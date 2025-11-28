Analistul politic Cristian Roșu a analizat potențialul rol al lui Horațiu Potra în relația cu autoritățile române și cazul lui Călin Georgescu, câștigător al primului tur din alegerile anulate anul trecut.

El a subliniat că fostul mercenar a fost de-a lungul timpului apropiat de Paul Barril, Frank Timiș, Laurent Gbagbo și emirul Qatarului, element care l-a plasat în proximitatea unor servicii de informații din Franța, Rusia, China și România. Potra este descris ca un actor cu o experiență diversă, rezultat al activității sale într-un mediu în care se intersectează actori cu interese diferite.

„Horațiu Potra nu este un personaj obișnuit. Din informațiile publice știm că a avut o carieră influentă în zonele de conflict, a fost în proximitatea unor lideri controversați – de la Paul Barril la Frank Timiș, de la Gbagbo la emirul Qatarului. A lucrat în contact cu structuri de intelligence franceze, rusești, chineze și probabil românești. Vorbim, deci, de un personaj-pivot, cu multiple loialități, dar și cu o agendă proprie”, a punctat Cristian Roșu într-o analiză pentru Ziare.

Analistul consideră că Potra înțelege foarte bine contextul în care se află și că, în eventualitatea unei colaborări, ar acționa conform propriilor condiții și în limitele unui cadru care să îi ofere securitate juridică și politică. Din această perspectivă, există așteptarea unor clarificări, însă decizia ar depinde în mare măsură de poziționarea sa și de modul în care statul român gestionează dialogul.

„Este rezonabil ca opinia publică să aștepte clarificări de la un astfel de martor-cheie. Dar nu trebuie să ne facem iluzii, Potra este un jucător, știe regulile și cunoaște participanții. Dacă va vorbi, o va face doar într-un cadru de negociere bine calibrat, care îi oferă garanții – juridice și politice. În joc nu e doar numele lui Călin Georgescu, ci o rețea mai amplă, care probabil atinge interese și persoane cu greutate”, a mai spus Cristian Roșu.

În opinia lui Cristian Roșu, informațiile pe care Potra le-ar putea furniza pot contribui la o înțelegere mai amplă a mecanismelor care ar putea fi asociate cu tentative de destabilizare. Totuși, este subliniată importanța unei strategii de negociere bine calibrate din partea autorităților, una care să fie realistă și adaptată profilului său, evitând abordările extreme.