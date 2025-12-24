Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Domeniilor Statului, implementează un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C16 – REPowerEU. Inițiativa vizează utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului care sunt degradate, neproductive sau au un potențial agricol scăzut.

Scopul proiectului este crearea unui cadru juridic și tehnic care să permită transformarea acestor suprafețe în zone dedicate investițiilor în energie regenerabilă. Potrivit informațiilor transmise de MADR, proiectul urmărește să sprijine tranziția energetică, procesul de decarbonizare și o administrare mai eficientă a patrimoniului statului, fără a afecta terenurile agricole productive.

Până la această dată, autoritățile trebuie să finalizeze mai multe etape esențiale pentru funcționarea completă a proiectului. Sunt prevăzute patru jaloane principale.

Primul vizează modernizarea echipamentelor utilizate de ADS, cu termen de realizare în trimestrul al doilea din 2026. Un al doilea jalon se referă la modificarea cadrului legislativ, prin completarea Legii nr. 268/2001, tot cu termen estimat în trimestrul al doilea din 2026.

Un alt obiectiv important este crearea registrului național unic al terenurilor statului. Acesta va include suprafețele identificate ca fiind potrivite pentru investiții în energie regenerabilă, iar finalizarea este programată pentru trimestrul întâi din 2026.

Ultimul jalon presupune semnarea contractelor de concesiune pentru terenurile incluse în zonele de accelerare, în trimestrul al doilea din 2026.

Până în prezent, ADS a recepționat studii pedologice și agrochimice pentru terenuri agricole încadrate în clasele de calitate IV și V. De asemenea, au fost analizate terenurile degradate sau neproductive, care nu pot fi utilizate în scop agricol.

Aceste studii reprezintă baza tehnică pentru identificarea suprafețelor ce pot fi valorificate în proiecte de energie regenerabilă. Analizele permit delimitarea clară a terenurilor care pot fi folosite fără a afecta producția agricolă sau securitatea alimentară.

Conform informațiilor furnizate de MADR, proiectul înregistrează progrese atât din punct de vedere tehnic, cât și legislativ. Procedura de achiziție a echipamentelor necesare a fost demarată, iar lucrările pentru realizarea registrului național al terenurilor statului sunt în desfășurare.

În paralel, procesul de modificare a cadrului legal a fost inițiat, astfel încât să permită concesionarea terenurilor către investitori interesați de dezvoltarea capacităților de producție a energiei regenerabile. Autoritățile susțin că implementarea proiectului va crea condițiile necesare pentru atragerea investițiilor în acest domeniu, folosind suprafețe care nu mai au valoare agricolă.