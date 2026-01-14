Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca a trecut recent prin momente dificile, fiind nevoită să ajungă de urgență la spital după ce a suferit un infarct. Incidentul a avut loc în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, când artista a fost preluată de ambulanță și transportată la Spitalul din Suceava, unde se află și în prezent.

Într-o declarație acordată pentru Spynews TV, Sofia Vicoveanca a povestit despre starea sa de sănătate și despre dificultățile prin care trece:

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a declarat Sofia Vicoveanca, la Spynews TV.

Fiul său, Vlad, este alături de ea în această perioadă dificilă, vizitând-o frecvent și discutând cu medicii despre evoluția stării sale.

Sofia Vicoveanca a recunoscut că sprijinul familiei este esențial pentru moralul ei și că, deși nu știe încă data externării, se simte încurajată de prezența fiului ei și de îngrijirea primită în spital.

„Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a mai declarat artista.

Îndrăgita artistă, cunoscută pentru energia și dedicarea cu care urcă pe scenă, povestea în urmă cu câteva luni cât timp poate susține un spectacol.

Ea spunea că obișnuiește să cânte aproximativ două ore la un eveniment, alternând câte trei piese cu scurte pauze pentru odihna vocii, timp în care împărtășește spectatorilor amintiri vesele din viața ei și recită poezii proprii pentru a-i amuza.

Artista sublinia că între spectacole face pauze chiar și de câteva zile și că nu folosește playback, ci cântă live. De asemenea, ea menționa că, deși vara este cald și are spectacole programate, evită să consume înghețată sau băuturi reci pentru a-și proteja vocea.