Proiectarea bugetului pentru anul 2026 se află într-o etapă avansată de consultări interministeriale. Potrivit ministrului Sănătății, echipele tehnice analizează necesarul de finanțare, presiunile asupra sistemului și spațiul fiscal disponibil.

„Se lucrează încă la bugetul pentru anul 2026, sunt negocieri în curs, echipele tehnice de la Ministerul Sănătăţii împreună cu cei de la Ministerul Finanţelor. Pe scurt, mă aştept să avem un buget puţin mai mare decât cel de anul trecut. Nu mă aştept să fie unul exponenţial crescut, dar semnificativ mai mare decât anul trecut”, a declarat Alexandru Rogobete.

Mesajul ministrului sugerează o abordare prudentă: majorări menite să susțină funcționarea și investițiile esențiale, în condițiile constrângerilor bugetare generale.

Declarațiile vin într-un context în care sistemul sanitar reclamă resurse suplimentare pentru infrastructură, digitalizare, medicamente inovative și menținerea personalului medical. Ministrul a evitat să avanseze cifre, dar a indicat clar direcția: creștere „semnificativă”, fără caracter exponențial.

Analiștii din domeniu subliniază că evoluția bugetului sănătății depinde de dinamica veniturilor fiscale, de țintele de deficit și de calendarul investițiilor asumate prin PNRR.

Șeful Sănătății a comentat și tema intens dezbătută a „taxei de solidaritate”. Potrivit acestuia, actul normativ nu introduce obligații noi, ci reflectă ajustări operate anterior asupra contribuției clawback.

„În textul ordonanţei, aşa cum apare el, se justifică practic de ce în domeniul sănătăţii nu se realizează tăierile de 10% pentru veniturile personalului medical, motivând că în sănătate au fost făcute deja economii anul trecut şi se dau exemple de acte normative prin care au fost făcute aceste economii. Practic, nu se introduce nimic în plus”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că modificările vizează creșterea procentului clawback, mecanism existent și majorat deja în cursul anului trecut, fără a echivala cu o taxă suplimentară nouă.

În aceeași zi, Alexandru Rogobete a efectuat o vizită la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, unde a evaluat progresul lucrărilor de extindere a secției ATI pentru nou-născuți. Proiectul include:

-suplimentarea cu 20 de paturi de terapie intensivă

-realizarea unei noi săli de operație

-dezvoltarea unor spații educaționale și amfiteatre

-amenajarea unui centru de training prin simulare pentru personalul medical

Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Construcţiile au avansat într-un ritm accelerat, estimăm undeva la finalul lunii mai, începutul lunii iunie să fie dat în folosinţă, practic ne încadrăm în termenul din PNRR”, a anunțat ministrul.

Ministrul a evidențiat managementul proiectului și utilizarea eficientă a surselor de finanțare.

„Este un exemplu de bună practică pentru spitalele din România. Un management excepţional şi o echipă care a ştiut cum să utilizeze fiecare sursă de finanţare pentru ca această investiţie să prindă viaţă şi să ajungem în punctul în care se finalizează la doar 2 ani de la asemenea contractului”, a precizat Alexandru Rogobete.

Oficialul a punctat că astfel de investiții pot deveni repere pentru modernizarea infrastructurii medicale la nivel național.

Pentru anul viitor, principalele provocări bugetare rămân:

-menținerea echilibrelor salariale în sistem

-finanțarea programelor naționale de sănătate

-susținerea investițiilor în ATI, blocuri operatorii și digitalizare

-integrarea etapelor asumate prin PNRR

Ministerul Sănătății urmează să prezinte detalii după finalizarea negocierilor bugetare.