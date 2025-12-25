Persoanele care cer Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava un document cu ora nașterii, pentru a-și afla ascendentul în horoscop, trebuie să plătească 10 lei. La început, taxa era de 100 de lei, dar a fost redusă după ce Consiliul Județean Suceava a aprobat schimbarea, la cererea spitalului.

Taxa se aplică doar celor care vor aceste informații în scop astrologic, deoarece nu sunt date medicale și obținerea lor presupune munca mai multor angajați. Chiar dacă ora și data nașterii apar pe brățările puse la naștere, unii oameni cer un document oficial, mai ales când nașterea a avut loc cu 20–30 de ani în urmă. În aceste cazuri, personalul trebuie să caute informațiile în arhiva spitalului.

Tariful de 10 lei este inclus la categoria servicii de obstetrică și ginecologie și a fost introdus deoarece numărul cererilor de acest tip a crescut.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că nu poate comenta prea mult pe acest subiect. El a explicat că Ministerul Sănătății nu are o bază de date cu ora, data și locul nașterii persoanelor, deoarece aceste informații se găsesc doar la spitalul unde a avut loc nașterea.

Ministrul a mai zis că nu are nimic împotriva celor care vor să își afle datele pentru hărți astrologice, dar îi sfătuiește pe români să se concentreze mai mult pe prevenția medicală. El a recomandat ca oamenii să meargă la medicul de familie pentru controale de rutină, verificarea tensiunii și analize de prevenție, pentru a avea grijă de sănătate.

Totodată, a subliniat că persoanele care doresc să afle ora, ziua și locul exact al nașterii pentru interpretări astrologice au acest drept și că nu are o poziție nici pro, nici contra.

„Nu o să pot comenta foarte mult. Cert este că la Ministerul Sănătății noi nu avem o bază de date cu ora, data și locația nașterilor. Acestea se află de la unitatea sanitară unde a avut loc nașterea. Eu le-aș recomanda, mai degrabă – sigur, este foarte important, dacă au astfel de pasiuni și curiozități, nu sunt contra și nu comentez sub nicio formă – să meargă la medicul de familie pentru controale de prevenție, pentru a-și verifica tensiunea, pentru a face screening, pentru a se îngriji practic de sănătate prin prevenție și prin screening. Dar, repet, cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă în care s-a născut pentru o interpretare astrală are dreptul să o facă. Nu am niciun comentariu, nici pro, nici contra”, a precizat Rogobete.

Întrebat de cei de la Antena 3 CNN dacă își cunoaște propria oră a nașterii, ministrul a confirmat că da și a precizat că s-a născut la ora 00:00.