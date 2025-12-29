Ministerul Sănătății a finalizat ultimele plăți aferente anului 2025 pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar bilanțul arată o accelerare semnificativă a mecanismelor de finanțare și implementare, potrivit unei postări publicate de ministrul Alexandru Rogobete.

Oficialul a arătat pe Facebook că, încă din prima zi de mandat, implementarea proiectelor PNRR și susținerea beneficiarilor au reprezentat o prioritate clară.

Datele prezentate indică o creștere constantă a volumului de plăți în ultimii ani. În 2023, Ministerul Sănătății a efectuat plăți în valoare de 108 milioane de lei, iar în 2024 suma a ajuns la 1,1 miliarde de lei.

În 2025, ritmul a crescut semnificativ, cu 735 de milioane de lei achitate în primul semestru și 2,5 miliarde de lei în a doua jumătate a anului. Ministrul a subliniat că doar în semestrul al doilea din 2025 plățile au crescut cu aproximativ 240%, ceea ce demonstrează maturizarea mecanismelor de plată și capacitatea de mobilizare a instituției.

În total, Ministerul Sănătății a achitat 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68,7% din bugetul total alocat domeniului sănătății prin PNRR. Potrivit ministrului, aceste fonduri s-au concretizat în investiții vizibile, cu impact direct asupra sistemului medical.

Banii au fost direcționați către dotarea a aproximativ 2.500 de cabinete de medicină de familie cu echipamente de screening și diagnostic, reabilitarea și modernizarea secțiilor de terapie intensivă din 119 spitale, precum și achiziția de echipamente pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.

De asemenea, au fost finanțate ambulatorii de specialitate în 69 de spitale, modernizarea ATI pentru nou-născuți în 37 de unități medicale, digitalizarea spitalelor, dezvoltarea platformei PIAS a CNAS și construcția celor opt spitale noi prevăzute în PNRR.

Alexandru Rogobete a evidențiat rolul echipei din Ministerul Sănătății și al beneficiarilor proiectelor, arătând că parteneriatul și comunicarea constantă au fost esențiale pentru atingerea acestui ritm de implementare și pentru consolidarea încrederii în capacitatea instituției de a livra rezultate.