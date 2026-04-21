În ședința PNL de luni seara, premierul Ilie Bolojan a vorbit dur despre PSD și le-a cerut liberalilor să nu facă compromisuri cu social-democrații. El a spus că acțiunile PSD sunt iresponsabile și a acuzat partidul că încearcă să destabilizeze statul. Bolojan a dat asigurări că va continua să conducă guvernul și că nu va ceda presiunilor politice. El a explicat că, din vara trecută, a fost formată o coaliție pentru redresarea țării, bazată pe trei idei: ordine în finanțele statului, guvernare corectă și respect pentru cetățeni. În opinia lui, situația actuală pune în pericol finanțele țării, afectează stabilitatea guvernării și arată lipsă de respect față de populație.

Surse politice au spus că premierul le-a transmis liderilor PNL că urmează o perioadă dificilă. El ar fi explicat că guvernul ar putea funcționa temporar în regim de interimat, până la o posibilă validare în Parlament. Bolojan i-a avertizat pe liberali să nu accepte un rol secundar în guvern și să nu suporte singuri costurile guvernării, în timp ce PSD ar încerca să influențeze deciziile din culise.

„Din vara anului trecut, într-o situație complicată pentru România, am format o coaliție pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente: să facem ordine în finanțele țării, pe buna guvernare și pe respectul față de cetățeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre”, a punctat Bolojan (PNL).

În acest context, PNL analizează două variante. Prima este continuarea guvernării cu un executiv minoritar, dar care ar avea nevoie de sprijinul altor partide politice. UDMR, însă, nu ar susține un guvern minoritar dacă acesta ar fi sprijinit de AUR.

A doua variantă este intrarea în opoziție, dacă o moțiune de cenzură ar fi votată de PSD și AUR. Ciprian Ciucu (PNL) a declarat, în esență, că pentru PNL ar fi mai simplu să colaboreze, dacă va fi nevoie, cu partide considerate mai de încredere decât PSD.

„În ceea ce privește alianțele electorale sau construcția politică, evident pentru noi cel mai ușor ar fi, dacă va fi nevoie, să ne orientăm către partide care sunt cel puțin mai de încredere decât a fost PSD”, a precizat Ciucu (PNL).

Pe de altă parte, USR a anunțat că rămâne alături de premier. Dacă PSD își retrage miniștrii din guvern, USR și PNL ar urma să negocieze pentru ca funcțiile rămase libere să fie ocupate de miniștri interimari. Dominic Fritz (USR) susține că această criză politică este provocată de PSD din interes propriu. El a explicat că sunt în pregătire contracte de aproximativ 16 miliarde de euro prin programul SAFE, bani care ar aduce investiții și locuri de muncă în România, și a susținut că PSD trebuie să accepte că poate guverna doar în coaliții.

„Această criză politică este declanșată de PSD strict în interesul propriu. Urmează să se semneze contracte pentru 16 miliarde de euro pentru programul SAFE din care o bună parte din bani vor rămâne în România și vor crea locuri de muncă. PSD trebuie să se obișnuiască cu gândul că poate să guverneze doar în coaliții”, a afirmat Fritz (USR).

La rândul lor, reprezentanții UDMR au transmis că sunt deschiși la negocieri.

Surse politice susțin că în interiorul PNL se discută și varianta înlocuirii lui Bolojan cu un alt premier din partid, chiar dacă această opțiune nu este confirmată oficial. Se vorbește că alianța PSD–PNL–USR–UDMR ar putea continua guvernarea, dar cu un alt prim-ministru propus de PNL.

Totul ar depinde de o posibilă moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Bolojan. Dacă acest guvern nu ar mai primi votul de încredere al Parlamentului, atunci ar putea fi pus în aplicare scenariul în care Bolojan ar fi înlocuit cu un alt lider liberal la conducerea Executivului.

Potrivit unor surse politice, liderii PNL ar urma să îi ceară lui Sorin Grindeanu să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Grindeanu ocupă această funcție importantă în stat în urma negocierilor din vara anului trecut, când s-a format guvernul condus de Ilie Bolojan. Atunci, în cadrul împărțirii funcțiilor între partidele din coaliție, PSD a primit conducerea Camerei Deputaților, iar PNL a primit conducerea Senatului, pe lângă funcțiile din guvern.

Surse politice au dezvăluit că, în discuțiile interne, Grindeanu le-ar fi transmis liderilor din PSD că nu are de gând să își dea demisia. El ar considera că actuala coaliție va continua, dar cu un alt prim-ministru. În acest scenariu, PSD ar păstra conducerea Camerei Deputaților, iar PNL ar rămâne cu Senatul.

În același timp, regulile Camerei Deputaților fac foarte dificilă schimbarea din funcție a lui Grindeanu. Conform regulamentului, revocarea trebuie propusă în scris chiar de liderul grupului parlamentar din partidul care a primit acea funcție. Asta înseamnă că liderul grupului PSD din Cameră ar trebui să ceară el însuși înlăturarea lui Grindeanu, lucru considerat puțin probabil în acest moment.

Funcția este ocupată de grupul PSD, iar liderul deputaților social-democrați este Ștefan Ovidiu Popa, parlamentar din Vâlcea, aflat deja la al treilea mandat.