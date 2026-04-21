”Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal şi Grupurile Parlamentare ale PNL îşi reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării şi pentru implementarea reformelor asumate în faţa românilor, prin programul de guvernare. PNL îşi exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan şi pentru finalizarea reformelor asumate”, se arată în textul rezoluţiei.

PNL constată că decizia PSD de a genera o criză politică într-un moment considerat critic pentru România reprezintă un act de iresponsabilitate și o evitare a asumării răspunderii în actul de guvernare, inclusiv în ceea ce privește întârzierile în absorbția fondurilor europene.

PNL respinge orice încercare de abandonare a reformelor, inclusiv a măsurilor de corectare a deficitului bugetar, și subliniază că România nu își permite blocaje instituționale în actualul context economic și internațional.

Formațiunea reconfirmă că, în situația în care PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliție de guvernare alături de acest partid.

De asemenea, PNL respinge ferm ultimatumul transmis de PSD și consideră că nu există motive pentru demisia prim-ministrului.

Totodată, Ilie Bolojan este mandatat, împreună cu echipa liberală din Guvern, să continue procesul de modernizare a statului român în beneficiul cetățenilor, prin continuarea reformelor, reducerea risipei și a privilegiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene și asigurarea stabilității guvernamentale.