Autoritățile reamintesc că respectarea orelor de liniște este obligatorie și că încălcarea acestora poate atrage amenzi între 200 și 3.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei.

Potrivit Legii nr. 61/1991, orele de liniște sunt stabilite astfel: între 22:00 și 08:00 în timpul nopții și între 13:00 și 14:00, pentru pauza de odihnă din timpul zilei. În aceste intervale nu este permisă producerea de zgomote puternice, muzică la volum ridicat, strigăte sau utilizarea aparatelor care deranjează vecinii.

Sancțiunile prevăzute pentru tulburarea liniștii variază în funcție de tipul și repetitivitatea faptei:

200 – 1.000 lei pentru zgomote obișnuite sau strigăte;

500 – 1.500 lei sau 50–100 ore de muncă în folosul comunității pentru recidivă în 24 de ore;

500 – 1.500 lei pentru deranjarea vecinilor în intervalele legale de liniște;

2.000 – 3.000 lei pentru petreceri private zgomotoase sau folosirea intensă a aparaturii muzicale care afectează odihna celorlalți locatari.

Amenzile pot fi aplicate de primar, poliție, jandarmerie sau alte persoane desemnate de autorități. Aceste sancțiuni se aplică fie pe baza sesizărilor vecinilor, fie în timpul controalelor de rutină.

Autoritățile subliniază că respectarea liniștii nu este doar o obligație legală, ci și un act de respect față de vecini, contribuind la conviețuirea civilizată și armonioasă în blocuri și ansambluri rezidențiale. Prin urmare, locatarii sunt încurajați să fie atenți la nivelul zgomotului produs și să evite orice comportament care ar putea tulbura liniștea comunității.

Experții recomandă ca locatarii să comunice preventiv cu vecinii în cazul evenimentelor sau activităților care ar putea produce zgomot, pentru a evita conflictele și eventualele sancțiuni. În plus, utilizarea izolațiilor fonice sau reducerea volumului muzicii și al altor aparate în intervalele de liniște sunt soluții simple care ajută la menținerea unei atmosfere armonioase în bloc.

De asemenea, nerespectarea regulilor nu afectează doar persoanele care fac gălăgie, ci poate influența și calitatea vieții întregii comunități. Liniștea în bloc este esențială pentru odihna și bunăstarea locatarilor, iar aplicarea sancțiunilor are rolul de a proteja drepturile tuturor și de a preveni conflictele între vecini.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și bun simț, subliniind că prevenirea zgomotelor nu presupune doar respectarea legii, ci și construirea unui climat de conviețuire civilizată și respect reciproc în comunitățile de locuințe.