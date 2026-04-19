Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că România trebuie să mobilizeze toate resursele administrative pentru a atrage fondurile europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„10 miliarde de Euro. Asta e suma pe care trebuie s-o aducem în ţară prin proiectele PNRR cu termen 31 august 2026. Bani care ne aşteaptă doar pe noi. Bani puşi deoparte doar pentru România. Pentru aceste 10 miliarde nu concurăm cu nicio altă ţară din UE. Singurii cu care concurăm suntem noi înşine. Ce se face de banii ăştia? Se construiesc autostrăzi, se construiesc şi se modernizează spitale, grădiniţe şi şcoli mai sigure pentru copiii noştri, se digitalizează ţara, se renovează şi eficientizează energetic clădiri publice şi gospodării vulnerabile, se plantează păduri şi o mulţime de alte proiecte”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, în prezent sunt în derulare peste 21.000 de proiecte la nivel național, fiecare dintre ele fiind monitorizat printr-o platformă digitală a ministerului, care oferă date despre progres și stadiul implementării.

Ministrul a atras atenția că momentul actual este unul decisiv pentru dezvoltarea României și că întârzierea reformelor ar putea duce la pierderea fondurilor.

„Ca aceste 10 miliarde să ajungă cu adevărat în România, avem nevoie de cineva care ştie că o reformă nu se face nici la TV şi nici pe TikTok. Ci prin muncă riguroasă, zi de zi”, a subliniat Dragoș Pîslaru.

În opinia sa, autoritățile trebuie să accelereze implementarea proiectelor și să evite blocajele politice, într-un context în care presiunile externe și economice sunt tot mai mari.

În același context, ministrul și-a exprimat sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, despre care spune că are capacitatea de a gestiona acest proces complex.

„Aşa cum a demonstrat la Oradea, mai apoi la Bihor şi da, aşa cum a demonstrat de când a preluat mandatul de prim-ministru, omul care poate gestiona acest efort este Ilie Bolojan”, a afirmat Pîslaru.

Acesta a subliniat că nu există lideri perfecți, însă consideră că actualul premier se remarcă prin capacitatea de a lua decizii și de a implementa reforme.

„Dar este omul care găseşte soluţii, nu scuze. Care reformează, nu amână. Care este responsabil şi nu minte”, a punctat ministrul.

Ministrul a criticat modul în care guvernele anterioare au gestionat investițiile și reformele, acuzând amânări și decizii motivate electoral.

Potrivit acestuia, în trecut au fost lansate proiecte fără acoperire financiară, iar reformele structurale au fost evitate din considerente politice.

În prezent, susține oficialul, situația s-a schimbat, iar ritmul de implementare a crescut semnificativ.

„Facem într-un an ce nu s-a făcut în cinci de dinainte. Astăzi suntem la o răscruce de drumuri: putem merge în direcţia unei crize politice care ar arunca ţara în haos ori putem să fim cu adevărat oameni de stat înţelepţi şi să ne ridicăm la nivelul funcţiilor pe care le ocupăm vremelnic în statul român”, a afirmat ministrul.

Dragoș Pîslaru a reluat și metafora utilizată de premierul Ilie Bolojan privind transparența în administrație, sugerând că reformele scot la iveală problemele sistemice.

„Se vede astăzi, mai clar ca niciodată, cât de tare se tem unii de ceea ce se întâmplă atunci când aprindem lumina în cămară”, a declarat ministrul.

El a continuat cu un mesaj dur la adresa celor care se opun reformelor:

„Pentru că odată ce aprindem lumina ies la iveală bolidurile de lux, zborurile cu avioane private şi ceasurile de sute de mii de euro. Ies la iveală sinecurile din consiliile de administraţie, firmele care căpuşează bugetul naţional şi cutiile de pantofi pline cu bani. Şi ceea ce unii politicieni încă refuză să accepte este că petrecerea s-a terminat, băieţi. Vrei să lucrezi pentru români şi pentru ţară? Foarte bine, vom face echipă bună împreună. Vrei să-ţi protejezi privilegiile şi să-ţi pui partidul înaintea ţării? Aici drumurile noastre se despart. Ce vedem astăzi nu e un conflict ideologic, ci o ecuaţie cât se poate de simplă. Dacă A reprezintă dezvoltarea prin muncă şi curăţenie asumată (modelul Bolojan) şi B reprezintă stagnarea prin risipă şi clientelism (şobolăneală), atunci A > B nu este o teoremă politică de demonstrat, ci o axiomă”.

România, între reformă și stagnare

Ministrul a concluzionat că România se află într-un moment decisiv, în care trebuie să aleagă între continuarea reformelor și menținerea vechilor practici.

„Eu aleg drumul construcţiei şi îl susţin în totalitate pe Ilie Bolojan. Aleg să ducem la capăt PNRR-ul şi să redresăm ţara alături de profesionişti care nu se tem să îşi asume reformele reale de care România are atât de mare nevoie. Hai să lăsăm lumina aprinsă. Pentru România onestă”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Mesajul vine într-un moment în care presiunea pentru absorbția fondurilor europene este tot mai mare, iar stabilitatea politică devine un factor esențial pentru viitorul economic al României.