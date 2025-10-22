Celebrul actor de comedie Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a fost internat de urgență marți, 21 octombrie, cu doar câteva ore înainte de spectacolul pe care urma să-l susțină la Cinematograful Capitol din Onești, județul Bacău. Artistului i s-ar fi făcut rău chiar înainte de reprezentație, fiind transportat imediat la spitalul din localitate.

Familia comicului a anunțat pe pagina oficială de Facebook că acesta trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Potrivit apropiaților, Doru Octavian Dumitru are nevoie mai mult ca niciodată de gândurile bune și rugăciunile celor care l-au îndrăgit de-a lungul carierei sale.

Aceștia au transmis că sunt profund recunoscători pentru mesajele de încurajare primite și pentru generozitatea celor care se roagă pentru însănătoșirea artistului. De asemenea, familia a mulțumit din suflet echipelor de medici și asistenți care îi oferă sprijinul necesar în aceste momente.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să respecte intimitatea acestor momente extrem de solicitante și dificile, atât pentru el cât și pentru familia lui. Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea. Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături”, a transmis familia sa.

Organizatorii evenimentului au anunțat că spectacolul „Globariciu” a fost anulat și că va fi reprogramat la o dată ulterioară. Cei care au achiziționat bilete pot solicita restituirea contravalorii acestora. Spectacolul era programat să înceapă la ora 19:00. Toate biletele fuseseră deja vândute, semn al interesului publicului pentru prestația îndrăgitului comic.

Doru Octavian Dumitru avea planificate și alte reprezentații în perioada următoare – miercuri la Adjud, joi la Buzău și luni la București – însă acestea au fost amânate. Familia artistului a transmis că toate spectacolele vor fi reprogramate, „cu voia lui Dumnezeu”, atunci când starea de sănătate a acestuia o va permite.

Apropiații au făcut apel la reprezentanții mass-media și la public să respecte intimitatea actorului și a familiei sale, subliniind că Doru Octavian Dumitru, „omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui timp de peste 45 de ani”, are acum nevoie de liniște și sprijin moral pentru a depăși această încercare grea.