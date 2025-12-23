Ministerul Agriculturii, prin APIA, plătește în aceste zile 263,5 milioane de lei către fermieri. Banii sunt pentru motorina folosită în agricultură. De acest ajutor beneficiază 15.517 fermieri. Sprijinul este de 2,213 lei pentru fiecare litru de motorină, iar banii sunt primiți prin rambursare (fermierii își recuperează o parte din cost).

Plățile se fac conform legilor în vigoare. Cantitățile de motorină și suma totală au fost aprobate printr-un ordin al ministrului agriculturii din 18 decembrie 2025. Cantitatea maximă care poate fi decontată într-un an este de 410 milioane de litri. Acest ajutor este important pentru fermieri deoarece reduce cheltuielile și îi ajută să își continue activitatea agricolă într-o perioadă economică dificilă.

Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuţ Barbu, spune că sprijinul acordat pentru motorina folosită în agricultură îi ajută pe fermieri să aibă banii necesari pentru a continua lucrările pe teren. El a precizat că sumele sunt plătite prin APIA direct în conturile beneficiarilor pentru a asigura stabilitate și predictibilitate în agricultura românească.

„Prin acest sprijin pentru motorina utilizată în agricultură, Ministerul Agriculturii asigură fermierilor resursele financiare necesare pentru continuarea lucrărilor din teren. Prin APIA, virăm aceste sume direct în conturile beneficiarilor, astfel încât agricultura românească să aibă stabilitate şi predictibilitate”, a afirmat Barbu.

De altfel, Ministerul Agriculturii, prin Agenția Domeniilor Statului (ADS), derulează un proiect finanțat din PNRR pentru a folosi terenurile statului care sunt degradate sau slab productive la realizarea de investiții în energie regenerabilă (de exemplu, panouri solare sau alte surse verzi).

Scopul proiectului este să creeze reguli clare și soluții tehnice prin care aceste terenuri să poată fi transformate în zone speciale pentru investiții în energie verde. Astfel, statul folosește mai bine aceste suprafețe și contribuie la reducerea poluării. Termenul final pentru îndeplinirea obiectivelor este 31 august 2026.

Proiectul de lege are patru etape principale:

modernizarea echipamentelor ADS, până în trimestrul II din 2026;

schimbarea legislației, prin completarea unei legi existente, până în trimestrul II din 2026;

realizarea unui registru național al terenurilor statului, care va include terenurile potrivite pentru energie regenerabilă, până în trimestrul I din 2026;

semnarea contractelor de concesiune pentru aceste terenuri, până în trimestrul II din 2026.

Până acum, ADS a finalizat studiile de sol pentru terenuri agricole de calitate slabă și pentru terenuri degradate sau neproductive, care nu pot fi folosite în agricultură. Aceste analize ajută la alegerea terenurilor potrivite pentru proiectele de energie verde.

În prezent, proiectul avansează atât din punct de vedere tehnic, cât și legal: au început achizițiile de echipamente, se lucrează la registrul național al terenurilor, iar modificările legislative sunt în curs.

Prin acest proiect de lege, terenurile neproductive ale statului vor fi folosite mai eficient și vor fi atrase investiții în energie regenerabilă, fără a afecta terenurile agricole bune.