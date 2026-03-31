Doliu în fotbalul bulgar după decesul lui Borislav Mihaylov. Fotbalul bulgar este în doliu după moartea lui Borislav Mihaylov, una dintre cele mai importante figuri din istoria naționalei Bulgariei. Fostul portar și lider al echipei naționale s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, la Sofia, după o perioadă critică de sănătate cauzată de un accident vascular cerebral suferit la finalul anului trecut.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei ere pentru fotbalul din Balcani, Mihaylov fiind considerat un simbol al performanțelor istorice ale Bulgariei din anii ’90.

„PFC Ludogorets îşi exprimă condoleanţele pentru moartea legendarului portar bulgar şi fostului preşedinte al BFS, Borislav Mihailov. Va rămâne în istorie pentru totdeauna cu contribuția sa semnificativă la fotbalul bulgar. Ca parte a generației glorioase care a adus momente de neuitat Bulgariei, dar și ca lider dedicat dezvoltării jocului din Bulgaria, Borislav Mihailov a lăsat o urmă adâncă de care își vor aduce aminte generații întregi de fani. În acest moment dificil, transmitem sincere condoleanțe familiei, rudelor și prietenilor săi. O plecăciune în amintirea lui luminoasă!”, se arată în comunicatul oficial al lui Ludogorets.

Analizat în contextul istoric al fotbalului bulgar, Borislav Mihaylov este considerat unul dintre cei mai importanți jucători din istoria selecționatei Bulgariei. Acesta a adunat peste 100 de selecții internaționale și a fost căpitan în majoritatea aparițiilor sale, devenind un lider incontestabil între buturi.

A participat la trei ediții ale Cupei Mondiale și la un Campionat European, fiind un element esențial al generației care a adus Bulgariei cea mai mare performanță din istoria sa fotbalistică: locul 4 la Campionatul Mondial din 1994.

În acel turneu final, Mihaylov a avut intervenții decisive, inclusiv la loviturile de departajare, contribuind direct la parcursul istoric al echipei sale.

„Este dorinţa noastră şi a românilor să realizăm acest lucru. Ştim că ar fi mai bine să găzduim mai întâi Campionate Europene de juniori – under 17, under 19, şi abia apoi de seniori. Avem mulţi prieteni în România, vom lua totul pas cu pas pentru a ne putea înscrie pentru organizarea EURO 2020″, spunea Borislav Mihaylov, primul bulgar ales în comitetul executiv al UEFA.

Cariera de club a lui Mihaylov a început la Levski Sofia, unde a câștigat mai multe titluri interne și a devenit rapid un reper al fotbalului bulgar. Ulterior, a evoluat pentru Slavia Sofia și Botev Plovdiv.

Experiența sa internațională a inclus cluburi din Portugalia, Franța, Anglia și Elveția, evoluând pentru echipe precum Belenenses, Mulhouse, Reading și FC Zürich, înainte de a se retrage din activitate în 1998.

După retragerea din cariera de jucător, Mihaylov a rămas implicat activ în fotbal. A condus Federația Bulgară de Fotbal în două mandate importante, contribuind la modernizarea și organizarea structurii fotbalului din țara sa.

De asemenea, a fost membru în structurile UEFA, unde a avut roluri importante în decizii strategice la nivel european.

Un proiect notabil din cariera sa administrativă a fost candidatura comună România–Bulgaria pentru organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020, realizată alături de fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu.

Campionatul Mondial din 1994, găzduit de Statele Unite ale Americii, este considerat unul dintre cele mai spectaculoase turnee finale din istoria fotbalului modern. Turneul a marcat și afirmarea definitivă a fotbalului est-european pe scena mondială, cu performanțe remarcabile din partea României și Bulgariei.

Naționala României a ajuns până în sferturile de finală, ocupând locul 5 la nivel mondial – cea mai bună performanță din istoria echipei.

Una dintre cele mai mari surprize ale competiției a venit din partea Bulgariei. Condusă de o generație excepțională, echipa a reușit un parcurs istoric, eliminând Germania, campioana en-titre, în sferturile de finală.

Naționala Bulgariei a încheiat turneul pe locul 4, cea mai bună performanță din istoria sa.

Liderul echipei a fost Hristo Stoichkov, golgheter al turneului, la egalitate cu rusul Oleg Salenko, ambii cu câte 6 goluri.