La doar 19 ani, într-un mic apartament din Tallinn, Markus Villig a pus bazele unei idei care avea să schimbe felul în care milioane de oameni se deplasează astăzi în orașe din întreaga lume. Dintr-un startup finanțat cu un împrumut modest de la părinți, Bolt a devenit una dintre cele mai de succes companii europene de tehnologie, prezentă în peste 50 de țări și deservind peste 150 de milioane de utilizatori.

Astăzi, Markus Villig, cel mai tânăr fondator de unicorn din Europa, conduce o companie care redefinește mobilitatea urbană prin inovație, sustenabilitate și tehnologie. Sub viziunea sa, Bolt nu este doar o aplicație de ride-hailing, ci un ecosistem complet de mobilitate, care include livrări de mâncare și servicii de micro-mobilitate.

Într-un moment în care Bolt explorează noi piețe, discută o posibilă listare la bursă și investește în tehnologii de conducere autonomă, Markus Villig rămâne fidel misiunii sale: să construiască orașe pentru oameni, nu pentru mașini.

L-am invitat să ne vorbească despre începuturile sale, despre provocările și lecțiile ultimilor 12 ani, dar și despre cum vede viitorul mobilității și al tehnologiei în Europa.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Ei bine, mi-am dorit întotdeauna să fiu antreprenor, de când mă știu. Am fost mereu pasionat de tehnologie, așa că știam că vreau să fac ceva care să folosească tehnologia și să o aducă în mâinile a milioane de oameni. Aceasta a fost mereu ambiția mea, încă din copilărie. Am căutat o idee mult timp. Apoi, când aveam 19 ani și eram în liceu, am început să fiu foarte inspirat de domeniul transportului. Am văzut cât de uriașe sunt oportunitățile și cât de mult am putea îmbunătăți viața a milioane de oameni, oferindu-le un transport convenabil, sigur, rapid și accesibil.

La început a fost o idee foarte modestă. Practic, am început prin a căuta pe Google: „Cum să începi un startup?”. Apoi am început să citesc bloguri, cărți și să mă inspir din ele. Și apoi, practic, am început în timp ce eram încă la școală. În fiecare zi, după ore, mergeam pe stradă.

Mă duceam la taximetriști și încercam să-i conving să se alăture platformei – făceam vânzări direct pe stradă. Seara, programam aplicația.

O dezvoltam singur, acasă. Așa au fost primele luni, în care am lansat produsul în Tallinn.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Este chiar în centrul companiei. Ne vedem, înainte de toate, ca o companie de tehnologie. Ne dorim mereu să fim lideri de piață în adoptarea noilor tehnologii. Și am reușit să facem asta constant în ultimii 12 ani. Am fost una dintre primele companii din lume care a intrat pe piața ride-hailing. După aceea, ne-am extins în domeniul livrărilor de mâncare. Am fost prima companie de ride-hailing din lume care a introdus trotinete electrice pe platformă. Așadar, am căutat constant modalități de a inova. Desigur, pentru a face asta, trebuie să ai unii dintre cei mai buni ingineri software din lume. De aceea ne concentrăm atât de mult pe atragerea de talente de top în domeniul software.

Considerăm că Europa Centrală și de Est este una dintre cele mai bune regiuni din lume pentru a construi software excelent — sunt ingineri extraordinari aici. De aceea am început în Estonia, dar acum al treilea nostru cel mai mare birou de dezvoltare este în România. Ne concentrăm foarte mult pe atragerea de talente aici. De fapt, produsele pe care le folosiți aici sunt dezvoltate chiar în România.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Au fost zeci de provocări. Cred că una dintre cele mai mari a fost rezistența industriei tradiționale de taxiuri la schimbare. Nu voiau să intre în această nouă eră a tehnologiei și aplicațiilor. Preferau vechiul model – să ia clienți direct de pe stradă. A fost foarte dificil să-i convingem să facă această tranziție, să-și ridice standardele de servicii și să ofere o experiență mai bună.

În unele țări a fost mai ușor, cum ar fi în Estonia, unde am reușit în aproximativ doi ani să convingem întreaga industrie de taxiuri să adopte tehnologia. În alte locuri, cum ar fi România, din păcate, a durat aproape 10 ani.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Excelentă întrebare. Cred că aceste criterii s-au schimbat de-a lungul timpului. Astăzi operăm în peste 50 de țări din lume, fiind una dintre cele mai internaționale companii europene. La început am pornit din Estonia, piața noastră de origine.

Apoi ne-am extins în țările vecine – în statele baltice, apoi Polonia și altele. În primii trei ani acoperisem deja cea mai mare parte din Europa Centrală și de Est.

De exemplu, în România am lansat încă din 2016. După ce am devenit lideri regionali, am avut nevoie de noi direcții de expansiune. Și, deși în mod obișnuit companiile tech merg spre SUA sau Europa de Vest, noi am ales alt drum: piețele emergente. Am mers în Africa, Orientul Mijlociu, Azerbaidjan și Georgia – și am avut mult mai mult succes acolo. În ultimii ani am intrat și în Europa de Vest și în locuri precum Canada. Deci, practic, am făcut expansiunea în ordine inversă față de majoritatea companiilor.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Va fi absolut uriaș. Cred că orașele noastre vor arăta complet diferit peste 10 ani, mai ales odată cu apariția mașinilor autonome. Beneficiile sunt imense. În primul rând, aceste mașini vor fi de zece ori mai sigure decât șoferii umani.

Datele deja arată acest lucru: nu obosesc, sunt permanent atente și au senzori în jurul întregii mașini. Asta poate salva mii de vieți.

În al doilea rând, oamenii își vor recăpăta timpul pierdut – astăzi pierdem două-trei ore pe zi conducând. Cu mașini autonome, poți folosi acel timp pentru activități mai productive sau mai plăcute.

Și, în al treilea rând, costurile vor scădea. Astăzi, ride-hailingul este foarte popular, inclusiv în România, dar încă destul de scump pentru unii. Dacă îl putem face mai accesibil prin tehnologie, milioane de oameni îl vor putea folosi zilnic. Orașele din 2035 vor arăta complet diferit.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Cred că cele două merg perfect împreună. Pentru mine, creșterea este ceea ce dă viață unei companii.

Oamenii vor să se alăture organizațiilor care cresc. Dacă afacerea merge bine, iar clienții iubesc produsul, se creează oportunități noi pentru angajați. Ei vor să lucreze acolo unde pot avea impact, unde pot evolua profesional și pot contribui la ceva mare. De aceea cele mai bune talente aleg startupurile și companiile de tehnologie — pentru că pot crește odată cu ele.

În companiile stagnante, unde nu există creștere, apar politica internă și competiția între colegi. Așadar, creșterea este esențială pentru o cultură sănătoasă.

Markus Villig, fondatorul Bolt: A fost o provocare uriașă. Bolt este una dintre puținele companii europene care au reușit să concureze cu giganții americani. Și cred că este trist că majoritatea industriilor tech sunt dominate de SUA — fie că vorbim despre căutare (Google), social media sau smartphone-uri, Europa nu are companii locale puternice. Bolt este o excepție.

Secretul nostru a fost o strategie clară: să fim diferiți prin localizare. Transportul este, prin natura lui, un serviciu local. Trebuie să înțelegi nuanțele fiecărei piețe și să construiești produsul în jurul lor. De exemplu, hărțile – trebuie să cunoști bine străzile, timpii de sosire, traficul. Avem chiar o echipă de mapping în România care optimizează algoritmii pentru întreaga Europă Centrală și de Est. Aceasta este o echipă tehnică locală, pe care competitorii noștri nu o au.

În plus, aș spune că e nevoie și de o cultură puternică: oameni ambițioși, care vor să muncească, să inoveze, să facă o diferență. Multe companii își pierd această foame odată ce cresc — devin lente. Noi nu vrem să fim așa.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Misiunea noastră, încă de la început, a fost să construim orașe pentru oameni. Vrem să oferim o soluție completă de transport partajat, astfel încât oamenii să nu mai aibă nevoie de mașina personală. Să poată folosi Bolt pentru orice – deplasări scurte cu trotinete sau biciclete, curse mai lungi cu mașina, livrări de mâncare sau cumpărături. Totul în ecosistemul Bolt. Acestea sunt domeniile în care ne vom concentra. Iar cel mai important pas următor este clar: mașinile autonome. Cred că acesta va fi centrul activității noastre în următorii 10 ani, pentru că va schimba totul.

Markus Villig, fondatorul Bolt: În primul rând, trebuie să convingem mai mulți oameni să folosească mobilitatea partajată. Astăzi, problema este că prea mulți depind de mașinile personale. Dacă infrastructura ar fi mai bună, mulți ar prefera trotinetele și bicicletele pentru distanțe scurte. Dar pentru asta avem nevoie de piste sigure pentru biciclete.

Este o oportunitate uriașă pentru Europa în următorul deceniu. Și deja vedem că tranziția se întâmplă – inclusiv în România, unde în urmă cu cinci ani puțini foloseau trotinete, iar acum sunt milioane de curse. Altă prioritate este electrificarea flotelor. Tot mai mulți șoferi adoptă mașini electrice, dar acest proces va mai dura aproximativ 10 ani.

Markus Villig, fondatorul Bolt: În primul rând, trebuie răbdare. Nu se întâmplă peste noapte. Noi construim Bolt de 12 ani. Este nevoie de perseverență, curaj și multă muncă. Trebuie să ai încredere în tine și să nu renunți. De asemenea, trebuie să rămâi fidel viziunii tale.

Vei primi sfaturi de la investitori, angajați, vei vedea ce fac competitorii — și e ușor să te pierzi. Dar trebuie să știi clar ce vrei să faci și să te ții de acel drum. Mulți antreprenori nu o fac – renunță prea devreme sau își vând compania înainte ca aceasta să crească. Succesul vine doar cu viziune pe termen lung.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Pe termen scurt, vrem să fim lideri în Europa. Deja suntem în 20 de țări, dar vrem mai mult. Ne concentrăm pe îmbunătățirea serviciilor de ride-hailing, trotinete, livrări de mâncare – pe toate. Pe termen lung, din nou, prioritatea este mașina autonomă. Vrem să fim lideri și în acest domeniu. Pentru asta, trebuie să atragem cei mai buni ingineri software din lume și să aducem rapid această tehnologie pe piață.

Markus Villig, fondatorul Bolt: Să mă gândesc… ceva ce mulți nu știu: nu am permis de conducere. Avem o platformă cu milioane de șoferi, dar eu trăiesc în spiritul misiunii companiei – nu conduc. Merg pe jos, folosesc transportul public și serviciile Bolt.

Cred că sunt milioane de tineri ca mine cărora le place acest stil de viață.