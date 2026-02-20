Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, dă asigurări că se opune ferm și fără echivoc medicilor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a activa în sistemul privat, subliniind că este o chestiune de principiu, de lege și de respect față de pacient. El a precizat că, pentru a recâștiga încrederea în sistemul de sănătate și pentru ca acesta să fie funcțional și demn, respectul trebuie să fie elementul central al activității medicale.

Ministrul a menționat, pe contul său de Facebook, că a reacționat prompt atunci când s-a propus o reducere pașuală de 10% aplicată contabil, fără a ține cont de realitatea din spitale, și a explicat că a făcut acest lucru pentru a proteja personalul medical care respectă programul, face gărzi suplimentare și nu transformă profesia într-un business.

El a atras atenția asupra unui incident recent, în care pe pagina unei unități private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public se pregătea pentru a doua intervenție chirurgicală la ora 12:00 într-o zi de joi. În urma solicitării situației concediilor acestui medic, ministerul a constatat că cererea depusă pe 12 februarie pentru aceeași zi era neregulamentară, neînregistrată și neaprobată, fiind astfel invalidă.

Totodată, verificările au arătat că medicul a realizat două intervenții chirurgicale în aceeași zi la unitatea privată, iar activitatea sa la spitalul public pentru 2025 indică o medie de o intervenție pe săptămână și un pacient pe săptămână în ambulatoriu.

„De aproape șapte luni spun obsesiv, ferm, public și fără echivoc: sunt împotriva celor care părăsesc spitalul public în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat. Nu este o temă populistă. Este o chestiune de principiu, de lege și de respect față de pacient. Dacă vrem respect și încredere, dacă vrem un sistem de sănătate funcțional și demn, trebuie să începem cu un element esențial – să oferim RESPECT. Când s-a pus problema unei tăieri paușale de 10%, aplicată contabil, fără să țină cont de realitatea din spitale, am fost primul care a reacționat și a opus rezistență. Am făcut-o pentru că respect personalul medical care muncește onest, care face gărzi, care rămâne peste program și care nu transformă profesia într-un business de oportunitate. Am făcut-o pentru că respect pacientul. Pentru că nu sunt de acord cu „plimbatul” de la un cabinet la altul doar pentru că cineva nu își respectă programul la public sau, mai direct spus, nu respectă legea. ⚠️Recent, pe pagina publică a unei unități sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public explica cum, la ora 12:00, într-o zi de joi, se pregătește deja pentru a doua intervenție chirurgicală. Am cerut oficial conducerii spitalului public situația concediilor solicitate de acest medic pentru luna februarie. Răspunsul a fost exact cel pe care îl anticipam: – există o solicitare scrisă în data de 12 februarie pentru concediu chiar în data de 12 – fapt contrar legislației, care prevede că zilele de concediu de odihnă se solicită cu cel puțin 15 zile în avans; – solicitarea nu era înregistrată la Serviciul RUNOS; – solicitarea nu era aprobată de managerul unității sanitare. 📌Deci, solicitarea de concediu NU este validă. Am solicitat și unității sanitare private activitatea medicului din aceeași zi. Confirmarea este clară: două intervenții chirurgicale, la 08:40 și la 12:45, ceea ce confirmă prezența în sala de operație. Mai mult, activitatea domnului doctor la spitalul public, pentru anul 2025, arată o medie de o intervenție chirurgicalǎ pe săptămână și un pacient pe săptămână în ambulatoriul de specialitate al spitalului public. 👁️Ca ministru al Sănătății, nu pot ignora aceste lucruri”, a menționat Rogobete.

Ministrul a anunțat că, începând de luni, Corpul de Control al Ministerului Sănătății va efectua o anchetă amplă la spitalul public pentru a verifica respectarea programului de lucru și că incidentul va genera un control național fără precedent, care va putea conduce la modificări legislative semnificative.

Rogobete a subliniat că nu dorește să generalizeze, apreciind personalul medical care lucrează peste program și respectă sistemul, și a reiterat că susține activitatea în privat doar după orele de program de la stat, nu în timpul acestuia și nu pe banii statului sau pe încrederea pacienților. Ministrul a concluzionat că introducerea criteriilor de performanță și plata personalului medical în funcție de acestea sunt esențiale pentru restabilirea încrederii în sistemul sanitar.