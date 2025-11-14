Premierul Ilie Bolojan anunţă reluarea, la începutul săptămânii viitoare, a procedurii legislative pentru proiectul privind pensiile magistraţilor, un subiect esenţial pentru îndeplinirea jalonului din PNRR care vizează reforma pensiilor de serviciu. Declaraţiile au fost făcute vineri, într-un interviu la Europa Liberă, unde şeful Executivului a explicat calendarul, responsabilităţile instituţiilor implicate şi miza financiară pentru România.

Potrivit premierului, documentul va fi republicat în consultare la începutul săptămânii viitoare, iar până marţi coaliţia trebuie să decidă forma finală a prevederilor. Deşi Guvernul ar fi dorit să rezolve problema mai devreme, procesul a fost întârziat de avizele obligatorii din partea sistemului judiciar.

„Ceea ce s-a întâmplat în zona pensiilor pentru magistrați nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea, am fi închis de mult jalonul ca pensiile să fie aduse la maximum 70% din venit și perioada de tranziție de 10 ani. Ceea ce am propus consider că a fost un proiect just, corect, respectuos față de magistrați. Săptămâna viitoare vom repune proiectul, în prima parte a săptămânii o să facem acest lucru, ca să există o perioadă rezonabilă de timp astfel încât CSM să ne poată da un aviz în forma în care vor considera de cuviință. Și buna cuviință și colaborarea loială se va vedea și din termenul în care se va da un răspuns la cererea de aviz pe proiect, astfel încât să îndeplinim condițiile ca în termenul cel mai scurt să repunem proiectul, pentru ca el să devină lege”, a explicat premierul.

Premierul a insistat asupra rolului Consiliului Superior al Magistraturii, instituţie care trebuie să emită un aviz esenţial pentru forma finală a proiectului. Bolojan a subliniat, totodată, că modul în care CSM va gestiona această etapă va reflecta disponibilitatea de colaborare între puterile statului, un aspect critic într-un moment în care România se află sub presiunea termenelor PNRR.

Bolojan a atras atenţia că reluarea procedurii legislative în timp util este decisivă pentru a evita pierderi financiare majore. Dacă proiectul este adoptat înainte de 28 noiembrie, România bifează jalonul legat de reforma pensiilor speciale și nu riscă suspendarea fondurilor europene aferente acestuia.

„La începutul săptămânii viitoare vom tranșa toate detaliile acestui proiect și după ce va fi o decizie a coaliției îl vom anunța. Trebuie să închidem acest lucru din punctul meu de vedere până marți”, a precizat Ilie Bolojan.

Reforma pensiilor magistraţilor este unul dintre cele mai controversate elemente din PNRR. În forma propusă anterior, proiectul prevedea plafonarea pensiei la maximum 70% din venitul în activitate şi o perioadă de tranziţie de zece ani – măsuri pe care premierul continuă să le considere echitabile.

Totuși, negocierile cu sistemul judiciar și avizele cerute de lege au generat întârzieri, iar proiectul trebuie armonizat astfel încât să fie acceptabil atât pentru magistrați, cât și pentru Comisia Europeană.

Urmează zile decisive

În următoarele zile, Guvernul și coaliția vor analiza modul în care proiectul poate fi repus rapid pe circuitul legislativ, în timp ce CSM este aşteptat să emită un aviz în termene scurte. Miza este atât politică, cât și financiară: respectarea calendarului PNRR și evitarea pierderii fondurilor europene.