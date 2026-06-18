Grupul Tinmar răspunde campaniei de denigrare orchestrată de câteva publicații de scandal (P)

În ultimele săptămâni, un număr semnificativ de materiale publicate pe o serie de site-uri — începând cu cancan.ro, publicație de scandal (tabloid) ale cărei practici editoriale au fost de-a lungul timpului[1], în mod repetat criticate pentru inexactitate, speculație și urmărirea exclusivă a audienței în detrimentul adevărului si continuând cu o rețea de 19 asa zise publicații cu pretenții de jurnalism de investigație și pe paginile lor de TikTok si facebook— conțin referiri la Grupul Tinmar și la Augustin Oancea, fondatorul grupului.

Îngrijorător este faptul că aceste publicații au procedat la o redeschidere selectivă a unor subiecte mai vechi, deja tratate în spațiul public (fără a avea vreun element de noutate care să justifice o reacție în presă), ignorând sistematic dreptul la replică al societăților și persoanelor vizate. Cu scopul de a construi o imagine falsa a realității, au preluat exclusiv acele aspecte pe care le-au apreciat ca susceptibile de a atrage atenția opiniei publice, le-au accentuat artificial cu valente negative și au omis în totalitate argumentele și poziția noastră exprimate în repetate rânduri în diversele luări de pozitii sau drepturi la replică.

Invităm publicul să cunoască câteva realități verificabile despre o parte dintre aceste publicații. Ancheta jurnalistică realizată de platforma Misreport — disponibilă public la adresa misreport.ro — a identificat anumite site-uri precum anchetatorii.ro și gazetarii.ro ca făcând parte dintr-o rețea de așa-zise «publicații independente», în realitate parte din același consorțiu, caracterizate prin lipsa oricărei transparențe privind finanțarea și identitatea reală a proprietarilor. Mai mult, ancheta a constatat că o parte semnificativă dintre «jurnaliștii» care semnează articolele publicate pe aceste site-uri nu pot fi identificați ca persoane reale — sunt nume de împrumut, pseudonime sau identități fictive. Aceste constatări sunt verificabile public și conferă un context esențial pentru înțelegerea naturii surselor care au publicat materialele la adresa Grupului Tinmar.

Publicarea unor titluri senzaționaliste despre persoane publice — inclusiv prin asocierea numelui acestora cu expresii precum «anchetat penal», «inginerii financiare», «capul mafiei din energie» sau «infractorul » — fără a menționa că in cazul de fata se efectueaza o cercetare ‘’ în rem ‘’, care vizează exclusiv fapte și nu persoane fizice sau juridice, constituie nu doar o practică editorială profund defectuoasă, ci și o gravă distorsionare a realității juridice. Asemenea titluri sunt construite deliberat pentru a induce publicului o concluzie falsă de vinovăție, exploatând neînțelegerea termenilor juridici de către cititorii neavizați. Cititorii informați recunosc cu ușurință acest mecanism — iar noi îl semnalăm explicit, pentru ca și cei mai puțin familiarizați cu procedura penală să înțeleagă diferența fundamentală dintre o cercetare a faptelor și o acuzație îndreptată împotriva unei persoane.

Reamintim că pe rolul instanțelor de judecată se află dosarul privind aplicarea celei mai mari amenzi impuse vreodată pe piața de energie la nivel european, pentru o presupusă „manipulare de piață” — acuzație pe care o contestăm ferm și față de care ne apărăm prin toate mijloacele legale disponibile. In paralel, dosarele penale își urmează cursul, fără ca vreo persoană fizică sau juridică să aibă, la acest moment, vreo calitate procesuală. Avem deplină încredere în sistemul judiciar și ne dorim finalizarea acestor proceduri cât mai curând, convingerea noastră fermă fiind că vom demonstra absența oricărei fapte imputabile. Această realitate este în mod constant eludată în materialele publicate, producând artificial aparența unei vinovății care , în fapt, nu există.

Modelul este recognoscibil: articole publicate simultan pe mai multe site-uri cu notorietate scăzută sau îndoielnică, titluri construite pentru a genera clicuri pe rețelele sociale, informații parțiale prezentate ca revelații exclusive, pseudonime sau autori imposibil de verificat. Scopul evident al acestei campanii este unul duplu: 1. denigrarea publică a Grupului Tinmar și a persoanelor asociate acestuia si crearea unei percepții false de culpabilitate în rândul opiniei publice, și 2. ceea ce considerăm a fi cel mai grav — tentativa de a influența atmosfera în care autoritatile competente care instrumentează dosarele noastre își desfășoară activitatea.

Afirmăm cu claritate: această tentativă de influențare reprezintă ea însăși un demers de natură să submineze buna administrare a justiției, iar noi o sesizăm atât opiniei publice, cât și autorităților competente.

În urma documentării efectuate, avem suspiciuni rezonabile că acțiunile de linșaj mediatic coordonată îndreptate împotriva Grupului Tinmar și a fondatorului său depășesc cadrul răspunderii civile. În consecință, vom sesiza autoritățile competente în vederea clarificării situației și angajării răspunderii grupului identificat, urmând să valorificăm toate căile legale disponibile pentru repararea integrală a prejudiciului de imagine suferit.

