Tensiunile din cadrul arcului guvernamental au atins un punct critic, generând un scenariu de instabilitate politică majoră. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și figură marcantă a Partidului Social Democrat, a lansat marți, 21 aprilie 2026, un avertisment fără echivoc la adresa partenerilor de guvernare.

Aceasta a precizat că, în eventualitatea în care PSD va decide să părăsească guvernarea, social-democrații vor renunța neîntârziat la toate funcțiile obținute prin protocolul coaliției cu PNL, USR, UDMR și minorități. Această decizie vizează inclusiv poziția de președinte al Camerei Deputaților, ocupată în prezent de Sorin Grindeanu, spune ea.

Lia Olguța Vasilescu a subliniat, marți seară, că orice formă de denunțare a coaliției atrage după sine pierderea automată a tuturor demnităților dobândite în acest context politic.

Referitor la situația lui Sorin Grindeanu, primarul Craiovei a explicat la România TV că acesta a confirmat deja că acesta nu are intenția de a se agăța de scaunul de la Camera Deputaților și că este pregătit să își prezinte demisia imediat ce coaliția va înceta să mai existe în formatul actual.

„Dacă se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut. (…) Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu la postul tv.

Mai mult, reprezentanta PSD și-a exprimat nemulțumirea față de raporturile de forțe din prezent, afirmând că este inacceptabil ca partidul care a câștigat alegerile parlamentare să fie supus presiunilor sau șantajului din partea unor formațiuni politice care s-au clasat pe locurile trei sau patru în preferințele electoratului.

Totodată, aceasta s-a arătat sceptică cu privire la posibilitatea formării unei majorități alternative care să ignore directivele partidelor din care fac parte, catalogând drept extrem de dificilă recrutarea a peste 50 de parlamentari „rebeli”.

„Este foarte greu să iei peste 50 de parlamentari de undeva, foarte complicat! Sunt absolut convinsă”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Cât despre negocierile ce vor avea loc la Cotroceni miercuri, 22 aprilie 2026, Lia Olguța Vasilescu a mutat presiunea asupra președintelui Nicușor Dan, solicitându-i acestuia să intervină în relația cu premierul Ilie Bolojan.

Ea a explicat că așteaptă ca șeful statului să îl convingă pe prim-ministru că „nu stă ţara într-un singur om”.

În cazul în care acest demers va eșua, PSD este pregătit să activeze scenarii radicale, inclusiv intrarea în opoziție, mandatată deja de peste 97% dintre membrii partidului care nu mai acceptă colaborarea cu actualul premier.

Primarul Craiovei a anunțat un calendar precis al protestului politic, indicând faptul că miniștrii social-democrați își vor depune demisiile în cursul zilei de joi pentru a demonstra dispariția majorității guvernamentale.

Acest gest va fi urmat de retragerea secretarilor de stat și a prefecților în perioada imediat următoare.

„Poate dumnealui (Nicușor Dan – n.r.) reuşeşte să-l convingă pe Ilie Bolojan că, până la urmă, nu stă ţara într-un singur om şi rămâne coaliţia în picioare. Dacă nu e atât de convingător, atunci vom merge pe celelalte scenarii. Joi îşi vor da demisia miniştrii din Guvern ca să arătăm că nu mai există aceeaşi majoritate. Vor urma şi secretarii de stat şi prefecţii (…) în perioada imediat următoare. Eu cred că o să se strângă demisiile şi o să se prezinte demisiile, depinde cât de repede se întâmplă asta. (…) Cu mandatul pe care l-au dat cei 97,7% dintre colegii noştri, şi anume că nu mai putem să continuăm cu domnul Ilie Bolojan, dincolo, sunt toate scenariile deschise, inclusiv intrarea în opoziţie”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Sinteza crizei politice

Aspect Cheie Detalii și Acțiuni Programate Impact Politic Motivul Crizei Retragerea sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan. Instabilitate guvernamentală imediată. Poziția PSD Refuzul de a mai fi „șantajați” de partidele de pe locurile 3-4. Posibilă trecere în opoziție (mandat de 97,7%). Funcții Vizate Președinția Camerei Deputaților (S. Grindeanu), miniștri, prefecți. Vacantarea posturilor cheie în administrație. Calendarul Acțiunilor Joi: Demisia miniștrilor; Urmează: Secretarii de stat și prefecții. Blocaj administrativ în eșalonul doi și trei. Rolul Președintelui Nicușor Dan a convocat consultări miercuri între partide. Tentativă de menținere a coeziunii coaliției. Condiția Menținerii Convingerea premierului Bolojan de a face un pas în spate. Menținerea actualului protocol de guvernare.