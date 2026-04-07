În cadrul evaluărilor recente, medicii au realizat o investigație CT complexă pentru a analiza în detaliu evoluția stării lui Mircea Lucescu. Rezultatele au indicat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale, dar și prezența unor focare de trombembolism pulmonar.

Aceste concluzii arată existența unor afectări severe atât la nivelul creierului, cât și al plămânilor. Echipa medicală a analizat în detaliu situația clinică și a discutat toate aspectele relevante cu familia pacientului, oferind informații complete despre starea acestuia și evoluția cazului.

„Pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe. Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia. La examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar”, au transmis reprezentanții SUUB.

În continuare, Mircea Lucescu va rămâne internat la terapie intensivă, sub monitorizarea unei echipe medicale pluridisciplinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB).

„Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia. Pacientul va rămâne sub supravegherea strictă a echipei pluridisciplinare din SUUB. SUUB va reveni cu informații publice”, se arată în informare.

Reprezentanții unității medicale au anunțat că vor reveni cu informații publice pe măsură ce situația evoluează.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit detalii suplimentare despre starea lui Mircea Lucescu, subliniind că acesta este în continuare internat la terapie intensivă și se află într-o stare critică. Oficialul a menționat că prognosticul este rezervat și a evitat să facă estimări privind evoluția medicală.

„Tot ce vă pot comunica este că în momentul de față este îngrijit la terapie intensivă. Prognosticul este rezervat și nu aș vrea să speculăm o evoluție într-un fel sau altul, din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la terapie intensivă”, a precizat ministrul Alexandru Rogobete.

Amintim că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat semnificativ după ce, pe 3 aprilie, a suferit un infarct miocardic acut, chiar în timp ce se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență București și urma să fie externat. În zilele care au urmat, evoluția a fost nefavorabilă, iar în weekendul recent încheiat starea sa a devenit critică.

Sâmbătă seara au apărut din nou aritmii cardiace importante, care au fost tratate de echipa de gardă din secția de cardiologie. În noaptea de duminică, aceste tulburări de ritm s-au agravat, devenind severe și fără răspuns la tratament, ceea ce a dus la înrăutățirea stării generale și la transferul pacientului în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Luni, 6 aprilie, medicii au anunțat că iau în calcul montarea unui sistem mecanic de asistare cardiacă ECMO, o procedură menită să preia temporar funcțiile inimii și plămânilor, în încercarea de a-i salva viața.

În aceeași perioadă, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, l-a vizitat pentru prima dată pe Mircea Lucescu în secția de terapie intensivă, pe 5 aprilie. Acesta a precizat că fostul selecționer se află în comă indusă și nu poate comunica.

„Am stat cu el puţin, vreo cinci minute. Nu mi-a răspuns la nimic, e normal. Să sperăm că va fi bine, să dea Dumnezeu. Nu poate să vorbească, e în stare indusă, probabil să ajute. M-am uitat la el şi nimic altceva”, a spus Mihai Stoichiță.

Cariera sa pe banca naționalei României s-a încheiat pe 2 aprilie, când Federația Română de Fotbal a făcut anunțul oficial. Ultimul meci în care a condus echipa a fost semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, disputată împotriva Turciei la Istanbul, pe 26 martie, pierdută cu 0-1.

Problemele medicale au început pe 29 martie, când a fost preluat din cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia și transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. Intervenția chirurgicală a avut loc pe 31 martie, în aceeași zi în care România a disputat un meci amical cu Slovacia, la Bratislava, pierdut cu 0-2. În cadrul tratamentului, medicii i-au implantat și un defibrilator cardiac, destinat reglării bătăilor inimii.