Vrem să reamintim câteva fapte verificabile, disponibile public:

Nicio companie din Grupul Tinmar și nicio persoană fizică asociată grupului nu are calitate procesuală în vreun dosar penal. Avem deplina convingere că ansamblul documentelor, informațiilor și demersurilor depuse de-a lungul timpului pentru a prezenta o imagine corectă și completă a situației de fapt vor dovedi nevinovatia noastra. Grupul Tinmar a acționat întotdeauna în deplină conformitate cu legea, iar această realitate este reflectată în fiecare act, contract și tranzacție pe care le-am desfășurat. Suntem convinși că, odată analizate cu obiectivitate toate probele și circumstanțele relevante, adevărul va prevala . Toate controalele fiscale și de reglementare efectuate de ANAF, ANPC, Direcția Generală Antifraudă Fiscală și ANRE s-au finalizat fără constatarea unor fapte care să depășească limitele activității economice normale și legale. Investițiile realizate în Emiratele Arabe Unite sunt confirmate public de Grup și au o proveniență legală, în condiții de deplină transparență față de autoritățile competente. Acestea reprezintă dividende legal cuvenite fondatorului, încasate după achitarea integrală a tuturor taxelor și impozitelor datorate statului român. În acest context, considerăm relevant să amintim că Grupul Tinmar a virat efectiv către statul român sume care depășesc prin amploare orice speculație referitoare la conduita fiscală a grupului: numai în perioada 2022 — prezent, contribuțiile fiscale efectiv achitate — taxe, impozite și contribuții — depășesc 500.000.000 de eur.

Adresăm un apel ferm cititorilor de bună-credință: analizați cu rezervă orice informație provenind din publicatii de scandal, din surse fără identitate editorială verificabilă, fără istoric jurnalistic serios și fără responsabilitate publică asumată. Informați-vă din publicații cu standarde editoriale reale — acele instituții de presă care publică numele redactorilor, metodele de verificare a informațiilor și dreptul la replică al celor vizați.

Credibilitatea unui material jurnalistic nu se măsoară în numărul de clicuri sau în intensitatea titlului, ci în calitatea surselor, în corectitudinea continutului suspus atentiei publice și în echidistanța față de subiect. O mare parte din materialele despre care vorbim nu îndeplinesc niciunul dintre aceste criterii.

Exprimăm totodată deplina încredere că partenerii noștri, precum și cei chemați să instrumenteze dosarele noastre, vor ști să distingă afirmațiile lipsite de substanță ale unor pseudo-jurnaliști de situația de fapt reală — rămânând astfel imuni la zgomotul de fond al unei campanii de presă de denigrare, orchestrate fără temei.

Mulțumim partenerilor de afaceri ai Grupului Tinmar — instituții financiare, bănci, participanți la piața de energie, furnizori și clienți strategici — care, în această perioadă dificilă, continuă să se bazeze pe ceea ce Grupul Tinmar oferă în fapt: seriozitate operațională, și un parteneriat de încredere construit în decursul a peste două decenii de activitate.

Condamnăm ferm publicarea unor afirmații vădit false și malițioase la adresa Grupului Tinmar. Afirmația că grupul s-ar afla sau s-ar fi aflat vreodată în incapacitate de plată este lipsită de orice acoperire în realitate și reprezintă o fabricație menită să inducă în eroare opinia publică și să prejudicieze în mod deliberat imaginea grupului. Grupul Tinmar nu a fost niciodată în incapacitate de plată și nici măcar în proximitatea unei asemenea situații — soliditatea sa financiară nu a fost pusă în discuție în niciun moment al activității sale. Distribuirea de dividende către acționarul fondator — un drept legal, exercitat după îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale— nu a afectat și nu afectează în niciun fel soliditatea financiară a companiilor operaționale din grup. Capitalizarea totala de aproximativ 1,8 mld lei ale acestora reflectă o activitate economică reală, susținută și profitabilă.

Nu există niciun sechestru penal instituit nici asupra bunurilor societăților din grup, nici asupra persoanelor fizice asociate, și nu există niciun risc real al constituirii unora ulterioare.

Grupul Tinmar este o realitate economică solidă, prezentă activ pe piața de energie din România de peste două decenii. Cu peste 500 de angajați, facilități de finanțare bancară ce depășesc 150 de milioane de euro, cu o capitalizare robustă de peste 300 milioane euro și un brand evaluat la 9 milioane eur, grupul reprezintă unul dintre jucătorii consacrați și verificați ai sectorului energetic românesc. Această poziție nu a fost construită peste noapte și nu poate fi demolată prin articole anonime, preluate dintr-o rețea de publicații al căror unic scop este dezinformarea.

Înțelegem că, într-un peisaj mediatic în care atacurile coordonate au devenit instrument de presiune, orice companie de anvergură poate deveni țintă. Ne rezervăm, însă, toate drepturile legale pentru a răspunde acestor demersuri pe căile corespunzătoare. Afirmațiile care depășesc limitele comentariului de bună-credință și intră în sfera defăimării, a știrilor false și a denigrării comerciale nu vor rămâne fără consecințe juridice — indiferent de forma sau vehiculul prin care sunt distribuite

Augustin Oancea, fondator Grupul Tinmar:

‘’Nu am renunțat la cetățenia română și nu am nicio intenție să o fac. România este țara în care am construit tot ceea ce reprezintă astăzi Grupul Tinmar, țara în care am creat peste 500 de locuri de muncă și în care voi continua să investesc si sa îmi dezvolt afacerile. Investițiile realizate în Emiratele Arabe Unite sunt rezultatul unor decizii strict economice, bazate pe evaluarea oportunităților de piață. Acești bani au o proveniență pe deplin legală, lucru documentat și transparent față de autoritățile competente din ambele jurisdicții. Grupul Tinmar rămâne ceea ce a fost dintotdeauna: o companie serioasă, care respectă legea, care îmbunătățește în fiecare an standardele de guvernanță și care investește în viitorul energetic al României’’.

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[1] Raportul FREEEX 2009: