Colegiul Medicilor cere reglementări mai clare și recunoaștere corectă pentru gărzile medicale
Colegiul Medicilor din România (CMR) și-a reafirmat poziția oficială privind regimul gărzilor medicale, în contextul dezbaterilor publice tot mai intense legate de condițiile de muncă ale medicilor și de funcționarea sistemului sanitar.
Reprezentanții organizației subliniază că gărzile nu reprezintă o activitate secundară, ci o componentă esențială a actului medical, care presupune responsabilitate continuă, atenție sporită și capacitatea de a lua decizii rapide, uneori vitale, în situații critice.
Potrivit CMR, activitatea desfășurată în timpul gărzilor implică un efort profesional și psihic semnificativ, mai ales în unitățile medicale cu un volum mare de pacienți și cu patologii complexe.
În acest context, Colegiul susține recunoașterea orelor de gardă ca vechime în muncă, argumentând că perioadele frecvent extinse și intens solicitante trebuie să se reflecte corect în parcursul profesional al medicilor și în drepturile acestora.
Cum ar trebui să se facă plata orelor de gardă pentru medici de acum încolo?
O altă solicitare importantă vizează plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistență medicală. CMR consideră că evaluarea financiară a activității în gardă trebuie să țină cont de nivelul ridicat de responsabilitate, de complexitatea cazurilor și de efortul depus de medici.
În același timp, organizația propune ca evaluările profesionale să fie centrate pe actul medical propriu-zis, luând în calcul dificultatea situațiilor gestionate, riscurile implicate și presiunea sub care sunt luate deciziile.
Gărzi cu o durată de 12 ore, acolo unde numărul de cazuri complexe e ridicat
Colegiul Medicilor mai susține introducerea gărzilor cu o durată de 12 ore în unitățile medicale unde numărul de cazuri complexe este ridicat, apreciind că astfel s-ar putea reduce suprasolicitarea medicilor și riscurile asociate oboselii excesive.
Președintele CMR, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a arătat că această poziție reflectă preocuparea constantă a instituției pentru protejarea și consolidarea profesiei medicale, precum și pentru promovarea unui sistem sanitar care să asigure îngrijire de calitate pacienților, respectând în același timp medicii.
Ea a explicat că situația gărzilor și direcțiile propuse au fost prezentate public în repetate rânduri și discutate în întâlnirile cu autoritățile din ultimul an și jumătate.
CMR consideră necesară și implicarea directă a managementului spitalelor, alături de autoritățile locale și centrale, pentru a identifica soluții concrete care să asigure continuitatea gărzilor. Reprezentanții Colegiului subliniază că activitatea unui spital este una permanentă și că este nevoie de responsabilitate și colaborare pe toate palierele, astfel încât problemele legate de gărzi să fie rezolvate în beneficiul pacienților, al medicilor și al întregului sistem sanitar.
Comunicatul integral al Colegiului Medicilor din România
„În contextul dezbaterilor publice tot mai intense privind regimul gărzilor medicale, Colegiul Medicilor din România (CMR) îşi reafirmă angajamentul pentru susţinerea profesiei medicale, pentru buna desfăşurare a activităţii medicilor, precum şi pentru siguranţa actului medical, în beneficiul pacienţilor.
Garda medicului reprezintă o activitate medicală ce trebuie gestionată cu responsabilitate asumată continuu, ce implică atenţie, decizii rapide şi intervenţii în momente critice, dar şi un efort extins al medicului aflat de gardă.
Pornind de la această realitate, CMR susţine următoarele direcţii:
* Recunoaşterea activităţii de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse şi intens solicitante în multe situaţii – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional şi în drepturile legale ale medicilor;
* Plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistenţă medicală, astfel încât activitatea în gardă a medicilor să fie evaluată corect şi în conformitate cu nivelul de responsabilitate, efort şi complexitate al activităţii desfăşurate;
* Evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor gestionate, riscurile implicate şi presiunea sub care sunt luate deciziile medicale, unele chiar vitale, în special în cadrul gărzilor;
* Gărzi cu o durată de 12 ore în unităţile medicale care presupun un număr mare de cazuri cu patologie complexă, unde efortul medicilor este semnificativ crescut.
„Această poziţie reflectă preocuparea constantă a CMR pentru protejarea şi consolidarea profesiei medicale, pentru promovarea unui sistem sanitar care să asigure cea mai bună îngrijire pacientului, dar şi să respecte pacientul, cât şi medicul. Situaţia gărzilor şi direcţiile enunţate mai sus au fost prezentate public de mai multe ori de către Colegiul Medicilor din România, cât şi în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanţii autorităţilor în ultimul an şi jumătate.” a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, Preşedintele Colegiului Medicilor din România.
Colegiul Medicilor din România consideră, de asemenea, ca fiind necesară implicarea directă a managementului de spital, alături de autorităţile locale sau de cele responsabile, pentru a identifica soluţii astfel încât gărzile din unităţile medicale să fie asigurate.
Pe de altă parte, trebuie înţeles de către toţi factorii implicaţi că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată.
Este nevoie de implicare pe toate palierele şi de responsabilitate, astfel încât situaţia gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienţilor, al medicilor, cât şi pentru buna funcţionare a sistemului sanitar”, este mesajul complet transmis de reprezentanții CMR luni, 5 ianuarie 2026.
