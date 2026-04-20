Conform structurii prezentate de Ciprian Ciucu, secțiunea de dezvoltare, destinată investițiilor, are alocată suma de 2,7 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 32% din bugetul total. În schimb, secțiunea de funcționare beneficiază de 5,7 miliarde de lei, adică 68% din totalul bugetului Municipiului București pentru acest an.

Primarul general al municipiului București a precizat că execuția bugetară din 2025 a indicat un nivel și mai redus al banilor direcționați către investiții. Potrivit acestuia, doar 0,96 miliarde de lei, echivalentul a 16% din buget, au fost folosiți pentru investiții în anul precedent.

Primarul general a afirmat că își dorește ca în următorii ani aproximativ jumătate din bugetul Capitalei să fie orientat către dezvoltare și investiții.

El a explicat însă că acest obiectiv poate fi atins doar prin reforme reale în companiile și serviciile publice care generează costuri ridicate.

„Am publicat, deci am pus în dezbatere, bugetul Primariei Municipiului Bucureşti pentru anul 2026. În linii mari, bugetul local pentru anul acesta se prezintă aşa, din totalul de 8.4 miliarde: – Sectiunea dezvoltare (ivestiţii) : 2.7 miliarde, adică 32% – Sectiune functionare: 5.7 miliarde ceea ce rezulta 68%”, a transmis Cipcian Ciucu.

Ciprian Ciucu a menționat Societatea de Transport București (STB), companie aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București (CGMB), despre care spune că se confruntă cu mari probleme de eficiență.

De asemenea, edilul a indicat compania Termoenergetica, care se confruntă cu probleme structurale. O parte importantă a dificultăților este pusă pe seama costului ridicat de producție la nivelul ELCEN, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei.

Primarul a subliniat și necesitatea continuării investițiilor în rețeaua de termoficare, pentru limitarea pierderilor din sistemul de distribuție.

„Îmi doresc că în următorii ani să ajungem să avem cca. 50% pentru dezvoltare, dar pentru acest lucru trebuie să existe reforme reale: în STB, companie din subordinea Consiliului General (nu a primarului), cu mari probleme de eficienţă şi în Termoenergetica, companie cu probleme structurale, în mare parte datorate faptului că avem un cost de producţie foarte mare la nivelul Elcen, companie din subordinea Min. Energiei. De asemenea, trebuie să continuăm investiţiile în reţeaua de termoficare pentru a limita propriile noastre pierderi din reţeaua de distribuţie)”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Edilul a mai transmis că, dacă subvențiile ar fi eliminate din ecuație, deja aproximativ 50% din bugetul Capitalei ar fi alocat investițiilor. Persoanele interesate pot transmite sesizări, observații și puncte de vedere la adresa de e-mail ServiciulElaborareSiExecutieBuget@pmb.ro.

Totodată, joi, 30 aprilie, de la ora 12:00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului București, va avea loc o dezbatere publică pe tema bugetului pentru 2026.