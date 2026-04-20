Cursul valutar reflectă evoluțiile din mediul politic și economic, iar creșterea monedei europene către nivelul de 5,1 lei pe piața interbancară indică o presiune tot mai vizibilă asupra leului.

Pe parcursul ședinței de luni, euro a atins acest prag pe piața interbancară, într-un context dominat de incertitudini politice interne. Astfel de episoade determină reacții rapide din partea investitorilor, care își ajustează pozițiile în funcție de riscurile percepute, influențând direct raportul dintre cerere și ofertă pe piața valutară.

Potrivit cursului de schimb oficial publicat de Banca Națională a României (BNR), nivelul de referință al euro s-a menținut sub pragul psihologic considerat critic de analiști, chiar dacă tendința rămâne una de ușoară depreciere a monedei naționale.

Datele oficiale arată că euro a fost cotat la 5,0989 lei, în creștere cu 0,0002 lei față de valoarea înregistrată la finalul săptămânii anterioare.

În același timp, dolarul american a fost evaluat la 4,3341 lei, consemnând o creștere de 0,0112 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la 5,8558 lei, cu un avans de 0,0056 lei. Leul moldovenesc a rămas neschimbat, la 0,2529 lei românești.

Evoluția din această perioadă nu indică o depreciere abruptă a leului, însă este considerată de analiști un semnal de prudență, în condițiile în care piețele financiare reacționează sensibil la factorii de natură politică și la percepția de risc asociată acestora.

Depășirea pragului de 5 lei pentru un euro a fost, în ultimii ani, un indicator urmărit atent de analiști și investitori, fără a fi însă confirmată oficial în mod constant de cursul valutar de referință.

De remarcat este faptul că acest prag nu a fost depășit nici în perioade economice dificile, precum recesiunea din 2020, generată de pandemia de Covid-19. Stabilitatea relativă a cursului în acea perioadă a fost susținută de intervențiile și politicile BNR.

Totuși, în mai 2025, piața valutară a consemnat un episod de volatilitate accentuată. Atunci, euro a depășit nivelul de 5,12 lei pe piața interbancară, pe fondul tensiunilor economice și al incertitudinilor globale.

Situația actuală indică o revenire a presiunilor asupra leului, deși cursul oficial rămâne sub nivelurile maxime istorice. Această diferență între piața interbancară și cursul oficial este monitorizată atent de participanții la piață.

Pe lângă evoluția cursului valutar, indicatorii monetari interni oferă indicii suplimentare despre dinamica pieței financiare, iar ROBOR 3M este unul dintre cei mai urmăriți.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata dobânzii la care băncile comerciale își împrumută lichidități între ele. Acesta este calculat zilnic ca medie aritmetică a cotațiilor oferite de zece instituții bancare selectate de BNR.

Indicele este stabilit pentru mai multe scadențe, inclusiv overnight, o săptămână, o lună, trei luni sau șase luni. ROBOR la 3 luni este utilizat frecvent ca referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă.

Datele recente arată o stabilizare a acestui indicator. La data de 20 aprilie 2026, ROBOR 3M a fost cotat la 5,87%, fără variație față de zilele anterioare. Nivelul indică o stagnare pe termen scurt, după o perioadă de fluctuații moderate.

Analiza pe intervalul aprilie 2025 – aprilie 2026 evidențiază o valoare maximă de 7,39%, înregistrată la 16 mai 2025, și un minim de 5,74%, atins la 27 februarie 2026. Media perioadei analizate este de 6,38%, ceea ce arată că nivelul actual se situează sub media anuală.

Această evoluție sugerează o temperare a presiunilor din piața monetară, însă nivelul rămâne ridicat comparativ cu anii anteriori, influențând costurile de finanțare pentru populație și companii.