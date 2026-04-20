Mugur Isărescu a evidențiat că, în ciuda progreselor realizate în ultimii ani, în special în rândul elevilor și studenților, nivelul de înțelegere a mecanismelor financiare în rândul populației generale rămâne insuficient. Guvernatorul Banca Națională a României a subliniat că acest deficit generează interpretări eronate și confuzii persistente în discursul public.

În acest context, oficialul a făcut un bilanț al eforturilor instituției în domeniul educației financiare, insistând asupra necesității unor acțiuni mai bine coordonate și mai eficiente.

Guvernatorul a indicat drept exemplu dezbaterea publică privind ROBOR, pe care o consideră una dintre cele mai relevante pentru a ilustra riscurile dezinformării.

„Îl ia pe bietul ROBOR şi îl tăvăleşte şi îl face marele duşman al României”, a afirmat Mugur Isărescu.

În continuarea explicațiilor, acesta a detaliat rolul pieței monetare în transmiterea politicii monetare și a respins ideea că banca centrală acționează în mod izolat.

„Piaţa monetară e formată numai din banca naţională şi băncile comerciale. Piaţa monetară sau interbancară este esenţială. Prin ea se transmite politica monetară. Noi nu stăm acolo într-un turn de fildeş şi zicem am majorat dobânda. Şi ce dacă am majora-o, dacă ea nu se duce în economie? Şi prin ce se duce în economie? Prin piaţa monetară. Banca centrală într-o economie de piaţă nu dă credite populaţiei, asta de 35 de ani, nu dă credite societăţilor comerciale, băncile comerciale fac asta. Şi atunci această piaţă monetară este cea prin care se duce în economie politica monetară”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a mai declarat că își amintește cum apăreau „diverși reprezentanți ai partidelor politice” și susțineau că politica monetară a României se stabilește după criterii arbitrare „pe spinarea” oamenilor.

„Unde suntem totuși? Acuza principală e că au loc niște înțelegeri neconcurențiale, un fel de cartelizare, între băncile comerciale. Se uită că este indicele pieței monetare. Piața monetară sau interbancară este esențială, prin ea se transmite politica monetară. Noi nu stăm într-un turn de fildeș și spunem ca am majorat dobânda. Banca Centrală într-o economie de piață nu dă credite populației. Asta e de 35 de ani. Băncile comerciale fac asta. Acest lucru nu se înțelege. Eu ca veteran ar trebui să-mi fac autocritică”, a spus Isărescu.

Referindu-se la evoluția indicatorilor de referință, guvernatorul a menționat tranziția către IRCC, fără ca aceasta să elimine criticile.

„După atâţia ani, să spunem ROBOR-ul – care este indicatorul pieţei monetare (…) ROBOR-ul la trei luni este cel în funcţie de care se stabileşte creditul la debitori, băncile comerciale… Poate s-a spus că nu este bun, s-a trecut la IRCC. Dacă nici acum nu este bun, faceţi, fraţilor, altul, ca să mă exprim aşa. Dar lăsaţi-ne ROBOR-ul că nu putem să funcţionăm altfel. Cum să spunem mai clar despre aceste confuzii şi neclarităţi? Îl ia pe bietul ROBOR de dimineaţă până seara şi îl tăvăleşte şi îl face marele duşman al României”, a declarat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a atras atenția că percepția conform căreia băncile comerciale au ca unic rol acordarea de credite este eronată și ignoră funcții esențiale ale sistemului bancar.

În acest sens, guvernatorul a subliniat importanța sistemelor de plăți în funcționarea economiei și riscurile asociate blocării acestora.

„Zău? Dar plăţile? Sunt 300 de mii de plăţi care se fac în România în fiecare zi – 300 de mii. Fiecare bancă are între 10-20 de mii dintre cele 10 care participă la ROBOR. 10-20-30 de mii de plăţi zilnice. Păi, primul lucru care apărea acum vreo 35 de ani despre un atac terorist era blocaţi sistemul de plăţi. Face parte din arsenalul războiului hibrid. Şi cine se ocupă de plăţi? Sistemul bancar, nu se ocupă altcineva”, a afirmat Mugur Isărescu.

În același cadru, oficialul a evidențiat dificultățile de comunicare din domeniul financiar, explicând că limbajul tehnic utilizat de specialiști contribuie la neînțelegeri.

„Considerăm noi că educaţia financiară trebuie privită ca o prioritate strategică. Şi aici e şi chestiunea limbaj. Comunicarea este o meserie în domeniul bancar, vorbesc mai ales dealerii acolo păsăreasca lor. Păi şi eu dacă vorbesc cu dealerul meu principal, după cinci minute mă bagă în ceaţă, cu toate că sunt specialist, nu? Şi îi spun «măi, las-o aşa», că vorba poetului, tu cu lumina ta «măreşti a lumii taină». Păi bănuiesc că şi ei dacă apar în public şi încearcă să dea explicaţii în păsăreasca lor, zăpăcesc lumea mai mult”, a declarat Mugur Isărescu.

Totodată, acesta a semnalat distorsiunile care pot apărea în transmiterea mesajelor publice.

„E clar că avem o problemă de comunicare, de educaţie financiară, de canal de transmisie. Ne trebuie un canal de transmisie, că altfel zici ceva la o televiziune şi apare pe burtieră altceva. Şi ce poţi să faci? Aceasta e lumea în care trăim, nu? Până când îi spui măi, dar vezi că nu am zis asta, ai mai făcut o altă ştire. Problemă grea”, a afirmat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a insistat asupra importanței stabilității financiare, pe care o consideră un element fundamental pentru funcționarea economiei și pentru securitatea națională.

În acest sens, guvernatorul a subliniat că percepția publică asupra acestui concept este adesea superficială sau negativă.

„Consider că educaţia financiară trebuie privită ca o prioritate strategică ca un element care ţine şi de securitatea naţională, pentru că e vorba de sisteme care sunt importante pentru securitatea naţională. Nu este doar un instrument de informare, ci un factor de stabilitate. Lumea s-a plictisit că noi tot repetăm stabilitate financiară. Cum bine a spus un cunoscător în domeniu, stabilitatea financiară e ca sănătatea: îţi dai seama cât importantă e numai momentul în care o pierzi. Lăsaţi-mă, domnule, cu stabilitatea financiară. Nu ne mai omorâţi cu stabilitatea financiară. Chiar vrem instabilitate?”, a declarat Mugur Isărescu.

La finalul intervenției, guvernatorul a menționat contextul politic dificil în care are loc evenimentul și a adresat mulțumiri pentru participare „în condiţii grele, turbulente din punct de vedere politic”, referindu-se la prezența lui Nicușor Dan la eveniment.

Tabel sinteză – Elemente cheie din declarațiile lui Mugur Isărescu: