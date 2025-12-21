Rechizitoriul Parchetului Militar și concluziile Comisiei Senatoriale care a analizat evenimentele din decembrie conturează o perspectivă mult mai complexă și tehnică asupra căderii regimului. Potrivit acestor documente, prăbușirea dictaturii ar fi fost grăbită de o amplă operațiune de război psihologic, desfășurată cu rigoare de structuri speciale ale Armatei, scrie Dan Andronic într-un articol pentru EVZ.

Informațiile prezentate se bazează pe mărturii și anchetele procurorilor militari care au investigat circumstanțele ce au dus la sfârșitul regimului Ceaușescu. Astfel, evenimentele nu sunt explicate exclusiv prin reacția spontană a mulțimii, ci prin folosirea unor stimuli sonori menite să provoace panică intensă, combinate cu acțiuni de diversiune atent coordonate.

Pentru zecile de mii de persoane adunate în Piața Palatului, destrămarea mitingului nu a fost resimțită ca un simplu zgomot puternic, ci ca un atac direct asupra corpului. Potrivit raportului Comisiei Senatoriale, vacarmul creat – comparabil cu sunetul produs de avioane sau tancuri – a declanșat o reacție fizică intensă de teamă, descrisă ca o stare extremă de panică, cu senzația iminentă de pierdere a cunoștinței.

Martorii audiați în decursul anilor confirmă natura neobișnuită a acestui fenomen. Fostul colonel Florian Lăzărescu, adjunct al Direcției a V-a a DSS, descria momentul cu o precizie medicală: „Am auzit două șuierături puternice… am simțit durere în stomac. Zgomotul venea dinspre Athenee Palace”. Această „durere în stomac” este simptomul clasic al expunerii la infrasunete sau sunete de joasă frecvență, care rezonează cu organele interne ale omului, declanșând reacția de „luptă sau fugă” la nivel subconștient.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a prezentat în fața procurorilor mărturia unui fost activist de partid, care a simțit, în mijlocul mulțimii, o vibrație „compactă, profundă, omogenă”. Relatarea sugerează folosirea unor dispozitive de emisie sonoră de mare putere, capabile să umple atmosfera cu un sunet imposibil de ignorat de creierul uman.

Consiliul Politic Superior al Armatei (CPSA), condus de generalul Ilie Ceaușescu, fratele dictatorului, găzduia ofițerii care au planificat sabotajul tehnic din decembrie 1989. Ironia este că structura destinată să garanteze loialitatea față de clanul Ceaușescu a devenit sediul celulei care a executat operațiunea de război psihologic.

Unitatea UM 02348 dispunea de echipamente „importate”, nu de producție românească, ridicând întrebări despre originea tehnologiilor folosite. Benzile magnetice folosite nu apăreau în inventarele oficiale, sugerând existența unei „zone negre” dedicate acțiunilor de destabilizare. Astfel, pe 21 decembrie, „inamicul” pentru acești ofițeri a devenit chiar Comandantul Suprem pe care îl slujeau.

Una dintre cele mai spectaculoase informații din rechizitoriul Parchetului Militar provine de la colonelul inginer Ionel Dumitrescu, audiat în 2017. Acesta a confirmat existența UM 02348 București, cunoscută și ca Unitatea de Propagandă Specială a Consiliului Politic Superior al Armatei.

Potrivit declarației sale, în dimineața zilei de 21 decembrie, patru autospeciale de amplificare au fost amplasate strategic în piață. Deși justificarea oficială era dublarea sonorizării pentru Radiodifuziune, misiunea reală a fost testarea „pe viu” a unor tehnici de diversiune sonoră asupra mulțimii.

