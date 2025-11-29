Perioada de repaus pentru elevi începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de învățare, care se finalizează vineri, 19 decembrie. Conform calendarului educațional, această vacanță este una dintre cele mai ample, întinzându-se pe 19 zile consecutive.

Intervalul include sărbători importante ale sezonului – Ajunul și ziua de Crăciun, Revelionul și Anul Nou – dar și zilele libere legale din 6 și 7 ianuarie 2026. Prin urmare, elevii beneficiază de o perioadă completă de odihnă înainte de reluarea cursurilor.

Reluarea activității școlare este programată pentru joi, 8 ianuarie 2026, considerată prima zi oficială de școală din noul an.

Anul școlar 2025–2026 este organizat în continuare pe sistemul modular introdus de Ministerul Educației, cu cinci module de cursuri alternate cu vacanțe menite să reducă presiunea și să ofere ritm de lucru echilibrat.

Calendarul principal al vacanțelor este următorul:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă (de schi): o săptămână în februarie 2026, stabilită de fiecare inspectorat

Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Astfel, fiecare modul este urmat de un interval de respiro, ceea ce ajută la menținerea unui ritm constant de învățare, dar și la diminuarea acumulării de oboseală în rândul elevilor.

Vacanța de iarnă vine într-o etapă în care elevii au parcurs deja două module de învățare, perioadă în care se acumulează atât ritm alert de lucru, cât și evaluări. În acest context, cele 19 zile libere sunt privite ca un moment necesar pentru odihnă, refacere și reechilibrare.

Pentru profesori, vacanța este prilejul de a recupera după un semestru intens, de a planifica activitățile următoare și de a pregăti resurse educaționale pentru modulul care începe în ianuarie.

Mai mult, pauza coincide cu perioada tradițională a sărbătorilor de iarnă, ceea ce permite organizarea activităților în familie, deplasări și timp liber într-un ritm mai relaxat.

Spre deosebire de celelalte vacanțe fixe, pauza din februarie – cunoscută drept vacanța de schi – este stabilită individual de fiecare inspectorat școlar județean. Astfel, familiile sunt sfătuite să consulte anunțurile ISJ-ului din județul lor pentru a afla data exactă.

Această săptămână suplimentară de pauză contribuie la continuitatea sistemului modular și permite organizarea activităților extracurriculare, a taberelor sau a excursiilor, în funcție de opțiunile fiecărei unități de învățământ.

Cu toate datele stabilite încă de la începutul anului școlar, familiile și cadrele didactice își pot contura planurile pentru întreaga perioadă de sărbători. Vacanța de iarnă, cu durata sa extinsă, rămâne unul dintre cele mai așteptate intervale ale anului școlar și oferă un respiro binevenit înainte de intrarea în a doua parte a anului de învățare.

Pentru elevi, cele trei săptămâni libere sunt o ocazie de relaxare și reîncărcare, în timp ce profesorii primesc cadrul necesar pentru a pregăti în continuare activitatea educațională din următoarele module.