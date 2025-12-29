Bilanțul lui Alexandru Rogobete pentru 2025. Ministerul Sănătății a achitat peste 4,4 miliarde de lei din PNRR pentru investiții în sistem
Ministerul Sănătății a finalizat ultimele plăți aferente anului 2025 pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar bilanțul arată o accelerare semnificativă a mecanismelor de finanțare și implementare, potrivit unei postări publicate de ministrul Alexandru Rogobete.
Oficialul a arătat pe Facebook că, încă din prima zi de mandat, implementarea proiectelor PNRR și susținerea beneficiarilor au reprezentat o prioritate clară.
Datele prezentate indică o creștere constantă a volumului de plăți în ultimii ani. În 2023, Ministerul Sănătății a efectuat plăți în valoare de 108 milioane de lei, iar în 2024 suma a ajuns la 1,1 miliarde de lei.
În 2025, ritmul a crescut semnificativ, cu 735 de milioane de lei achitate în primul semestru și 2,5 miliarde de lei în a doua jumătate a anului. Ministrul a subliniat că doar în semestrul al doilea din 2025 plățile au crescut cu aproximativ 240%, ceea ce demonstrează maturizarea mecanismelor de plată și capacitatea de mobilizare a instituției.
Cum au fost cheltuiți acești bani, în mod exact?
În total, Ministerul Sănătății a achitat 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68,7% din bugetul total alocat domeniului sănătății prin PNRR. Potrivit ministrului, aceste fonduri s-au concretizat în investiții vizibile, cu impact direct asupra sistemului medical.
Banii au fost direcționați către dotarea a aproximativ 2.500 de cabinete de medicină de familie cu echipamente de screening și diagnostic, reabilitarea și modernizarea secțiilor de terapie intensivă din 119 spitale, precum și achiziția de echipamente pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
De asemenea, au fost finanțate ambulatorii de specialitate în 69 de spitale, modernizarea ATI pentru nou-născuți în 37 de unități medicale, digitalizarea spitalelor, dezvoltarea platformei PIAS a CNAS și construcția celor opt spitale noi prevăzute în PNRR.
Alexandru Rogobete a evidențiat rolul echipei din Ministerul Sănătății și al beneficiarilor proiectelor, arătând că parteneriatul și comunicarea constantă au fost esențiale pentru atingerea acestui ritm de implementare și pentru consolidarea încrederii în capacitatea instituției de a livra rezultate.
Postarea integrală a ministrului Rogobete
„Implementarea proiectelor din PNRR și accelerarea mecanismelor de plată și de susținere a beneficiarilor au fost o prioritate clară pentru mine încă din prima zi în care am preluat portofoliul de ministru al Sănătății.
Astăzi s-au încheiat ultimele plăți pentru anul 2025, iar datele arată clar că direcția este una corectă. Rezultatele vin dintr-o mobilizare fără precedent, realizată împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătății și într-o colaborare constantă și onestă cu beneficiarii proiectelor. Am accelerat plățile, am redus blocajele și am lucrat pentru ca investițiile să fie implementate corect, în termene și cu riscuri cât mai mici.
Evoluția plăților PNRR – Sănătate
2023: 108 milioane lei
2024: 1,1 miliarde lei
2025 – Semestrul I: 735 milioane lei
2025 – Semestrul II: 2,5 miliarde lei
Doar în a doua parte a anului 2025 plățile au crescut cu aproximativ 240%, un ritm care arată clar capacitatea de mobilizare și maturizarea mecanismelor de plată.
În total, Ministerul Sănătății a plătit 4,45 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 68.7% din bugetul total alocat Sănătății prin PNRR. Sunt investiții reale, vizibile și incontestabile, care schimbă concret sistemul de sănătate.
Aceste fonduri au fost direcționate către:
dotarea a 2.500 de cabinete de medicină de familie cu echipamente de screening și diagnostic
reabilitarea și dotarea secțiilor ATI și achiziția de echipamente pentru controlul și reducerea infecțiilor nosocomiale (119 spitale)
înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriilor de specialitate (69 de spitale)
extinderea și modernizarea ATI pentru nou-născuți (37 de spitale)
digitalizarea spitalelor și a instituțiilor din sănătate
dezvoltarea noii platforme digitale pentru asigurările de sănătate – PIAS (CNAS)
construcția celor 8 spitale noi finanțate prin PNRR
Mulțumesc echipei din Ministerul Sănătății pentru eforturile uriașe din ultimele luni. Este o muncă de echipă, cu oameni care au ales să nu spună „nu se poate”, ci să găsească soluții și să construiască.
Felicit beneficiarii proiectelor pentru comunicarea constantă și pentru parteneriatul real care a făcut posibil acest ritm de implementare.
Încrederea se construiește. Iar noi am ales să arătăm că se poate și că ceea ce facem, facem cu responsabilitate.”, a scris ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook luni, 29 decembrie.
