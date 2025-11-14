Din cuprinsul articolului Guvernul se pregătește să închidă definitiv mai multe companii de stat

Guvernul se pregătește să închidă definitiv mai multe companii de stat care înregistrează pierderi constante, a anunțat premierul Ilie Bolojan într-un interviu acordat Radio Europa Liberă. Șeful Executivului a confirmat că una dintre societățile vizate este CFR Marfă, iar lista completă a firmelor ce vor intra în lichidare va fi finalizată săptămâna viitoare.

Premierul a explicat că situația actuală a companiilor publice este mult sub standardele impuse la nivel european, atât din perspectiva performanței economice, cât și a modului în care sunt numite conducerile.

„Avem aproape 50 de companii încă în care nu sunt respectat procedurile de desemnare a conducerilor după legislația acceptată de UE”, a spus Ilie Bolojan, subliniind că lipsa de profesionalizare în management se reflectă direct în pierderi, servicii slabe și presiune pe bugetul de stat.

Potrivit premierului, Guvernul urmează să aplice măsuri ferme, inclusiv desființarea societăților care nu reușesc să se redreseze.

„În companiile unde sunt pierderi cronice trebuie să finalizăm procedurile de lichidare, companiile de stat trebuie lichidate, o parte din ele”, a afirmat Bolojan.

Decizia finală va fi luată în zilele următoare, însă premierul a precizat că prioritatea este creșterea performanței și eficientizarea modului în care sunt gestionate resursele publice.

„Săptămâna viitoare stabilim lista (…) De modul în care sunt administrate aceste companii, mai bine sau mai rău, depind veniturile țării noastre… și prețurile pe care le plătesc cetățenii acestei țări (…) cu cât sunt administrate mai bine cu atât serviciile sunt mai bune. Pentru mine este o prioritate să punem presiune pe conducerilor acestor companii să livreze performanță”, a declarat premierul.

Cea mai notabilă confirmare este legată de soarta CFR Marfă, companie de stat aflată de ani buni în dificultate financiară, susținută repetat de la buget. Bolojan a anunțat că societatea va fi desființată.

„Este una dintre companiile care vor intra în lichidare, cu siguranță”, a spus acesta.

Lichidarea CFR Marfă ar marca una dintre cele mai importante restructurări din sectorul public din ultimul deceniu, în condițiile în care compania a acumulat datorii uriașe și a fost sancționată de Comisia Europeană pentru ajutoare de stat considerate nelegale.

Lista completă a societăților vizate va fi prezentată public în prima parte a săptămânii viitoare, după ce Guvernul finalizează evaluările și consultările interne. Autoritățile susțin că obiectivul principal este reducerea pierderilor din sectorul de stat și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.