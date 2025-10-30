Joi dimineață, Monica Anghel a stârnit îngrijorare printre fanii săi, după ce a împărtășit pe rețelele sociale o imagine în care apărea internată la spital.

Pe conturile sale de socializare, artista a dezvăluit că se confruntă cu o problemă de sănătate, care a făcut necesară intervenția medicilor.

De pe patul de spital, cântăreața a transmis că experiența unei probleme de sănătate îi face să aprecieze mai mult fiecare moment, subliniind că atunci când ești sănătos te confrunți cu multe probleme, iar atunci când ai o problemă de sănătate, ai doar una, și a încheiat mesajul cu un gest afectuos pentru fani.

”Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, este mesajul transmis de cântăreață de pe patul de spital.

Amintim că, în august, artista a trecut printr-o operație la nivelul ochilor.

Monica Anghel a spus pe internet că a luat cea mai bună decizie, fiind operată de ochiul drept de domnul doctor și echipa sa, pe care i-a descris ca fiind fantastici, urmând ca ochiul stâng să fie operat săptămâna viitoare. Ea și-a exprimat recunoștința și nerăbdarea de a-i vedea pe toți perfect.

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat domnul doctor… alături de echipa dansului, o echipă fantastică. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a transmis Monica Anghel pe internet.

Intervenția la care a fost supusă vedeta este considerată una dintre cele mai frecvente și sigure proceduri în domeniul oftalmologiei.

Implantul de cristalin se recomandă atunci când pacientul se confruntă cu cataractă sau cu probleme de vedere care nu mai pot fi corectate suficient prin ochelari ori lentile de contact.

Operația constă în înlocuirea cristalinului natural, afectat sau uzat, cu o lentilă artificială intraoculară, personalizată pentru fiecare pacient.

Este o procedură cu invazivitate redusă, care nu impune internarea, iar perioada de refacere este scurtă.

Adesea, pacienții observă o ameliorare a vederii încă din primele ore după intervenție, iar efectele semnificative devin evidente în doar câteva zile.