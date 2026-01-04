Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară, la Antena 3, că sistemul actual de tarifare a gărzilor în spitalele din România, conceput acum aproximativ 15 ani, nu mai funcționează și creează inechități majore. El a explicat că, în prezent, gărzi sunt plătite procentual la venitul calculat din 2017, deși acestea se desfășoară în 2026, și că plata este identică indiferent de rangul spitalului, motiv pentru care strategia trebuie revizuită complet.

Ministrul Sănătății consideră că nu este echitabil ca medicii din spitalele de urgență din orașe mari, unde numărul și complexitatea cazurilor sunt mai mari, să primească aceeași remunerație ca cei din spitale mai mici, unde uneori nu există pacienți în timpul gărzii.

”Nu mi se pare echitabil, nu mi se pare normal ca o gardă să fie plătită la fel într-un spital – la Spitalul de Urgenţă din Bucureşti, de exemplu- unde poate un medic vede noaptea 30-40 de pacienţi cu o gardă la un spital orăşenesc, unde de cele mai multe ori nu vede niciun pacient. Ori plata gărzii nu ţine cont de munca efectuată de fapt în acea gardă”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și-a exprimat dorința de a introduce o clasificare clară a gărzilor medicale, diferențiind între garda la domiciliu, garda de monitorizare a pacienților internați și garda de urgență, care implică intervenții în afara secției. El a precizat că aceste categorii ar trebui plătite diferit și a sugerat trecerea la un sistem de tarif fix, calculat în funcție de rangul spitalului, specialitate, numărul și complexitatea cazurilor, precum și alți indicatori de performanță.

”În primul rând, îmi doresc să clasificăm gărzile pe categorii. Gardă la domiciliu, pentru că se practică în toată Europa, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă. Garda de monitorizare înseamnă că medicul îngrijeşte doar pacienţii internaţi în secţia de care răspunde, iar garda de urgenţă înseamănă că medicul interacţionează şi cu urgenţele din afara unităţii sanitare. Sigur, plătite diferit. O altă discuţie ar fi ca plata a gărzilor să se facă pe tarif fix, adică nu pe tarif procentual dintr-un venit, iar acest tarif fix să fie calculat în funcţie de rangul spitalului, în funcţie de specialitate şi în funcţie de alţi indicatori şi de performanţă, cum ar veni, număr de pacienţi, de ce nu, complexitatea cazurilor şi aşa mai departe”, a precizat ministrul.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că propunerea de clasificare a gărzilor, pe care a făcut-o încă din septembrie anul trecut, a fost respinsă de unele cadre medicale. El a adăugat că, în anumite spitale, gărzi de 12 ore ar putea fi posibile, dar implementarea acestor măsuri nu se poate face imediat.

De asemenea, Rogobete a subliniat că există inechități și în ceea ce privește calculul vechimii în muncă.