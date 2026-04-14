Participarea miniștrilor din Guvernul Bolojan la reuniunile de primăvară organizate de Banca Mondială și FMI reprezintă un moment important pentru poziționarea economică a României pe plan internațional. Delegația este condusă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și îi include pe Bogdan Ivan, ministrul Energiei, pe Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, precum și pe Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene.

Evenimentele programate la Washington D.C. reunesc lideri economici și financiari globali, iar prezența delegației române subliniază interesul pentru consolidarea relațiilor cu partenerii externi și pentru creșterea credibilității economice a țării. În paralel cu reuniunile internaționale, oficialii români vor avea întâlniri directe cu reprezentanți ai administrației americane.

Ministrul Finanțelor coordonează dialogul cu oficiali din cadrul Casei Albe, Departamentului de Comerț și Trezoreriei SUA, într-un context marcat de provocări economice globale și de necesitatea consolidării stabilității macroeconomice. Discuțiile vizează inclusiv domenii strategice precum energia, investițiile și cooperarea economică bilaterală.

„Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României în cadrul unei noi vizite de lucru în Washington DC – Statele Unite ale Americii, în perioada 14 – 20 aprilie 2026. Obiectivul central al vizitei este consolidarea parteneriatului cu SUA, a poziției macroeconomice a României pe piețele internaționale și participarea la Reuniunea de primãvarã a Grupului Bãncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional (FMI)”.

Pe lângă participarea la reuniunile oficiale, miniștrii din Guvernul Bolojan au programate întâlniri cu instituții financiare internaționale relevante, inclusiv reprezentanți ai Băncii Mondiale, IFC, MIGA și BERD. Aceste discuții vizează evaluarea proiectelor în derulare și identificarea unor noi oportunități de finanțare și cooperare.

Un accent important este pus pe dezvoltarea investițiilor publice, susținerea tranziției verzi și accelerarea digitalizării, precum și pe stimularea sectorului privat. Autoritățile române încearcă să valorifice aceste întâlniri pentru a obține sprijin financiar și tehnic în implementarea reformelor economice.

„Totodată, delegația condusă de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare va avea întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Grupului Bãncii Mondiale, IFC – International Finance Corporation, MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency (Agenția Multilateralã de Garantare a Investițiilor), BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și ai Fondului Monetar Internațional”, s-a mai prezentat în comunicat.

În paralel, agenda include și un turneu de promovare economică în Washington D.C. și New York, dedicat atragerii investitorilor internaționali. Discuțiile cu fonduri de investiții și agenții de rating sunt esențiale pentru consolidarea încrederii în economia românească și pentru susținerea strategiei de finanțare a datoriei publice.

Autoritățile române vor prezenta evoluțiile macroeconomice recente, măsurile de consolidare fiscală și direcțiile strategice ale politicii economice. În acest context, dialogul constant cu investitorii este considerat esențial pentru menținerea stabilității financiare.

„Agenda vizitei cuprinde, de asemenea, un turneu de promovare desfãșurat la Washington D.C. și New York, care include întâlniri cu investitori internaționali în instrumente cu venit fix și cu agenții de rating. Aceste discuții sunt dedicate prezentării situației macroeconomice a României, a măsurilor de consolidare fiscală, precum și a strategiei de administrare a datoriei publice”.

Vizita delegației din Guvernul Bolojan reflectă o strategie amplă de consolidare a relațiilor economice externe și de întărire a profilului României pe piețele financiare globale, într-un context internațional competitiv și volatil.