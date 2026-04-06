Fostul selecționer al României Mircea Lucescu este internat în stare gravă la Terapie Intensivă, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit un infarct. Medicii au anunțat că, în funcție de evoluția stării sale, ar putea fi necesară utilizarea unui sistem ECMO.

„ECMO este o tehnică de salvare, care susține funcțiile vitale compromise care pun viața în pericol iminent. Fără ea, pacientul e expus riscul unei morți iminente. Cu ECMO menținem pacientul în viață, în speranța că acest timp câștigat va permite bolii să dea înapoi sub tratament specific. Este „plămânul artificial” care plimbă sângele în exterior printr-o membrană ce asigură oxigenarea și eliminarea dioxidului de carbon atunci când plămânii nu mai reușesc. ECMO necesită o monitorizare extrem de atentă; se recomandă chiar două asistente per caz pentru a supraveghea pacientul. Durata tehnicii este dictată de evoluția bolii și de fiecare caz. Uneori ești obligat să schimbi circuitul sau membrana dacă apar cheaguri de sânge, proces ce poate fi necesar chiar și la 24 de ore în funcție de caracteristicile pacientului. Din perspectiva serviciilor ATI, această tehnică avansată a fost introdusă și s-a dezvoltat în ultimii ani în România, astfel că există acum un număr de centre atât în orașe universitare tradiționale, cât și în alte orașe, unele chiar care nu sunt centre universitare, în care se face ECMO. Dezvoltarea acestei tehnici se explică prin faptul că noi, Societatea Română de ATI, am reușit să implementăm un program național de finanțare numit „Acțiuni Prioritare ECMO”. Acesta face parte dintr-un pachet pe care l-am dezvoltat în perioada 2014-2016, când eram Secretar de Stat în Ministerul Sănătății. Este o tehnică scumpă, de ordinul câtorva mii de euro pe pacient. De aceea s-au creat aceste programe, deoarece plata făcută de Casa de Asigurări de Sănătate nu reflectă costurile reale la cazurile complicate. Am calculat minuțios totul: medicamente, nutriție artificială, ventilație și chiar costul curentului electric pentru dispozitive. Niciodată nu s-a putut pune problema să ceri bani unui om aflat între viață și moarte, când rezultatul este oricum incert”, a declarat Dorel Săndesc pentru Libertatea.

Medicii urmează să reevalueze starea lui Mircea Lucescu și să decidă dacă este necesară utilizarea acestei proceduri. În paralel, familia a solicitat și opinia unui medic român din Franța.

Dr. Marius Andronache, medic primar cardiolog cu experiență în aritmologie și electrofiziologie, a fost adus pentru a evalua situația. Acesta are o experiență de peste două decenii în domeniul cardiologiei intervenționale și a realizat numeroase proceduri complexe.

Decizia privind utilizarea ECMO depinde de evoluția pacientului și de evaluările medicale realizate în perioada următoare.