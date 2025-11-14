Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, planurile Guvernului privind redresarea economică a României, subliniind provocările generate de percepția negativă a populației și de presiunile financiare acumulative.

Conform celui mai recent sondaj Avangarde, aproximativ trei sferturi dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Bolojan a explicat că această percepție negativă persistă de ani de zile, fiind influențată în mare măsură de modul în care guvernarea este percepută de public. Premierul a menționat că măsurile luate în ultimele cinci luni, inclusiv creșterea unor taxe și ajustări bugetare, au fost necesare, chiar dacă au avut un efect temporar asupra puterii de cumpărare și a veniturilor unor angajați din sectorul public.

„Din păcate, trebuie să recunoaștem că percepția negativă a românilor vis-a-vis de direcția în care se merge țara este de ani de zile. Și asta, în cea mai mare parte, se datorează percepției în care cei care suntem în guvernare ne-am face treaba sau nu ne-am făcut-o. Aceste percepții nu pot fi schimbate de pe o zi pe alta, cu atât mai mult, cu cât în această perioadă de 5 luni de zile, practic, am fost în situația în care a trebuit să luăm măsuri care, oricum ar fi, nu sună bine, de creșteri de taxe care în mod inevitabil au avut un efect ușor recesionist, trebuie să recunoaștem asta, care nu poate fi privit cu mare optimist (….) Unei părți din cei care sunt în sectorul public, în anumite zone, le-au scăzut o parte din venituri, iar în general datorită creșterii veniturilor, a afectat puterea de cumpărare Noi ce trebuie să facem este să scurtăm această perioadă, să închidem măsurile de corecție cât mai repede de posibil, în așa fel încât, stabilizând partea bugetară, să creăm condiții pentru relansarea economică începutului anul viitor”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că prioritatea imediată este închiderea rapidă a măsurilor de corecție bugetară pentru a crea condiții favorabile relansării economice la începutul anului viitor.

„Ar trebui să ne oprim cât mai repede posibil, dar înainte de a spune ce mai trebuie să facem și când am putea face acest lucru, ar trebui să le subliniem românilor niște realități. Pentru că ne-am împrumutat în acești ani cu o viteză prea mare, am crescut gradul de îndatorare al României, ni s-a scăzut ratingul, deci încrederea pe care piesele o au față de România, deoarece a generat creșterea dobânzilor la creditele. Datorită acestui fel, pe exemplu, anul acesta și anul viitor, valoarea dobânzilor pe care le-a plătit și le va plăti România, se situează între 11 miliarde de euro și 12 miliarde de euro anul viitor. Deci, 3% din PIB-ul României. Când discutăm întâmplă, cât ești și de 8,3%, cât este anul acesta? O trei ori cu dobânzile. Sau anul viitor? Orice om rațional înțelege că atunci când ai astfel de dobânzi, trebuie să lucrezi, să-ți crești veniturile, încasându-ți taxele pe care le-am stabilit, scăzându-ți cheltuielile, eliminând risipa, ceea ce Evident, echilibrând bugetele, asigurând banii pentru investiții, în așa fel încât să susținem economia românească, începând de anul viitor, trebuie să ne scădem presiunea pe aceste deficite. Doar în felul acesta încrederea în România va crește, crescând încrederea, nici el nu va îmbunătăți ratingul, de la 8% la începutul anului, ce a fost o dobândă record. La ușor sub 7%, dar nu este suficient”, spune acesta.

El a precizat că, pentru a restabili încrederea piețelor și a investitorilor, este necesar ca statul să își crească veniturile, să reducă cheltuielile și să elimine risipa, asigurând fondurile necesare pentru investiții și echilibru bugetar.

”Pentru că chiar dacă noi avem un grad de îndatorare ca țară, mai mic decât media țărilor din Europa, avem 60%, este în creștere față de 80%, dar gândiți-vă, dacă avem o dobândă dublă, decât o altă țară din Europa, care are un grad de îndatorare asemănător, înseamnă că noi, de fapt, avem un grad de îndatorare dublu, plătind o dobândă dublu. Și asta este un lucru foarte important și nu mai putem des să cheltuim banii pe care nu-i avem. De aceea trebuie să facem aceste reduce și în această toamnă. care este pus pe baze sănătoase, bugetul de anul viitor, să nu mai pățim ce am făcut acum, trebuie să luăm acele măsuri de corecție suplimentară în sensul de a ne reduce cheltuielile și, în paralel cu asta, trebuie să insistăm să ne absorbim banii europeni”, continuă Ilie Bolojan.

În paralel, Guvernul pune accent pe absorbția fondurilor europene, mai ales după aprobarea recentă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, anunțată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Planul, evaluat la 21,41 miliarde euro, include 13,57 miliarde euro granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi, și a fost simplificat pentru a reduce presiunea asupra bugetului. Modificările au vizat eliminarea proiectelor cu risc de neimplementare și prioritizarea investițiilor cu impact economic și social major, cum ar fi capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU.

Bolojan a reiterat obiectivul Guvernului de a atinge un deficit de 8,4% în următoarele două luni prin disciplină financiară, pentru a restabili credibilitatea României în fața piețelor și Comisiei Europene.