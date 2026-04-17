Premierul a folosit o metaforă, explicând că situația este similară cu o cămară de gospodar în care, atunci când deschizi ușa, poți observa șobolani care rod alimentele, iar el a ales să „aprindă lumina” pentru a evidenția aceste probleme.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la RRA, referindu-se la criza din coaliția de guvernare, că există și un alt motiv despre care nu se discută public.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în actualul mandat, a luat măsuri care au deranjat, întrucât au limitat utilizarea nejustificată a bugetului de stat și reducerea unor privilegii, ceea ce a generat nemulțumiri.

El a explicat, printr-o serie de exemple, că unele decizii anterioare au condus la acordarea de credite neperformante, menționând situații precum cea a Eximbank, unde, în opinia sa, astfel de practici au afectat fondurile publice. Bolojan a susținut că, în mandatul său, astfel de practici au fost stopate.

Premierul a făcut referire și la sectorul energetic, afirmând că blocajele administrative și emiterea unui număr foarte mare de avize au îngreunat accesul la rețea, în condițiile în care capacitatea reală de consum este mult mai mică decât proiectele aprobate pe hârtie. El a susținut că, în ultimii ani, au fost deblocate mii de megawați de capacitate.

De asemenea, a vorbit despre companiile de stat, afirmând că unele conduceri beneficiază de contracte avantajoase cu responsabilitate redusă, iar schimbările din aceste structuri au generat tensiuni. În acest context, a menționat situații din instituții precum Apele Române și SALROM, susținând că problemele de management și pierderea unor finanțări au avut consecințe importante.

În final, premierul a afirmat că a încercat să corecteze aceste situații și să modifice legislația, deși, în multe cazuri, a acționat „cu frâna de mână”, întrucât aceste zone ar fi conectate la rețele de influență care au susținut menținerea status quo-ului.

”În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Ilie Bolojan. ”Gândiţi-vă că dacă ai o bancă care dă credite care sunt neperformante, înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Şi când ai o bancă cum a fost Eximbank, care a acordat credite, de exemplu, neperformante, care nu vor mai fi returnate, şi în acest mandat nu s-a mai dat niciun alt fel de credit, înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public. În momentul în care, de exemplu, vrei să ai energie ieftină pentru ţara noastră, pentru fiecare gospodărie din România, pentru companiile româneşti, dar permiţi ca accesul în sistemul energetic al României se fie blocat de hârtii, nu te poţi racorda astăzi la sistemul nostru de electricitate, pentru că am emis hârtii pentru aproape de 10 ori mai mult capacitatea de care avem noi nevoie. Noi avem 9.000 de MW maxim pe care îi consumăm şi am emis documente scrise pentru 80.000 de megavati care practic blocază accesul. Am făcut accesul mult mai greu, am scumpit preţurile şi asta s-a întâmplat, gândiţi-vă, că în ultimii 2 ani de zile am eliberat peste 40.000 de megavati doar în ultimii 2 ani de zile şi acest lucru nu se poate întâmpla decât în condiţiile în care s-au închis ochii, sau au fost susţinute aceste mecanisme. Gândiţi-vă că în condiţiile în care ai companii de stat a căror conduceri huzuresc pe contracte bune, fără mari responsabilităţi şi pui reflectoarele pe ei, deranjează destul de mult şi aşa mai departe. Gândiţi-vă, de exemplu, să ai conduceri care sunt cu tot felul de filiere politice, nu ştiu, la Apele Române, am pierdut finanţarea barajelor din PNRR, dar am avut nenorocirea de la Praid, cel de la Apele Române a fost schimbat, cel de la SALROM, care este celălalt responsabil, s-a legat de caloriferul de la SALROM şi încă este bine mersi acolo. Şi aşa mai departe”, a explicat premierul, arătând că a făcut acest lucru ”de multe ori cu frâna de mână”. ”Am pus reflectoarele pe aceste zone, am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a mai spus Bolojan.

Premierul a oferit un exemplu metaforic, comparând situația cu o cămară a unui gospodar în care, la deschiderea ușii, pot fi observate rozătoare care consumă alimentele. El a explicat că, în mod similar, a încercat să „facă lumină” în zonele problematice, ceea ce a generat, în mod inevitabil, nemulțumiri.

Șeful Executivului a adăugat că experiența sa din administrație i-a arătat că nu este suficient să colectezi resurse prin taxe și munca oamenilor, dacă acestea sunt ulterior risipite sau afectate de practici care duc la pierderi, comparabile cu „rozătoarele” care consumă din resursele acumulate.

