Această criză politică a generat deja șocuri economice în România, leul depreciindu-se în raport cu alte valute, conform cursului oficial al BNR, situație întâlnită și în alte episoade de criză politică majoră. O creștere a euro va duce la majorarea costurilor suportate de români pentru chirii, abonamente sau credite contractate în valută. În cazul în care instabilitatea politică persistă, euro ar putea ajunge chiar și la 7 lei.

Analistul economic Cristian Păun a declarat pentru Antena 3 CNN că, într-un astfel de context, o criză politică era ultimul lucru necesar și că, pe termen mai lung, cursul de schimb va înregistra o creștere și mai accentuată. Acesta a explicat că există un risc foarte ridicat ca România să fie retrogradată în categoria „junk”, ceea ce ar putea conduce la lipsa de valută necesară pentru a onora cererile de retragere, determinând astfel o creștere semnificativă a cursului pe piața internă, posibil chiar către valori de 7–8 lei.

„Într-un astfel de context, exact o criză politică ne ne mai trebuia. Pe termen ceva mai lung, cursul de schimb va avea o creștere și mai puternică, pentru că există un risc în momentul de față foarte, foarte mare să intrăm în junk. Nu o să avem, evident, valută pentru a putea onora acele cereri de retragere, fapt pentru care valuta va crește foarte mult pe piața internă și vom avea o creștere de curs, poate către 7-8 lei, fără nicio urmă de îndoială”, a punctat Păun.

Social-democrații au inițiat demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, declanșând astfel o nouă criză politică într-o țară deja afectată de instabilitate, potrivit unei analize publicate de „Politico”. Tensiunile au apărut în interiorul coaliției de guvernare, unde partenerii premierului îl acuză că subminează „baza socială” prin măsurile de austeritate adoptate. PSD, care deține cea mai mare pondere de voturi în Parlament și guvernează alături de liberali, a votat cu o majoritate covârșitoare retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că politicile promovate de prim-ministru au afectat economia și au dus la creșteri semnificative ale prețurilor pentru populație. Acesta a subliniat că partidul nu mai poate rămâne pasiv în condițiile în care electoratul său este afectat direct de aceste măsuri.

În același timp, câteva sute de persoane s-au adunat în București pentru a-și exprima sprijinul față de Ilie Bolojan. Premierul a transmis că nu intenționează să demisioneze și i-a acuzat pe social-democrați că evită responsabilitatea deciziilor luate în cadrul guvernării. El a avertizat că acțiunile acestora pun în pericol stabilitatea financiară a țării și afectează grav actul de guvernare, acuzând totodată o lipsă de respect față de cetățeni. Bolojan a susținut că partenerii de coaliție contribuie la destabilizarea țării într-un context internațional complicat, marcat de conflictul din Orientul Mijlociu și stagnarea economiei europene.

Contextul actual este amplificat de criza politică declanșată încă din 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate în mod controversat din cauza suspiciunilor de interferență externă. Deși social-democrații au obținut cele mai multe mandate la alegerile parlamentare de la finalul acelui an, sondajele recente indică o creștere a susținerii pentru AUR principalul partid de opoziție, clasat pe locul al doilea la scrutin. Liderul AUR, George Simion, a cerut organizarea de alegeri anticipate chiar înainte ca social-democrații să voteze retragerea sprijinului pentru premier.

Guvernul Bolojan, format la începutul anului 2025 de social-democrați, liberali și alte două partide, s-a dovedit fragil, fiind marcat de conflicte politice persistente și de opoziția PSD față de politicile de austeritate. Situația economică complicată a fost accentuată de faptul că România a înregistrat în 2025 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, estimat la aproximativ 9% din PIB. În plus, acordul inițial din coaliție prevedea ca Ilie Bolojan să conducă guvernul în primii doi ani, urmând ca ulterior funcția de prim-ministru să revină unui reprezentant al PSD.

În perioada următoare, premierul ar putea fi supus unei moțiuni de cenzură în Parlament, conform informațiilor din presa românească. Totodată, există posibilitatea ca social-democrații să își retragă cei șase miniștri din guvern până la sfârșitul săptămânii, ceea ce ar putea duce la prăbușirea actualei coaliții și la adâncirea crizei politice, potrivit sursei citate anterior.