o situaţie pe care nu cred că orice politician care ţine la ţara asta şi-o doreşte, dar dacă, totuşi, ajungem în această situaţie, sigur că Biroul Politic Naţional al PNL va decide care este planul pe care partidul, împreună cu prim-ministrul, preşedintele partidului, îl vor pune în aplicare. Rămâne să vedem acest lucru. Nu ne antepronunţăm pentru că nu cred că e cazul”, a afirmat Abrudean, la Palatul Parlamentului.

Oficialul a subliniat că și varianta unui guvern interimar ar fi problematică, mai ales în actualul context internațional.

„Şi dacă situaţia internaţională era una normală, cred că nu era de dorit ca România să rămână într-o incertitudine politică, să-i spunem, pentru că nu rămâne fără guvern, rămâne cu un guvern interimar. Sunt nişte prevederi constituţionale acolo, chiar dacă ajungem în acest scenariu, dar haideţi să vedem ce se întâmplă”, a explicat Mircea Abrudean.

În ceea ce privește eventualele tensiuni din coaliție, Abrudean a respins ideea ca PSD să influențeze desemnarea premierului din partea PNL.

„Lucrurile astea sunt destul de simple, clare şi sunt prevăzute şi în protocolul coaliţiei la care PSD este parte ca cel mai mare partid din această coaliţie. (…) Cred că ne-am consultat intern de vreo trei ori în ultima perioadă şi Biroul Politic Naţional a stabilit foarte clar că nu există acest scenariu în care PSD sau orice alt partid să dicteze cine este premierul de la PNL. Premierul PNL, Ilie Bolojan, preşedintele PNL, are susţinerea deplină a Partidului Naţional Liberal, aşa cum a fost votat în ultima perioadă de două sau trei ori. Deci, nu cred că există niciun fel de dubiu aici, mai departe vedem ce se va întâmpla”, a completat acesta.

Mircea Abrudean a evidențiat că președintele României are un rol central în medierea conflictelor politice.

„Eu cred şi ştiu că există dialog, consultări permanente. E rolul preşedintelui să fie mediator”, a transmis el.

Întrebat dacă este necesară o intervenție a șefului statului, Abrudean a fost categoric: „Cu siguranţă, da”.

„E rolul preşedintelui să fie mediator, e una din principalele atribuţii constituţionale ale preşedintelui. A făcut-o şi cred că o va mai face în perioada următoare. E absolut normal şi se simte această nevoie de a exista un mediator”, a adăugat acesta.

Totodată, oficialul consideră că președintele poate contribui la salvarea actualei coaliții: „Eu cred că da. Are legitimitatea necesară şi atributele constituţionale să medieze”.

Abrudean a explicat că un executiv fără majoritate parlamentară ar avea capacitate limitată de acțiune.

„Sunt foarte multe scenarii care pot fi luate în calcul, scenariul unui guvern minoritar cred că este ultimul pe care ni l-am dori, pentru că asta ar accentua şi mai mult instabilitatea politică”. „Un guvern minoritar este un guvern care nu poate lua decizii aşa cum ar trebui să le ia, neavând o majoritate parlamentară în spate. Deci, nu poate să continue reformele, nu poate să facă ceea ce şi-a propus şi a fost mandatat să facă, aşa că n-aş vrea să vorbesc foarte mult despre acest scenariu, pentru că nu este de dorit”, a mai spus acesta.

În eventualitatea în care miniștrii PSD ar demisiona, Abrudean a precizat că există mecanisme constituționale care pot gestiona situația.

„Premierul Bolojan cred că s-a pronunţat asupra acestui lucru şi nu cred că are vreun motiv să îşi dea demisia, nu cred şi a spus-o şi dumnealui”. „Dacă se va întâmpla asta, repet, există mecanisme constituţionale. Există o perioadă de interimat care va funcţiona, 45 de zile maxim, sigur, guvernul nu are puteri depline, după cum ştim. Am mai avut această situaţie de câteva ori în ultima perioadă, de aceea spun că nu cred că este de dorit acest lucru în contextul internaţional pe care îl traversăm, dar orice e posibil, din păcate. Aşa că rămâne de văzut, iar decizia cu privire la ce face PNL în continuare, aşa cum am spus, o va lua Biroul Politic Naţional”, a mai explicat acesta.

În final, președintele Senatului a subliniat că stabilitatea depinde de capacitatea partidelor de a dialoga, indiferent de liderii aflați la conducere.

„Liderii partidelor sunt trecători, până la urmă, indiferent despre ce persoane este vorba. Eu cred că este vorba despre dorinţa partidelor de a exista stabilitate sau nu, aşa că indiferent de cine este sau nu este la masa discuţiei reprezintă totuşi partidul respectiv, care are un electorat puternic în spate şi cred că discuţii trebuie să aibă loc indiferent de cine sunt liderii, indiferent de partid”, a mai menţionat Abrudean.

Mircea Abrudean a comentat și rezultatul alegerilor din Ungaria, pe care îl consideră relevant pentru direcția regiunii.

„Eu cred că e un rezultat care confirmă direcţia proeuropeană a întregii regiuni. Cred că la asta trebuie să ne raportăm noi mai mult, nu la persoane, nu la regimuri, nu la ceea ce s-a întâmplat sau se va întâmpla cu Ungaria, ci la opţiunea proeuropeană şi de stabilitate a celor care au votat în această direcţie şi cred că e un exemplu pentru România, pentru că, dacă Ungaria îşi doreşte stabilitate şi direcţie proeuropeană, România trebuie cu atât mai mult să menţină acest parcurs. Şi, cu siguranţă, printr-o criză politică generată fără motive serioase, nu cred că vom reuşi să menţinem stabilitatea politică a ţării, de care românii cred că au mare nevoie şi România, evident”, a susţinut Abrudean.

Întrebat despre impactul alegerilor din Ungaria asupra UDMR, oficialul a fost rezervat.

„Nu ştiu, pentru că nu ştiu dacă va exista o criză, nu mă pot pronunţa pe acest lucru, sunt chestiuni de bucătărie internă a fiecărui partid, nu e treaba mea să mă pronunţ”.

De asemenea, acesta nu crede că eventuale schimbări de leadership ar afecta relațiile politice: