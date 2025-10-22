Congresul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București debutează joi, 23 octombrie, la Palatul Parlamentului, marcând cea de-a XIII-a ediție a evenimentului. Programul va include sesiuni științifice desfășurate simultan în cinci săli și două arene, acoperind o gamă largă de specialități medicale. Participanții – medici, farmaciști, rezidenți, doctoranzi, studenți și cercetători – vor avea ocazia să interacționeze cu specialiști din țară și din străinătate.

În premieră, ediția din acest an aduce un program extins dedicat medicilor stomatologi, care vor beneficia de sesiuni tematice și prezentări susținute de experți internaționali. Organizatorii subliniază că obiectivul principal al congresului este promovarea schimbului de experiență și consolidarea colaborărilor între diferitele domenii medicale.

Devenit cel mai amplu eveniment științific medical din România, Congresul UMF „Carol Davila” adună anul acesta peste 6000 de participanți, alături de lectori invitați din România, Statele Unite, Japonia, Italia, Grecia, Olanda, Finlanda, Elveția și Germania.

Cei care nu pot fi prezenți fizic vor putea accesa înregistrările sesiunilor pe platforma oficială, unde vor fi disponibile timp de două săptămâni după încheierea evenimentului, fiind creditate de Colegiul Medicilor din România ca formă de educație medicală continuă.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Viorel Jinga, a subliniat importanța acestui congres în peisajul academic și medical românesc.

„Congresul Universității de Medicină și Farmacie ‘Carol Davila’ din București reprezintă un eveniment științific deosebit care promovează excelența profesională și progresul în medicină. De-a lungul celor 12 ediții de până acum, Congresul a devenit un reper pentru inovare și schimb de experiență între diferitele specialități medicale. Educația medicală continuă și cercetarea avansată sunt misiunile esențiale ale Universității noastre, iar Congresul reflectă angajamentul nostru de a susține parteneriatele științifice și dialogul interdisciplinar. Ediția din acest an se desfășoară sub semnul progresului, al inovației și al responsabilității profesionale într-un context global în continuă schimbare. Sunt convins că sesiunile științifice extrem de variate vor avea un impact major în comunicarea descoperirilor de vârf și în promovarea cercetărilor originale”, a declarat acesta.

Declarația rectorului sintetizează direcția strategică a universității, care urmărește consolidarea legăturilor dintre cercetarea științifică și practica medicală, cu accent pe interdisciplinaritate și dezvoltare profesională.

În cadrul evenimentului, prorectorul pentru cercetare științifică și inovare, prof. univ. dr. Simona Ruță, a detaliat câteva dintre temele centrale ale acestei ediții.

„În această ediție a Congresului aducem în prim plan modul în care descoperirile din medicina experimentală se traduc în soluții precise de diagnostic și tratament, adaptate fiecărui pacient în parte. Pe măsură ce medicina evoluează, apar provocări semnificative legate de integrarea inteligenței artificiale, a datelor -omice și a tehnologiilor emergente în practica de zi cu zi. Aceste schimbări impun o adaptare continuă și necesită o formare permanentă, indiferent de nivelul de experiență. În acest an vom prezenta câteva proiecte majore de cercetare ale Universității noastre, finanțate prin fonduri europene și naționale, dedicate medicinei genomice și bolilor cardio- și cerebro-vasculare, care inițiază largi rețele colaborative între mediul academic, institutele de cercetare și sectorul privat”, a explicat aceasta.

Prin aceste inițiative, Universitatea „Carol Davila” își propune să consolideze colaborările interdisciplinare și să accelereze transferul rezultatelor cercetării către practica medicală, contribuind la modernizarea sistemului de sănătate din România.

Deschiderea oficială a congresului va avea loc joi, 26 octombrie, de la ora 18.00, în Sala I.C. Brătianu a Palatului Parlamentului. În cadrul ceremoniei, vor lua cuvântul reprezentanți ai unor instituții de stat și academice, alături de conducerea UMF „Carol Davila”.

Printre invitații speciali se numără ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, ministrul Educației, prof. univ. dr. psih. Daniel David, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, precum și președinții comisiilor pentru sănătate din Parlament – prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel și prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

De asemenea, vor fi prezenți acad. Victor Voicu, președintele Secției de Științe Medicale a Academiei Române, acad. Ioanel Sinescu – fost rector al UMF „Carol Davila” și inițiator al congresului, prof. univ. dr. Anca Buzoianu – rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, și prof. univ. dr. Mihnea Costoiu – rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București.

În cadrul ceremoniei va fi prezentat și un film documentar dedicat profesorului Daniel Danielopolu, fiziolog și farmacolog de renume, la 70 de ani de la dispariția sa, ca omagiu adus contribuției sale la dezvoltarea medicinei românești.

Programul congresului include și momente speciale dedicate recunoașterii performanței academice. Vineri, 24 octombrie, vor fi acordate două titluri de Doctor Honoris Causa pentru Roxana Stegăroiu (Japonia) și Konstantinos Sapalidis (Grecia), în semn de apreciere pentru contribuțiile remarcabile aduse domeniului medical.

De asemenea, continuând tradiția anilor anteriori, Congresul UMF „Carol Davila” găzduiește „Competiția Tânărului Cercetător” („Young Investigator Award”), destinată autorilor sub 35 de ani. În cadrul acesteia vor fi premiate cele mai inovatoare lucrări de cercetare medicală, selecția fiind realizată de juriile pe specialități – medicale, chirurgicale, preclinice, farmaceutice și stomatologice. Câștigătorii vor beneficia de sprijin pentru participarea la un congres internațional de profil.

Totodată, pe durata evenimentului, posterele electronice vor fi disponibile într-un spațiu dedicat, accesibil tuturor participanților.

Evenimentul este creditat cu 18 credite EMC de către Colegiul Medicilor din România, 32 de credite de Educație Farmaceutică Continuă de către Colegiul Farmaciștilor și 24 de credite EMC de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România, subliniind importanța sa ca platformă de formare profesională pentru întregul corp medical.