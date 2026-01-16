După zile de îngrijorare, veștile bune au sosit pentru iubitorii muzicii populare: Sofia Vicoveanca a fost externată din Spitalul Clinic Județean Suceava, la cinci zile după ce a suferit un infarct în noaptea de 10 spre 11 ianuarie. Artista emblematică a Bucovinei le-a oferit fanilor un motiv de liniște, iar echipa medicală și familia au fost alături la fiecare pas al recuperării sale.

Managerul spitalului, Larisa Blanari, a transmis pe pagina sa de Facebook că echipa medicală este preocupată zilnic de sănătatea fiecărui pacient și că, în cazul Sofiei Vicoveanca, rezultatul intervenției a fost unul reușit. Blanari a subliniat bucuria echipei pentru zâmbetul sincer al artistei, pe care a descris-o drept o emblemă a cântecului bucovinean, urându-i multă sănătate și cântec duios mulți ani de acum înainte.

„Ne preocupă în fiecare zi sănătatea fiecărui pacient, iar echipa medicală a spitalului asta face în fiecare clipă: salvează! Azi ne bucurăm de un rezultat reușit și de un zâmbet sincer, la final de misiune, alături de emblema cântecului bucovinean, artista Sofia Vicoveanca. Ce om, ce artist, ce pacient! Multă sănătate și cântec duios mulți ani de acum înainte!”, a scris Blanari.

În urmă cu câteva zile, Sofia Vicoveanca a vorbit despre starea sa de sănătate și a mărturisit că se află într-un moment extrem de delicat. Artista a explicat că, pentru moment, așteaptă să vadă cum reacționează organismul la tratamentul primit și că respectă cu strictețe indicațiile medicilor. Vedeta a precizat că problemele cardiace nu au fost singurele dificultăți: starea sa a fost agravată și de o răceală, ceea ce a făcut ca tabloul medical să fie mai complicat decât părea inițial.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Stau și aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb când voi fi externată. Cred că am avut și un mic infarct și o răceală, nu știu exact. Cine știe ce se întâmplă”, a spus vedeta pentru SpyNews.

În această perioadă dificilă, Sofia Vicoveanca nu a fost singură. Fiul ei, Vlad, i-a fost aproape, vizitând-o constant și menținând legătura cu medicii pentru a monitoriza evoluția sănătății mamei sale. Îndrăgita cântăreață a fost înconjurată de grijă și atenție, iar recuperarea a decurs sub supraveghere medicală atentă.

Cu o carieră impresionantă de peste 60 de ani, Sofia Vicoveanca rămâne una dintre cele mai respectate și iubite voci ale muzicii populare românești. Vestea internării sale a stârnit îngrijorare în rândul fanilor din întreaga țară, însă externarea sa le oferă acum tuturor un motiv de bucurie și speranță pentru zilele ce urmează.