”Peste tot pe unde am fost, am căutat să nu risipesc banii, să elimin formulele de pierdere de bani, indiferent sub ce formă au fost, pentru că orice om care consumă nişte bani publici fără să justifice acel post înseamnă o pierdere de bani publici şi nu neapărat furtul direct este doar o pierdere, aici sunt pierderi enorme, pe care am încercat să le corectez în fiecare zi şi în mod evident şi asta consider că a deranjat”, a menţionat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan i-a acuzat vineri pe reprezentanții PSD de evitare a asumării responsabilității în actualul context politic, susținând că a observat un „joc dublu” și inconsecvent în acțiunile acestora. El a afirmat, de asemenea, că o parte din conducerea social-democraților s-ar comporta ca și cum partidul ar avea scoruri electorale similare celor din perioada în care era condus de Liviu Dragnea, sugerând că s-ar dori un premier cu rol mai degrabă decorativ.

Într-o declarație acordată RRA, Ilie Bolojan a mai precizat că, în opinia sa, explicațiile pentru criza politică actuală pot fi împărțite în trei componente principale.

”Una dintre componente ţine de fuga de răspundere şi trebuie să discutăm foarte deschis. Această guvernare care a intrat acum 10 luni de zile şi-a asumat nişte răspunderi importante, pentru că corectarea deficitului nu se poate face decât cu câteva măsuri, care în principal ţin de creşteri de taxe şi de încasări de venituri, sau de scăderi de cheltuieli, sau măsuri combinate. Nu există alte măsuri. Aceste măsuri, pe care şi noi le-am pus în practică, sunt de natură a crea constrângeri economice şi neajunsul cetăţenilor. Acesta este adevărul, nu trebuie să fugim de asta. Ori, în general, există tendinţa de fugă de răspundere şi dacă aţi urmărit în această perioadă, cu toate că toate deciziile pe care le-am luat au fost luate de comun acord, poate n-au fost exact ce-a dorit PNL sau PSD, sau UDMR sau USR, dar toate au fost luate de comun acord”, a afirmat premierul.

El a afirmat că cei care oferă în prezent diverse soluții privind reducerea deficitului sau critică măsurile fiscale, precum majorările de taxe, reducerea unor sporuri din sectorul public ori disponibilizările, ar trebui întrebați de ce nu și-au asumat responsabilitatea atunci când situația a impus acest lucru, în cursul anului trecut.

”Deci, fuga de răspundere, în toată această perioadă, a fost o constantă. Eu am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel, în care cădeam de acord în şedinţe de coaliţie sau de guvern cu privire la toate aceste măsuri, la diferite nivele, după care vedeam în conferinţe de presă, în talk show-uri, în postări, că lucrurile sunt total diferite”, a afirmat el.

Premierul a explicat că, în opinia sa, discursul public din această perioadă pornește de la percepția că bugetul statului ar fi unul abundent, pe care guvernul ar refuza să îl utilizeze pentru măsuri pozitive. El a comparat această idee cu imaginea unei „cămări pline” aflate la dispoziția premierului, sugerând că realitatea este diferită.

Șeful Executivului a subliniat că resursele bugetare sunt, de fapt, limitate, deoarece o parte semnificativă a fost consumată în anii anteriori, ceea ce restrânge posibilitățile actuale de intervenție.

De asemenea, el a afirmat că un alt factor care contribuie la situația actuală este de natură politică, descriind-o ca pe o abordare în care sunt prioritizate interesele de partid în detrimentul rezolvării problemelor reale ale țării.

”Partidul Social-Democrat a fost foarte mulţi ani în guvernare, şi PNL-ul a fost mulţi ani în guvernare. Dar, uneori, unii oameni din conducerea PSD se comportă aşa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea, 40 şi ceva la sută. Ori nu mai este această situaţie şi, atunci, oamenii care, în judeţele lor, au această poziţie, cred că asta e şi la nivel naţional. Ori nu este acest lucru. Şi, dintr-o astfel de orgoliu politic supra-dimensionat, peste anvelopa politică pe care o are fiecare partid, ne trezim cu situaţii în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în aşa fel încât unii să fie cu răspunderea iar alţii să fie cu trasul sforilor prin spate”, a mai acuzat premierul. ”Cei care mă ştiu pe mine ştiu că întotdeauna acolo unde am fost mi-am asumat răspunderea pentru funcţii dar nici nu am permis acest lucru”, a subliniat Bolojan.

Șeful Executivului a afirmat că actuala criză care se conturează poate fi comparată cu situația în care cineva își descoperă locuința în plină toamnă, fără a avea la dispoziție materialele necesare, precum țigle sau lemn, pentru refacerea acoperișului.