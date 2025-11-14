Comisia Europeană a decis să suspende temporar evaluarea solicitării Bulgariei pentru a treia plată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 1,6 miliarde de euro, a raportat postul bulgar de radio BNR, citat de Novinite. Decizia survine chiar după ce Executivul european a aprobat, la 5 noiembrie, cele mai recente modificări ale planului bulgar.

Evaluarea preliminară urmează să fie reluată odată ce toate statele membre ale Uniunii Europene își vor exprima acordul. Diferențele între amendamentele actuale și cele asociate celei de-a doua plăți, aprobate în 11 iulie, nu au fost detaliate, ceea ce face incertă și durata necesară pentru deblocarea fondurilor.

Premierul bulgar, Rosen Zhelyazkov, și-a exprimat recent speranța ca suma de 1,6 miliarde de euro să fie disponibilă până la sfârșitul anului. Bulgaria a transmis cererea oficială către Bruxelles pe 1 octombrie. În ceea ce privește posibile reduceri ale sumei, situația rămâne neclară, după precedentul celei de-a doua tranșe.

La data de 11 noiembrie, Bulgaria a primit 438,6 milioane de euro din a doua tranșă, în condițiile în care solicitase 653 milioane de euro. Comisia Europeană a diminuat suma cu 214,5 milioane de euro din cauza neimplementării reformei comisiei anticorupție, prevăzută în cadrul PNRR.

Planul bulgar, revizuit și aprobat de CE în iulie 2025, prevede o alocare totală de circa 6,17 miliarde de euro prin mecanismul RRF, cu un număr de jaloane redus de la 321 la 259 și tranșe de plată reduse de la 9 la 5.

Modificările au inclus și ajustări pentru programul REPowerEU, legate de tranziția energetică și investiții sustenabile, ceea ce a introdus un plus de complexitate în procesul de evaluare.

Întârzierea plăților afectează capacitatea Bulgariei de a finanța reformele și investițiile planificate, cu impact asupra sectoarelor cheie precum energie, educație, justiție și achiziții publice. De asemenea, situația reflectă faptul că accesarea fondurilor europene depinde strict de implementarea completă a reformelor instituționale și de independența unor organisme precum comisia anticorupție, criteriu esențial stabilit de Comisia Europeană.