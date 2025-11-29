Postul Crăciunului rămâne una dintre cele mai importante și respectate perioade din calendarul ortodox, marcând un timp de pregătire spirituală profundă pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

De-a lungul generațiilor, credincioșii au păstrat nu doar rânduielile alimentare, ci și numeroase tradiții și interdicții, considerate esențiale pentru curățirea sufletului și menținerea unei vieți duhovnicești echilibrate.

Printre acestea se numără și zilele în care nu este bine să se spele haine sau să se desfășoare alte treburi casnice, conform obiceiurilor vechi încă vii în multe regiuni ale țării.

Postul Crăciunului este unul dintre cele mai lungi posturi din calendarul ortodox, având 41 de zile. El începe pe 14 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Marii Sărbători.

În tot acest interval, credincioșii sunt îndemnați la post, rugăciune, spovedanie, fapte bune și la căutarea păcii sufletești. Scopul acestei perioade este de a-i pregăti pentru întâmpinarea Nașterii Mântuitorului cu inimile și mințile curate.

Patriarhia Română subliniază că postul nu este doar o restricție alimentară, ci o lucrare duhovnicească menită să întărească omul în credință și să-l apropie de Dumnezeu. Este o vreme în care renunțarea la excese, cultivarea răbdării și manifestarea bunătății sunt la fel de importante ca abținerea de la anumite alimente.

În tradiția ortodoxă, postul este văzut ca o îmbinare între abținerea de la mâncăruri de dulce și cultivarea unei stări interioare de liniște. De aceea, în Postul Crăciunului se recomandă evitarea alimentelor de origine animală, a băuturilor alcoolice și a fumatului. Nu sunt potrivite petrecerile, nunțile sau botezurile, deoarece acestea contravin atmosferei de sobrietate specifică perioadei.

Tot în această perioadă, credincioșii sunt sfătuiți să evite conflictele, vorbele grele și purtarea de ură. Preoții amintesc că postul lipsit de rugăciune și fapte bune devine doar o dietă, nu un exercițiu spiritual. De asemenea, se evită împrumuturile de bani sau obiecte, pentru a nu crea tensiuni sau neplăceri la final de an.

Tradițional, nunțile nu se organizează în Postul Crăciunului, iar aceeași regulă se aplică și în perioada dintre 25 decembrie și 6 ianuarie (Boboteaza), interval considerat sacru și dedicat sărbătorilor de iarnă.

Anumite zile din perioada postului sunt considerate deosebit de importante, iar tradiția spune că în aceste zile nu este bine să se spele haine sau să se facă treburi grele în gospodărie. Ele sunt marcate în calendarul ortodox cu cruce roșie.

Prima astfel de zi este 30 noiembrie, când Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României.

O altă zi însemnată este 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, considerat protector al copiilor și al celor sărmani.

În fine, 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, este o zi de post aspru, în care se evită spălatul și alte activități casnice, pentru a păstra liniștea și solemnitatea momentului.

Potrivit pravilelor, Postul Crăciunului are o rânduială bine stabilită, respectată cu strictețe în mănăstiri și cunoscută de credincioși:

Lunea, miercurea și vinerea se ajunează până după-amiază (în jurul orei 15.00–16.00), iar masa este simplă, constând în alimente uscate sau legume fierte fără ulei.

Marțea și joia sunt acceptate preparatele cu untdelemn și vin.

Sâmbăta și duminica este dezlegare la pește, vin și ulei, cu excepția perioadei 20–25 decembrie, când postul devine mai strict.

Dacă o sărbătoare cu doxologie mare cade luni, marți sau joi, tradiția oferă dezlegare la pește. Iar miercurea și vinerea, în astfel de cazuri, se poate consuma untdelemn și vin.

O dezlegare specială, valabilă în fiecare an, este Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătorită pe 21 noiembrie, indiferent de ziua săptămânii.

Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, este cea mai aspră zi din post. Se ajunează până la Ceasul al IX-lea, când în unele regiuni se consumă grâu fiert cu miere și fructe, în amintirea postirii prorocului Daniel.

În alte zone, oamenii posteau până la apariția Luceafărului de seară, simbol al stelei care i-a călăuzit pe magi.

În satele românești, multe obiceiuri legate de Postul Crăciunului au rămas vii. Se spune că nu este bine să se mănânce după apus, deoarece sufletele celor plecați ar trece prin preajmă. Focul din sobă trebuie să ardă continuu, pentru protecția gospodăriei, iar casa se ține închisă la lăsatul serii pentru a alunga spiritele rele.

Gospodinele pregătesc coliva și colacii de post, iar grupurile de tineri încep repetițiile pentru colinde, vestitori ai bucuriei Nașterii Domnului. În unele zone, prima zi de post este marcată prin aprinderea unei lumânări pentru luminarea sufletului, iar ultima zi cu una pentru pace și armonie.

Preoții îi îndeamnă pe credincioși ca Postul Crăciunului să fie un timp al recunoștinței, al liniștii și al întoarcerii către familie. Spovedania și împărtășania sunt acte importante în această perioadă, menite să pregătească sufletul pentru sărbătoarea cea mare.