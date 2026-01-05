Colegiul Medicilor din România (CMR) și-a reafirmat poziția oficială privind regimul gărzilor medicale, în contextul dezbaterilor publice tot mai intense legate de condițiile de muncă ale medicilor și de funcționarea sistemului sanitar.

Reprezentanții organizației subliniază că gărzile nu reprezintă o activitate secundară, ci o componentă esențială a actului medical, care presupune responsabilitate continuă, atenție sporită și capacitatea de a lua decizii rapide, uneori vitale, în situații critice.

Potrivit CMR, activitatea desfășurată în timpul gărzilor implică un efort profesional și psihic semnificativ, mai ales în unitățile medicale cu un volum mare de pacienți și cu patologii complexe.

În acest context, Colegiul susține recunoașterea orelor de gardă ca vechime în muncă, argumentând că perioadele frecvent extinse și intens solicitante trebuie să se reflecte corect în parcursul profesional al medicilor și în drepturile acestora.

O altă solicitare importantă vizează plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistență medicală. CMR consideră că evaluarea financiară a activității în gardă trebuie să țină cont de nivelul ridicat de responsabilitate, de complexitatea cazurilor și de efortul depus de medici.

În același timp, organizația propune ca evaluările profesionale să fie centrate pe actul medical propriu-zis, luând în calcul dificultatea situațiilor gestionate, riscurile implicate și presiunea sub care sunt luate deciziile.

Colegiul Medicilor mai susține introducerea gărzilor cu o durată de 12 ore în unitățile medicale unde numărul de cazuri complexe este ridicat, apreciind că astfel s-ar putea reduce suprasolicitarea medicilor și riscurile asociate oboselii excesive.

Președintele CMR, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a arătat că această poziție reflectă preocuparea constantă a instituției pentru protejarea și consolidarea profesiei medicale, precum și pentru promovarea unui sistem sanitar care să asigure îngrijire de calitate pacienților, respectând în același timp medicii.

Ea a explicat că situația gărzilor și direcțiile propuse au fost prezentate public în repetate rânduri și discutate în întâlnirile cu autoritățile din ultimul an și jumătate.

CMR consideră necesară și implicarea directă a managementului spitalelor, alături de autoritățile locale și centrale, pentru a identifica soluții concrete care să asigure continuitatea gărzilor. Reprezentanții Colegiului subliniază că activitatea unui spital este una permanentă și că este nevoie de responsabilitate și colaborare pe toate palierele, astfel încât problemele legate de gărzi să fie rezolvate în beneficiul pacienților, al medicilor și al întregului sistem sanitar.