Compozitor, instrumentist, textier și interpret, Mihai Constantinescu s-a născut la 4 ianuarie 1946, în București. Parcursul său artistic a început încă din copilărie, când a făcut parte din corul de copii al Radiodifuziunii. A urmat studiile muzicale la Școala Populară de Artă, pe care a absolvit-o în 1972, la clasa profesoarei Florica Orăscu. În paralel, a urmat o cu totul altă direcție educațională, absolvind Institutul de Educație Fizică și Sport din București în anul 1973.

Mihai Constantinescu a apărut în spectacole de revistă la Casa Studenților Grigore Preoteasa din București și a făcut parte din mai multe formații muzicale cunoscute ale vremii, printre care Mondial, Dixie ’74 și Modern Group. Debutul său în televiziune a avut loc în 1971, într-o emisiune de varietăți realizată de Titus Munteanu, moment care i-a deschis drumul către o prezență constantă pe micile ecrane.

Recunoașterea internațională a venit în 1975, când melodia Am visat a obținut Premiul III la Festivalul Șlagărelor de la Dresda. Ulterior, în 1981, piesa „I.E.F.S ura!” a câștigat locul I la festivalul „Șlagăre în devenire”. Un an important în cariera sa a fost 1979, când a compus și lansat melodia „O lume minunată”, devenită cea mai cunoscută și îndrăgită piesă a sa.

În 1981, Mihai Constantinescu a participat la realizarea filmului de animație Maria Mirabela, în regia lui Ion Popescu Gopo, semnând melodia din genericul filmului și dând voce personajului Scăpărici. De-a lungul timpului, a apărut în numeroase emisiuni de divertisment TV regizate de Alexandru Bocăneț. Mai târziu, împreună cu Marius Țeicu și Olimpia Panciu, a format un trio foarte apreciat, care a figurat în multe spectacole de televiziune realizate de Titus Munteanu.

În anii ’90, Mihai Constantinescu a format un cuplu muzical de succes cu Anastasia Lazariuc, colaborare reflectată și în mai multe albume comune. Tot în această perioadă, a prezentat împreună cu Anca Țurcașiu emisiunea pentru copii Ba da, ba nu!. În 1999 a avut loc lansarea albumului O lume minunată, moment surprins și într-o imagine cunoscută cu Mihai Constantinescu și Anastasia Lazariuc.

Repertoriul său bogat include piese precum Un zâmbet, o floare, Hai să cântăm, Hei copilărie, Noi vrem iubire, Vino pe strada mea, Vacanță, Un simplu om, Sus în deal, Pisicuța și Iubiți și câinii vagabonzi. De-a lungul carierei, a susținut turnee în Germania, în Statele Unite ale Americii și în mai multe țări din Vestul Europei.

Problemele de sănătate au apărut începând cu anul 2008, când artistul a fost operat pe inimă de o echipă de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. În 2011, a lansat colecția de albume Parte din viața mea, care reunește patru discuri cu melodii din anii ’70, ’80, ’90 și 2000. Un an mai târziu, în 2012, a primit Diploma de Onoare în cadrul Galei Muzicii Ușoare O zi printre stele, acordată de Ministerul Culturii și Cultelor.

Discografia sa este vastă și cuprinde albume precum Iubiți-ne că suntem flori din 1974, Marius, Olimpia, Mihai din 1972, realizat împreună cu Marius Țeicu și Olimpia Panciu, Un zîmbet și o floare din 1972, Olimpia Panciu – Mihai Constantinescu din 1979, O floare din 1978, Mihai Constantinescu din 1980, Speranță și vis din 1982, Hei, copilărie din 1983, Mihai Constantinescu din 1985, Te caut mereu din 1986, Sus în deal și Sunt un om obișnuit din 1987, Cântă iubire din 1989, La est și vest de Prut din 1991 și Adio tristețe din 1993, ambele împreună cu Anastasia Lazariuc, Maria și Cine știe din 1994, Anotimpurile din 1996, O lume minunată din 1999, Samba, samba din 2000 și Parte din viața mea din 2010, un box cu patru CD-uri de compilație. La începutul anului 2014, a lansat un nou album care include piesele „Așa și așa” și „Și te-am iubit”.

Starea sa de sănătate s-a agravat în anii următori. În octombrie 2017, Mihai Constantinescu a fost supus unei noi intervenții chirurgicale pe cord deschis, iar în februarie 2019 a fost din nou internat în spital din cauza unor afecțiuni mai vechi. Artistul a murit la 29 octombrie 2019, la Spitalul de Urgență Floreasca din București.

La 31 octombrie 2019, Mihai Constantinescu a fost decorat post-mortem cu Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler, în semn de apreciere pentru cariera sa artistică importantă dedicată muzicii ușoare românești și pentru rolul său de model pentru tinerele generații de interpreți, potrivit informațiilor publicate de Administrația Prezidențială.