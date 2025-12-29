Răspândirea acestor informații a generat reacții puternice și un val de indignare, determinând Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să clarifice situația.

În ultimele zile, mai multe articole și mesaje online au susținut ideea că banii primiți la nunți, botezuri sau alte evenimente de familie ar intra sub incidența impozitării. Potrivit ANAF, aceste informații sunt false și au creat confuzie în rândul contribuabililor. Instituția subliniază că darurile primite cu ocazia evenimentelor de familie nu sunt supuse impozitării.

ANAF precizează că sumele primite la nunți, botezuri și alte evenimente similare nu trebuie declarate și nu sunt considerate venituri impozitabile, conform legislației în vigoare. Motivul este faptul că aceste sume nu reprezintă venituri recurente și nu provin din activități economice, investiții sau activități independente.

Autoritatea fiscală reamintește care sunt categoriile de venituri care intră, într-adevăr, sub incidența impozitării. Printre acestea se numără veniturile din salarii, chirii, activități economice, investiții, drepturi de autor și jocuri de noroc. În schimb, darurile de familie, moștenirile și donațiile rămân neimpozitabile.

În final, ANAF recomandă tuturor românilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și să manifeste discernământ atunci când consultă informații apărute în diverse publicații sau propagate pe rețelele sociale, pentru a evita răspândirea și amplificarea informațiilor false.

Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a explicat că instituția nu are în vedere verificarea mirilor sau a darului de nuntă, ci urmărește identificarea celor care încasează sumele pentru organizarea evenimentelor și care au obligația legală de a le declara. Precizările au fost făcute în contextul discuțiilor publice legate de impozitarea darurilor de nuntă și de măsurile ANAF pentru combaterea micii evaziuni fiscale.

Adrian Nica a arătat că ANAF desfășoară constant acțiuni prin structurile de antifraudă, inclusiv în zonele unde există suspiciuni privind nedeclararea veniturilor, cum sunt saloanele de nunți. El a subliniat că instituția nu urmărește să verifice mirii, să controleze darul de nuntă sau să afecteze desfășurarea nunților și a petrecerilor românilor. Obiectivul ANAF este de a identifica beneficiarii sumelor plătite pentru organizarea acestor evenimente, astfel încât cei care încasează banii să îi declare și să își îndeplinească obligațiile fiscale.

„ANAF are acţiuni constante în zona asta cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice. Cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor. ANAF îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor să-şi plătească nunta, urmăreşte ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”, a spus Nica la Palatul Parlamentului.

Șeful ANAF a explicat că atenția instituției este îndreptată către persoanele sau firmele care primesc banii strânși de tineri, de multe ori cu efort și cu sprijinul părinților, pentru plata nunții. În acest context, ANAF urmărește ca aceste sume să fie declarate și taxele aferente să fie achitate de cei care le încasează.

În ceea ce privește combaterea micii evaziuni fiscale, inclusiv în piețe sau pe litoral, Adrian Nica a semnalat existența unui fenomen larg răspândit la nivelul restaurantelor. Acesta constă în faptul că, atunci când plata se face cu bani cash, clienților nu li se oferă bon fiscal, ci doar o notă de informare, după care nota este ridicată rapid de chelner.